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Les principales bandes-annonces et annonces de jeux de la semaine

Domagoj Belancic Traduction : traduction automatique 30/5/2026

La rédaction a rassemblé pour vous les bandes-annonces et les nouvelles annonces les plus excitantes de la semaine dernière (du 23 mai au 30 mai).

En photo d'en-tête, de gauche à droite : «Rocket League», «No Man's Sky The Swarm», «Dragon Quest 12 : Beyond Dreams».

Beaucoup de plaisir à fouiller et à faire des listes de souhaits!

Nouveaux jeux annoncés

Ces titres ont été annoncés récemment.

«Call of Duty : Modern Warfare 4»

Et chaque année, la marmotte «Call of Duty». Le quatrième volet «Modern Warfare» se déroule pour la première fois en Corée. Autre nouveauté : le jeu ne sera plus disponible sur les consoles de dernière génération. En revanche, les fans de Nintendo pourront profiter du jeu de tir militaire sur la Switch 2.

Pour savoir ce qui vous attend dans «Call of Duty : Modern Warfare 4», lisez cette avant-première :

Date : 23 octobre

Lancement sur : PS5, Xbox Series X/S, Switch 2, PC

«War Fantasy»

Alors que des jeux comme «Call of Duty» célèbrent la guerre et l'armée avec une attitude «America, Fuck Yeah!», «War Games» vous fait réfléchir sur ce sujet brutal. La bande-annonce décrit ce jeu d'horreur psychologique comme un mélange entre «The Stanley Parable» et «Spec Ops : The Line». Les frontières entre la réalité brutale de la guerre et la fiction inoffensive du jeu vidéo s'estompent pour créer un trip psychologique unique. Shut up and take my money!

Date: ???

Publication pour: PC

«Dragon Quest 12 : Beyond Dreams»

Pour être précis, la bande-annonce de «Dragon Quest 12» n'est pas une nouvelle annonce. Le jeu a déjà été annoncé il y a cinq ans avec le sous-titre «The Flames of Fate». A l'époque, Square Enix avait promis une histoire sombre et adulte. Aujourd'hui, le studio révèle que le développement a été entièrement relancé. L'approche sombre a été remplacée par un monde d'animation typiquement coloré et inoffensif «Dragon Quest». La date de sortie s'éloigne donc également.

Date: ???

Paraît pour : ???

«Planet Zoo 2»

La bande-annonce du deuxième jeu «Planet Zoo» est magnifique. Les modèles d'animaux détaillés sont particulièrement convaincants. Vous pouvez désormais construire non seulement un zoo, mais aussi de vastes réserves de gibier.

Date : 13 octobre

Publié sur : PS5, Xbox Series X/S, PC

«Donkey Kong 64»

Le classique de la N64 «Donkey Kong 64» trouve enfin sa place dans la ludothèque rétro de Nintendo. La bande-annonce, avec l'emblématique rap DK, devrait rendre nostalgiques de nombreux enfants des années 90.

Date : 4 juin

Lancement sur : Switch, Switch 2

«Perceptum»

Cela ressemble un peu à la légendaire démo «P.T.» publiée par Hideo Kojima pour le projet annulé «Silent Hills». Vous incarnez une médium à la recherche d'une famille disparue. Dans son petit miroir de poche, elle voit des fantômes et toutes sortes de personnages démoniaques.

Date: 2027

Paraît sur : PS5, Xbox Series X/S, PC

«Hands Over»

En parlant d'horreur, que diriez-vous d'un jeu de fête d'horreur ? Cela semble étrange, mais la bande-annonce résume bien le principe du jeu. Vous jouez à des jeux apparemment inoffensifs que vous avez connus dans votre enfance - mais avec des twists mortels. Par exemple, au jeu du crocodile, vous pouvez perdre votre bras.

Date: ???

Publication sur : PS5, Xbox Series X/S, Switch, PC

«Warhammer 40 000 : Chaos Gate Deathwatch»

Dans le cadre du festival «Warhammer Skulls», plusieurs nouveaux jeux issus de l'univers «Warhammer» ont été annoncés. Comme je n'ai aucune idée de ce qu'est «Warhammer», je serai bref et laisserai la bande-annonce parler d'elle-même.

Date: ???

Publication sur : PS5, Xbox Series X/S, PC

«Warhammer Age of Sigmar : Deathmaster»

Voir ci-dessus - je n'ai toujours aucune idée de «Warhammer».

Date: 2027

Publication pour : ???

«Warhammer 40 000 Boltgun Boom»

Hey - j'ai quand même entendu parler de «Boltgun». Notre collègue de la rédaction Franziska a récemment écrit une présentation de la suite du jeu de tir Boomer. «Warhammer 40 000 Boltgun Boom» est une adaptation du premier volet pour smartphones.

