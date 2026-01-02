Nouveautés + tendances 4 0

LG lance un haut-parleur de karaoké intelligent

Florian Bodoky Traduction : traduction automatique 2/1/2026

Avant le CES 2026, LG présente une nouvelle série de haut-parleurs Xboom composée de quatre modèles. Ceux-ci viennent avec des fonctions d'IA pour le son, la lumière et le karaoké.

LG présentera une nouvelle génération de ses haut-parleurs Xboom à l'occasion du CES 2026. La série se compose de quatre modèles de différentes tailles. Deux d'entre eux se caractérisent par un volume élevé et une grande autonomie - le Stage 501 et le Blast - tandis que les deux autres sont plus compacts et faciles à transporter - le Mini et le Rock. Les quatre modèles prennent logiquement en charge le Bluetooth et peuvent être configurés via une application. Selon le matériel, des fonctions telles que le multipoint, l'auracast ou le réglage automatique du son sont disponibles. LG utilise le même logiciel pour tous les appareils, qui débloque des fonctions en fonction du modèle. Pour une bonne raison:

La fonction IA améliore votre voix

LG intègre des fonctions d'intelligence artificielle dans ses haut-parleurs - concrètement, trois différentes. La fonction «AI Sound» s'occupe du son. Le logiciel reconnaît ce qui est en train d'être lu et décide quels éléments doivent être mis en avant. Si le volume est faible, il amplifie les basses fréquences, si vous augmentez le volume, il diminue les basses

«AI Lighting» contrôle l'éclairage. Le tempo, le volume et la dynamique d'une chanson déterminent la manière dont les couleurs et les mouvements changent. Les effets réagissent directement à la musique et ne suivent pas de programmes fixes.

«AI Karaoke Master» masque la voix lors d'une chanson, ou plutôt : Il la rend très faible. Vous avez ainsi une aide, mais vous pouvez chanter vous-même tout en conservant l'accompagnement musical. De plus, vous pouvez ajuster la hauteur sans changer le tempo. Cela fonctionne aussi bien avec de la musique stockée localement qu'avec des chansons en streaming - vous n'avez donc pas besoin de chansons de karaoké spécialement préparées.

Les haut-parleurs en détail

Xboom Stage 501 : Monstre du karaoké

Pour les soirées karaoké : The Stage 501.

Source : LG

Le Xboom Stage 501 est le plus grand modèle de la série. Le boîtier pentagonal offre plusieurs options d'installation : debout, couché ou monté sur un pied d'enceinte. Vous pouvez ainsi adapter le haut-parleur à la taille de la pièce et au lieu d'utilisation. À l'intérieur, plusieurs haut-parleurs répartissent le son de manière uniforme. Le mode karaoké joue un rôle central, c'est pourquoi il y a des entrées micro et instrument. La batterie amovible d'une capacité de 99 Wh alimente le Stage 501 pendant 25 heures, selon LG, en fonction du volume et des fonctions actives.

Xboom Blast : pour les longues utilisations en extérieur

Avec poignée de transport : Xboom Blast.

Source : LG

Le Xboom Blast est conçu pour une utilisation en extérieur. Le boîtier est plus robuste et équipé de poignées de transport. Trois radiateurs passifs soutiennent la reproduction des basses fréquences, surtout à des volumes élevés. La batterie de 99 Wh est également utilisée ici. Selon LG, elle permet d'écouter jusqu'à 35 heures de musique. De plus, il y a une calibration automatique du son qui adapte le son aux espaces ouverts ou fermés sans que vous ayez à intervenir manuellement.

Mini et rock : le quotidien en extérieur

Certifié IP67 : Xboom Mini.

Source : LG

Le Xboom Mini est conçu pour être mobile. Vous obtenez une dizaine d'heures d'autonomie et un boîtier protégé contre l'eau et la poussière selon la norme IP67. LG fournit une dragonne réglable. Le réglage automatique du son adapte en permanence la lecture au volume et à l'environnement.

Le nain d'extérieur «» : Xboom Rock.

Source : LG

Last but not least suit le Xboom Rock, encore plus petit. Le boîtier est conforme à plusieurs normes de résistance militaire. Grâce à Bluetooth Auracast, vous pouvez envoyer des signaux audio à plusieurs haut-parleurs compatibles en même temps. La durée de vie de la batterie est d'environ dix heures.

Les quatre modèles seront lancés cette année. Les prix ne sont pas encore connus.

Photo d’en-tête : LG

