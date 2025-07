Nouveautés + tendances 10 4

Maingear Retro95 : du poisson d'avril au PC de jeu Sleeper prêt à l'emploi

Martin Jud Traduction: traduction automatique 24/7/2025

Vous voulez un PC de jeu moderne avec un look rétro, mais vous n'avez pas envie de l'assembler vous-même ? Alors le Maingear Retro95 pourrait bien être celui qu'il vous faut.

En 2023, le fabricant taïwanais de composants PC Silverstone a fait une blague d'avril avec un boîtier PC Sleeper prétendument disponible. Le public l'a tellement apprécié que l'entreprise a senti qu'elle avait sa chance. Vers la fin de l'année 2024, la plaisanterie est devenue réalité puisque l'entreprise a effectivement commercialisé le boîtier de bureau rétro sous la forme du FLP01.

Et maintenant, le fabricant américain de PC de jeu Maingear s'est emparé du boîtier, lui a donné un look personnalisé et l'a équipé d'un CPU puissant, d'un GPU et autres.

Jusqu'à AMD Ryzen 7 9800X3D et Nvidia Geforce RTX 5080

Le Retro95 a une teinte beige, combinée à des éléments noirs. Le refroidissement du système est assuré par des ventilateurs Nocuta en option.

Fraîchement peint, votre logo dessus et prêt à être rempli.

Source : Maingear

Vous pouvez configurer la façon dont il doit être rempli. Vous pouvez utiliser jusqu'à un AMD Ryzen 7 9800X3D ou un Intel Core Ultra 245K, une Nvidia Geforce RTX 5080, 96 gigaoctets de RAM DDR5 et jusqu'à 36 téraoctets de mémoire (3 × SSD + 1 × HDD).

Le flux d'air traverse le boîtier.

Source : Maingear

Deux fausses disquettes sont placées sur la façade. Si vous rabattez celle du haut, vous pouvez trouver un lecteur DVD ou Blu-ray en option derrière. Vous pouvez ainsi jouer à de vieux jeux PS1 avec un émulateur directement à partir du disque d'origine

Les lecteurs de disquettes Mock-Floppy, les boutons physiques et les indicateurs LED donnent un sentiment de rétro.

Source : Maingear

Derrière le second rabat factice se trouvent les connecteurs en façade : jack 3,5 mm, USB-C et deux USB-A.

Les connecteurs avant sont également présents

Source : Silverstone

Le système d'exploitation est Windows 11 Home ou, moyennant un supplément, 11 Pro. Maingear annonce que l'installation est exempte de bloatware. En outre, le fabricant affirme que le Retro95 est un produit en quantité limitée. Le nombre d'unités produites n'est toutefois pas clair. En revanche, le prix est clair : il débute à 1599 dollars US, frais de port et TVA en sus.

Si vous souhaitez posséder une Retro95, vous pouvez la configurer/acheter ici. Vous pouvez également choisir votre propre peinture, votre propre logo et le boîtier Silverstone.

Photo d’en-tête : Maingear