Date : 2026

Lancement pour : Android, iOS

«Mimic Meadows»

Et pour finir les nouvelles annonces, quelque chose de complètement différent. Vous êtes un métamorphe qui peut prendre la forme d'autres créatures en imitant leurs mouvements. J'adore le style rétro-pixel avec filtre CRT et la bande-son chill du trailer. Une démo est disponible sur Steam.

Date: ???

Paraît sur: PC

Mises à jour des bandes-annonces des jeux déjà annoncés

Ces jeux et extensions ont déjà été présentés et bénéficient de nouvelles bandes-annonces qui offrent un aperçu approfondi du gameplay et de l'histoire.

«Prison of Husks»

Et si «Dark Souls» était sorti sur PS2 ? Il ressemblerait alors probablement à «Prison of Husks». Si la bande-annonce vous plaît, vous pouvez dès à présent tester une démo sur Steam.

Date: ???

Paraît sur: PC

«My Arms Longer Now»

La bande-annonce rappelle le curieux jeu «Thank Goodness You're Here». Et un peu à «Untitled Goose Game». Vous incarnez un humain ( ?) aux bras incroyablement longs qui doit voler un maximum de choses dans des niveaux dessinés à la main.

Date: ???

Publication sur : PS5, PC

«Sloppy Forgeries»

Un party game dans lequel vous devez reproduire des tableaux célèbres le plus rapidement et le plus précisément possible. Une idée tellement géniale.

Date: ???

Paraît sur: PC

«Grave Seasons»

Comme «Stardew Valley» - sauf que dans ce monde montagneux idyllique, un tueur de masse sévit. La bande-annonce est convaincante avec ses magnifiques graphismes en pixels et un mélange captivant de cozy-game et d'horreur.

Date : 14 août

Lancement sur : PS5, Xbox Series X/S, Switch, PC

«Blocks for Babies»

«Tetris» vous met en colère ? Alors «Blocks for Babies» le jeu est fait pour vous. Si les blocs gênants ne veulent pas disparaître, vous passez en vue subjective et les détruisez à coup de shotguns. Une démo du jeu est disponible dès maintenant sur Steam.

Date: ???

Paraît sur: PC

«Jupiter Junkworks»

Et encore un clone de «Tetris». Au lieu d'empiler des blocs, vous empilez des déchets dans «Jupiter Junkworks». J'adore le style artistique, la musique et le gameplay frénétique de la bande-annonce. Le fait que tout cela soit apparemment intégré dans une histoire est la cerise sur le gâteau du puzzle.

Date: ???

Paraît sur: PC

«Please Insert Disc»

Un jeu d'horreur sur une PS2 maudite. La bande-annonce confuse ne précise pas comment le jeu se joue. Mais les menus et les sons inspirés de la console culte de Sony me font déjà penser avec nostalgie à la bonne vieille époque du jeu.

Date: ???

Paraît sur: PC

Trailer des jeux déjà sortis

Ces jeux sont déjà sortis, mais vont recevoir des mises à jour ou d'autres nouvelles informations.

«Rocket League»

Epic Games annonce avec une nouvelle bande-annonce non seulement une nouvelle version de «Rocket League» mais aussi l'Unreal Engine 6. Amusant, car la version actuelle de «Rocket League» est encore basée sur l'obsolète Unreal Engine 3. Nous pourrions avoir plus d'informations lors de l'Unreal Fest à Chicago (du 16 au 18 juin).

Date: ???

Paraît sur: consoles, PC

«Dead by Daylight»

Le légendaire tueur de masse Jason rend visite au jeu multijoueur d'horreur «Dead by Daylight». Le porteur de masque de hockey rejoint ainsi une illustre liste de tueurs issus d'autres franchises, parmi lesquels : Freddy Krueger, le Démogorge, Pyramid Head, le Xénomorphe, Vecna et Dracula.

Date : 16 juin

Lancement sur : PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, PC

«Marathon»

Le jeu de tir Extraction de Bunie entre dans sa deuxième saison. Pour fêter ça, nous vous proposons une bande-annonce de l'histoire. Celle-ci, comme tout ce qui concerne l'univers de «Marathon», est tout simplement super belle.

Date : 2 juin

Lancement sur : PS5, Xbox Series X/S, PC

«No Man's Sky The Swarm»

L'invité permanent «No Man's Sky» publie une nouvelle bande-annonce de la mise à jour gratuite «The Swarm». Il s'agit d'un événement à durée limitée dans lequel la communauté doit collaborer pour vaincre une nouvelle menace extraterrestre dans de grandes batailles spatiales.

Date: dès maintenant

Publié sur : PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, PC

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