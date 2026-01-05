Nouveautés + tendances 45 35

Ce robot fait la lessive et le ménage pour vous

Lorenz Keller Traduction : traduction automatique 5/1/2026

Ne plus jamais ranger le lave-vaisselle ou plier le linge soi-même : Switchbot et LG présentent au salon de la technologie CES des robots destinés à effectuer les tâches ménagères fastidieuses. Un modèle devrait bientôt être disponible à la commande.

Les tâches quotidiennes peu spectaculaires deviennent soudain spectaculaires lorsqu'elles sont effectuées par des robots. Deux fabricants présentent au salon de la technologie CES de Las Vegas des aides ménagères à roulettes dotées de bras, capables d'effectuer différentes tâches dans la cuisine, le salon ou la buanderie.

L'Onero H1 de Switchbot roule dans la maison et effectue des tâches ménagères.

Source : Switchbot

Switchbot Onero H1 : une aide ménagère pleine de délicatesse

Si l'Onero H1 n'a pas de jambes, il a des bras et un visage. C'est ainsi que le robot de Switchbot se déplace dans la maison pour effectuer des tâches ménagères. Dans une vidéo présentée au CES, le fabricant montre tout ce qu'il est possible de faire.

Le robot remplit la machine de grains de café, apporte ensuite une tasse de café à un humain, fait glisser un pain perdu de la poêle à l'assiette et le pose sur un module supplémentaire qui conduit le petit-déjeuner à la table. Ensuite, Onero H1 rince l'assiette et la range dans un tiroir. Le nettoyage des vitres est également possible, tout comme le chargement du linge dans la machine.

Switchbot ne montre que de petits extraits des tâches dans la vidéo. Ainsi, on ne voit pas clairement ce que le robot peut déjà réellement faire : Préparer le petit-déjeuner ou simplement le dresser ? Ouvrir le couvercle du bocal contenant les grains de café ou seulement le remplir?

C'est seulement lors du chargement de la machine à laver que des détails sont visibles. Ainsi, il emballe des vêtements et les place lentement dans le tambour. Il pousse même avec la main s'ils ne sont pas encore tout à fait à l'intérieur. Il ferme la porte avec le dos de la main. Ensuite, il retire le compartiment et y place un onglet. Il suffit d'appuyer sur un bouton pour démarrer la machine. Onero H1 retire ensuite le linge et peut même le plier. Dans la vidéo de promotion, il se montre aussi maladroit que moi.

Même dans la vidéo promotionnelle, le robot ne parvient pas à plier joliment un pull.

Source : Switchbot

L'Onero H1 est doté de nombreuses caméras pour l'orientation et la reconnaissance d'objets et utilise un assistant IA enregistré directement sur l'appareil. Les bras ne sont pas seulement mobiles, ils peuvent également être déplacés de haut en bas sur toute la hauteur du corps. Ainsi, le robot n'a pas besoin de se pencher pour effectuer des tâches à différentes hauteurs.

Selon le fabricant, le modèle atteint 22 DoF (Degrees of Freedom). Il s'agit d'une mesure du nombre de possibilités de mouvements indépendants. A titre de comparaison, le robot de recherche sophistiqué Atlas de Boston Dynamics a un torse de 29 DoF.

L'Onero H1 devrait bientôt être mis en vente sur Switchbot. Le prix et la date exacte ne sont pas encore fixés.

LG Cloid : un organisateur pour la maison intelligente

Le concept du fabricant coréen LG est très similaire. Cloid peut prendre du lait dans le réfrigérateur, mettre un petit pain précuit dans le four ainsi que faire et plier le linge.

Cloid met un croissant à cuire dans le four.

Source : LG

Optiquement, il ressemble davantage à un robot, tel que la plupart des gens se l'imaginent. Cela est certainement dû à l'affichage du visage, qui peut indiquer des émotions. Le robot roule et n'a pas de jambes, mais le haut de son corps peut être incliné et tourné.

Primairement, Cloid est un hub pour la maison intelligente qui coordonne et contrôle les appareils ménagers connectés de LG. Il prend également en charge les étapes intermédiaires que les humains devaient jusqu'à présent effectuer. Ainsi, il range le lave-vaisselle, le met en marche - et le vide plus tard.

Le modèle de LG devrait être capable de charger et décharger le lave-vaisselle.

Source : LG

Selon le fabricant, les bras de Cloid bougent comme des bras humains, chacun des cinq doigts peut saisir de manière autonome. Le robot peut atteindre et ramasser des objets jusqu'à la hauteur des genoux.

Contrairement à l'Onero H1, Cloid n'est pour l'instant qu'un concept. LG ne prévoit pas de le commercialiser pour le moment.

Photo d’en-tête : LG

Cet article me plaît ! Cet article plaît à 45 personne(s)







