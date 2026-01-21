Nouveautés + tendances 6 3

"Life is Strange : Reunion" annoncé : Max et Chloé reviennent

Debora Pape Traduction : traduction automatique 21/1/2026

Max Caulfield et Chloe Price font à nouveau équipe dans Life is Strange : Reunion. Cette nouvelle aventure se déroule après les événements de "Life is Strange" et intègre les conséquences de vos choix passés dans l'histoire.

«Life is Strange» est l'une des séries de jeux que de nombreux joueurs n'ont pas remarquée. Elle raconte des histoires émotionnelles et laisse le joueur prendre des décisions importantes qui peuvent avoir des conséquences dramatiques. Le premier volet, «Life is Strange», est sorti en 2015 et a reçu de nombreuses récompenses.

De quoi parle Life is Strange ? Sans spoiler! La timide Max Caulfield est étudiante en photographie dans une école secondaire. Elle y rencontre par hasard son ancienne meilleure amie rebelle, Chloé Price. Elles s'étaient perdues de vue après un déménagement des années auparavant, mais se retrouvent immédiatement. Au même moment, Max se rend compte qu'elle a le pouvoir de remonter le temps. Elle peut ainsi influencer les gens et empêcher des événements tragiques de se produire. Mais cela a des conséquences : Ses interventions déclenchent des développements qu'elle n'avait pas prévus et qu'elle ne voulait pas. Et cela concerne aussi son amie Chloé. Toutes deux sont entraînées dans des événements qui mettent toute la ville en danger. Le jeu vous met face à des choix humains importants.

Alors que «Life is Strange 2» se concentre sur d'autres personnages, Max est de retour dans «Life is Strange : Double Exposure». Aujourd'hui, le studio de développement Deck Nine Games a annoncé un nouveau jeu avec Max et Chloé, «Life is Strange : Reunion», qui se veut une suite. Le fait que Chloé soit de retour peut en surprendre plus d'un.

Vous n'aurez pas à attendre longtemps pour connaître le dénouement : «Reunion» sortira dès le 26 mars sur PS5, Xbox et Steam.

Des souvenirs trompeurs

L'histoire de «Life is Strange : Reunion» se déroule des années après les événements précédents, dans une université où Max travaille. C'est là qu'elle et Chloé se rencontrent à nouveau.

Dans le livestream d'annonce, les doubleuses Hannah Telle et Rhianna DeVries parlent du jeu à partir de la minute 34:37. Elles abordent la manière dont «Reunion» traite l'histoire vécue individuellement grâce aux nombreuses possibilités de choix dans «Life is Strange».

Reunion vous offre au départ la possibilité de vous engager sur des décisions importantes prises dans les jeux précédents. En fonction de cela, vous verrez différentes séquences vidéo et options de dialogue dans le jeu. L'histoire est ainsi racontée de manière logique pour tout le monde.

Les actrices abordent également l'apparent manque de logique lié au retour de Chloé. Deck Nine Games fait de nécessité vertu en plaçant cette faille logique au cœur de l'histoire : Chloé est hantée par des souvenirs de situations horribles qu'elle n'a jamais vécues. Max a également des visions. Les deux amies se rapprochent à nouveau et enquêtent ensemble sur les événements.

Décisions et énigmes

Selon la situation, vous contrôlez Max ou Chloé dans «Reunion». Max peut à nouveau contrôler le temps. La capacité spéciale de Chloé est moins surnaturelle : elle est douée pour convaincre les gens. La vidéo d'annonce laisse présager que vous devrez à nouveau prendre des décisions importantes et que vous aurez droit à une combinaison d'histoire émotionnelle et captivante avec des personnages intéressants et des éléments de jeu d'aventure, le tout ponctué de nombreuses séquences vidéo. La valeur de rejouabilité devrait également être élevée grâce à la possibilité de prendre des décisions.

Photo d’en-tête : Deck Nine Games

