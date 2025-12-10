Nouveautés + tendances 4 1

Mise à jour de Google Photos : L'éditeur de vidéos devient plus complet

10/12/2025

L'éditeur de vidéos de Google Photos devient plus performant. Il propose désormais des modèles de vidéo, une timeline améliorée et la possibilité d'insérer du texte.

Si vous pensez que Google Photos ne fait que sauvegarder, gérer et éditer des photos, vous vous trompez. Google transforme de plus en plus son application en une application multimédia complète. La dernière mise à jour vous permet de créer plus facilement des vidéos de mise en valeur et d'ajouter des superpositions de texte.

Comme Google l'a annoncé dans un Blog post, l'application vous propose désormais des modèles pour votre vidéo phare, avec des modèles pour les vidéos d'animaux de compagnie, les mariages, les vacances, les anniversaires et bien plus encore. En choisissant un modèle, vous définissez la structure de la vidéo et l'IA de traitement reçoit une indication sur les paramètres et les motifs qui vous intéressent. Les modèles sont également accompagnés d'un fond musical.

Les propriétaires d'iPhone doivent encore attendre les nouveaux modèles - mais les vidéos de mise en valeur sont également possibles sans eux.

Les modèles nécessitent le téléchargement des médias

La mise à jour est déjà arrivée chez moi. Après avoir choisi un modèle, je sélectionne les photos et vidéos que Google doit utiliser. Ensuite, l'application me demande si je veux sauvegarder les médias sur le cloud de Google (que je n'utilise pas pour la sauvegarde automatique). Si je refuse, la vidéo n'est pas créée. En revanche, si je n'utilise pas de modèle, je peux également utiliser l'éditeur en local. Vous pouvez trouver les modèles dans Google Photos sous l'onglet «Créer».

Je ne peux utiliser les médias sélectionnés pour modèle que si je les mets en ligne.

La vidéo générée peut être modifiée dans l'éditeur. L'éditeur a été remanié et est également disponible pour les utilisateurs iOS. Il propose une timeline dans laquelle vous pouvez continuer à découper ou réorganiser les scènes. L'insertion de musique est également plus facile. Vous pouvez utiliser vos propres morceaux de votre appareil ou parcourir la bibliothèque musicale de l'application. Jusqu'à présent, les utilisateurs d'iPhone ne pouvaient pas utiliser les superpositions de texte. Seule l'application Android vous permet d'ajouter et de personnaliser des textes dans votre vidéo.

La société indique que Google Photos deviendra l'éditeur vidéo par défaut sur les appareils Android.

