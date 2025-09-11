Guide 9 9

Enfin : de la musique en qualité FLAC sur Spotify Premium

Florian Bodoky Traduction: traduction automatique 11/9/2025

Spotify suit le mouvement : les utilisateurs Premium peuvent enfin écouter de la musique Lossless en streaming sans frais supplémentaires. Voici comment activer la fonction.

Enfin, après des années d'attente, Spotify a tourné la page et propose enfin à ses abonnés Premium de la musique en qualité sans perte. Pendant longtemps, des rumeurs ont circulé sur un abonnement hi-fi avec des frais supplémentaires, Spotify a repoussé plusieurs fois le lancement, alors que la concurrence d'Apple ou de Tidal avait déjà pris les devants. Aujourd'hui, le plus grand service de musique en streaming du monde s'y met - pour les utilisateurs premium, sans supplément de prix.

Qu'est-ce que le Lossless?

Spotify proposera désormais de lire le son au format FLAC avec une profondeur de 24 bits et une fréquence d'échantillonnage de 44,1 kilohertz. Vous devez cependant activer manuellement ce paramètre dans Spotify et faire le choix suivant : Voulez-vous écouter de la musique Lossless uniquement lorsque vous êtes sur le réseau Wi-Fi ou également via le réseau mobile ? Et voulez-vous uniquement diffuser en streaming en Lossless ou télécharger vos chansons et playlists en qualité Lossless ?

C'est important parce que la musique Lossless pèse sur le quota de données lorsque vous la diffusez en streaming et utilise beaucoup de mémoire sur votre appareil lorsque vous la téléchargez. Une heure de musique en qualité Lossless consomme environ un gigaoctet de votre volume de données et utilise un bon 10 mégaoctets par minute, soit plus de 30 mégaoctets pour une chanson de trois minutes.

Comment calculer la quantité de mémoire nécessaire ? Voici comment calculer la taille d'un fichier musical en octets (divisé par mille, cela fait des mégaoctets) : Durée de la chanson en secondes x profondeur de bit x taux d'échantillonnage x nombre de canaux sonores (stéréo=2) divisé par 8.

Où puis-je régler l'option de perte de données ?

La nouvelle fonctionnalité devrait être déployée à grande échelle d'ici fin octobre. Il n'est donc pas encore certain que vous puissiez activer l'option dès maintenant. Lorsque ce sera le cas, voici comment procéder :

Vous devez activer vous-même l'option de perte de données via les paramètres.

Source : Spotify

1.appuyez sur votre photo de profil.

2.choisissez l'option «paramètres».

3.tapez maintenant sur «Qualité des médias».

4.choisissez l'option «Lossless».



