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"Lettre numérique" : la Poste met l'accent sur la protection contre l'accès par des tiers malgré Google

Florian Bodoky Traduction : traduction automatique 21/5/2026

La Poste défend la "lettre numérique" malgré les critiques sur le cloud de Google. Selon elle, les contenus sont cryptés et ne peuvent être décryptés que localement.

Début avril, la Poste suisse a officiellement lancé la «Lettre numérique» pour les particuliers. Vous pouvez recevoir ou envoyer des lettres par voie numérique, la poste traite pour cela des millions d'envois par voie électronique. Cependant, l'infrastructure technique derrière ce service a fait l'objet de discussions : Plusieurs articles de presse ont révélé que la Poste s'appuyait sur la technologie cloud de Google pour ce service. Les défenseurs de la vie privée ont alors posé des questions sur l'accès aux données et la souveraineté numérique.

La Poste : Le contenu est crypté

La Poste suisse défend désormais l'utilisation du cloud de Google dans un communiqué. La Poste souligne que toutes les données sont traitées et stockées dans des centres de données en Suisse. L'infrastructure est certes fournie par Google Cloud, mais Google n'a pas accès au contenu des lettres. Les données sont exclusivement stockées sous forme cryptée et la gestion des clés est séparée de l'infrastructure cloud, via un système contrôlé par la Poste.

Selon la Poste, c'est précisément cette séparation qui empêche Google de fournir des contenus lisibles, même si les autorités américaines demandaient des données en vertu du Cloud Act. L'architecture du système a en outre été soumise à une évaluation de l'impact sur la protection des données auprès du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) et a été contrôlée par Postcom.

Qu'est-ce que le Cloud Act? Le CLOUD Act (Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act) est une loi américaine. Elle régit la manière dont les autorités américaines peuvent accéder aux données stockées par les entreprises américaines - même si ces données se trouvent sur des serveurs en dehors des États-Unis.

Le chiffrement de bout en bout n'est toujours pas assuré

La Confédération exige que la Poste distribue aussi physiquement les lettres numériques en cas de besoin. C'est précisément pour cette raison qu'il n'est pas possible d'utiliser un cryptage classique de bout en bout, explique la Poste. Si un destinataire ne souhaite pas recevoir son courrier sous forme numérique, il doit l'imprimer. Pour cela, la Poste décrypte temporairement la lettre chez le partenaire d'impression - non pas dans le cloud, mais localement dans une infrastructure séparée. Les partenaires d'impression impliqués sont certifiés et liés par contrat au secret postal et au secret des télécommunications.

La Poste évoque en outre des raisons techniques et opérationnelles pour justifier le recours à une grande infrastructure en nuage. Le traitement de grandes quantités de courrier nécessite une plateforme hautement évolutive et disponible. Contrairement au vote électronique, où les quantités de données traitées sont relativement peu nombreuses et prévisibles, le volume du courrier varie fortement

La distribution numérique en pleine expansion

Le site «Lettre numérique» est déjà très utilisé. Il n'y a pas de chiffres très récents, mais en 2025, il y avait déjà 5,1 millions d'envois traités. Selon la Poste, cela correspond à une croissance de plus de 60 pour cent par rapport à l'année précédente. Depuis début avril, le système de distribution hybride fait officiellement partie du service universel.

Photo d’en-tête : Shutterstock

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