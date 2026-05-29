Nouveautés + tendances 0 0

Lieu d'une étoile mourante

Spektrum der Wissenschaft Traduction : traduction automatique 30/5/2026

La nébuleuse planétaire NGC 1514 dans la constellation du Taureau est également appelée nébuleuse de la boule de cristal, car elle peut apparaître comme telle dans les petits télescopes. La nébuleuse marque l'emplacement d'une étoile mourante.

A environ 1500 années-lumière de nous, dans la constellation du Taureau, se trouve la nébuleuse planétaire NGC 1514. On l'appelle aussi la nébuleuse de la boule de cristal en raison de son apparence dans les petits télescopes. En fait, cette boule de cristal cosmique permet d'entrevoir l'avenir de notre Soleil dans plus de cinq milliards d'années, lorsqu'il se transformera de géante rouge en naine blanche.

L'étoile précurseur de NGC 1514, après avoir épuisé ses réserves d'hydrogène en son centre, s'était gonflée pour devenir une géante rouge, émettant un vent stellaire extrêmement puissant. L'étoile a ainsi perdu une partie significative de sa masse. Après l'extinction définitive des réactions de fusion qui ont suivi, l'ancien noyau de la géante rouge s'est contracté en une structure très chaude, de la taille de la Terre, mais dont la masse peut atteindre une fois et demie celle de notre Soleil : une naine blanche est née. Elle est si chaude qu'elle fait briller dans l'infrarouge, le visuel et l'ultraviolet les gaz précédemment expulsés qui se sont accumulés dans une enveloppe autour d'elle. L'enveloppe de gaz est chaude à environ 15 000 degrés Celsius, mais elle est relativement mince.

L'image dans son ensemble.

Source : © International Gemini Observatory/NOIRLab/NSF/AURA / Image Processing: J. Miller & M. Rodriguez (International Gemini Observatory/NSF NOIRLab), T.A. Rector (University of Alaska Anchorage/NSF NOIRLab), D. de Martin & M. Zamani (NSF NOIRLab) / NGC 1514: The Crystal Ball Nebula / CC BY 4.0

La naine blanche à l'intérieur de NGC 1514 est directement visible. Elle n'est cependant pas seule, comme l'ont montré les analyses spectrales, mais fait partie d'un système d'étoiles doubles. La naine blanche et son compagnon font le tour de leur centre de gravité commun en neuf ans, la plus longue période connue pour une étoile double dans une nébuleuse planétaire. Le compagnon a fait en sorte que le vent stellaire de la géante rouge se répartisse de manière irrégulière, ce qui a permis à NGC 1514 de former plusieurs coquilles à l'aspect grumeleux. NGC 1514 s'étend visuellement sur environ une année-lumière et a été découverte dès 1790 par l'astronome germano-britannique Wilhelm Herschel.

Spektrum der Wissenschaft

Nous sommes partenaires de Spectre des Sciences et souhaitons vous rendre les informations fondées plus accessibles. Suivez Spectre des Sciences si vous aimez ses articles.

Article original sur Spektrum

Photo d’en-tête : © International Gemini Observatory/NOIRLab/NSF/AURA / Traitement d'image : J. Miller & M. Rodriguez (International Gemini Observatory/NSF NOIRLab), T.A. Rector (University of Alaska Anchorage/NSF NOIRLab), D. de Martin & M. Zamani (NSF NOIRLab) / NGC 1514 : The Crystal Ball Nebula / CC BY 4.0 (extrait)

Cet article me plaît ! Cet article ne plait encore à personne.







