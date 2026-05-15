Les principales bandes-annonces et annonces de jeux de la semaine

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Voici les nouveaux jeux Xbox Game Pass de mai 2026
par Kim Muntinga
La rédaction a rassemblé pour vous les bandes-annonces et les nouvelles annonces les plus excitantes de la semaine dernière (du 10/05 au 16/05).
Sur la Photo d'en-tête, de gauche à droite : «Marvel Rivals», «Subnautica 2», «Aliens : Fireteam Elite 2».
Bien du plaisir à fouiller et à faire des listes de souhaits!
Ces titres ont été annoncés récemment.
La série de puzzles mettant en scène des robots philosophes va bientôt connaître sa fin. Croteam a annoncé le troisième volet avec un court teaser. Il n'y a malheureusement pas encore grand-chose à voir, si ce n'est un paysage enneigé et une pyramide éclairée en arrière-plan.
Date: 2027
Lancement sur : PS5, PC
C'était stupide et répétitif, mais mes potes et moi avons quand même fait la fête. Je ne vais pas laisser passer la suite de ce jeu de tir en coopération dans lequel vous affrontez d'innombrables aliens baveux. De nouveaux types de monstres et des gadgets comme les pièges à gel promettent de varier les plaisirs.
Date: inconnue
Publication sur : PS5, Xbox Series X/S, PC
Envie d'action gun-fu pixelisée en 2D trépidante ? «Noir Bloom» ressemble au jeu avec lequel John Wick exerce ses réflexes. En tirant, en vous battant et en sautant sur les murs, vous vous frayez un chemin à travers un monde souterrain éclairé au néon. Votre objectif : libérer votre amie des griffes d'un chef de gang.
Date: 2027
Paraît sur : PC
En fait, il ne s'agit pas de nouveaux jeux. Cette collection de shoot'em up classiques provient des salles d'arcade. Désormais, vous pouvez vous diriger dans ces enfers de balles avec toutes sortes d'avions, même sans une pile de pièces. Pour les impatients ou ceux qui, comme moi, ne tolèrent pas la frustration, il existe également un mode super facile.
Date : 29 août
Lancement sur : Switch, PS4
Ces jeux et extensions ont déjà été présentés et bénéficient de nouvelles bandes-annonces qui offrent un aperçu approfondi du gameplay et de l'histoire.
Dans ce nouveau spin-off de Rogue Lite, les nains de l'espace creusent à nouveau à travers des planètes infestées de scarabées à la recherche de minéraux précieux. Jusqu'à quatre personnes peuvent incarner Guardian, Retcon, Spotter et Falconer. Ce dernier peut utiliser son drone pour électrifier les ennemis ou ressusciter ses copains.
Date : 20 mai (accès anticipé)
Lancement pour: PC
Vous incarnez une jeune fille capable de marcher sur l'eau et de diriger son village flottant lors d'une migration de poissons. Cela ressemble à une belle aventure marine pleine d'ambiance.
Date: inconnue
Paraît sur: PC
Il n'est pas surprenant que d'anciens développeurs de «Little Nighmares» soient derrière ce jeu d'horreur de science-fiction inquiétant. Vous contrôlez un technicien de combat et affrontez toutes sortes de créatures monstrueuses. La bande-annonce montre un combat de boss contre un monstre à six pattes qui vous crache une bave verte toxique de son énorme bouche. Jummy.
Date: inconnue
Publication sur : PS5, Xbox Series X/S, PC
Bientôt, vous pourrez découvrir lequel des deux avatars, Aang ou Korra, triomphera dans un duel. Dans le prochain jeu de combat, vous pourrez choisir parmi de nombreux personnages de la série télévisée culte. Parmi eux, il y a bien sûr Sokka, la grande gueule au grand cœur, qui fait la démonstration de ses capacités dans la dernière bande-annonce.
Date : 2 juillet
Lancement sur : PS5, Xbox Series X/S, Switch 2, Switch, PC
Après avoir fait parler de lui, notamment à cause de différends entre l'éditeur Krafton et le studio Unknownworlds, le jeu est enfin disponible en early access. La bande-annonce montre le monde sous-marin magnifique, mais parfois aussi inquiétant, que vous allez explorer. De nouveaux outils et la construction de bases sont également présentés.
Date : déjà disponible
Paraît sur : PC, Xbox Series X/S
Dans le Brooklyn des années 1930, vous incarnez un détective privé qui doit déjouer un complot à l'échelle de la ville, le tout sous la forme d'un berger anthropomorphe. Ce jeu d'action furtive de film noir est mis en scène de manière cinématographique avec une bande-son jazz délicieusement mélancolique.
Date : inconnue
Paraît sur: PC
Ces jeux sont déjà sortis, mais recevront des mises à jour ou d'autres nouvelles informations.
Le jeu est disponible sur PC depuis un certain temps déjà et il est en fait trop tard de deux jours pour cet aperçu. Mais «Super Adventure Hand» a tout simplement l'air d'un jeu de réflexion délicieusement décalé. Vous contrôlez une main qui doit reprendre son bras à des pieds malveillants. Wednesday approves.
Date : 8 mai
Lancement sur : PS5, Xbox Series X/S, Switch 2, PC
Ça me donne même envie de me remettre au Heroshooter. Le jeu d'action multijoueur s'enrichit d'un nouveau personnage : Devil Dinosaur, un T-Rex à cornes et à tir laser.
Date : 15 mai
Lancement sur : PS5, PS4, Xbox Series X/S, PC
C'est déjà la dixième saison pour le jeu de stratégie de science-fiction. Avec le DLC «Nomads», il y a un nouvel empire qui n'a pas besoin de conquérir des systèmes ou de coloniser des mondes. Au lieu de cela, vous utilisez d'énormes vaisseaux archaïques comme habitats pour naviguer dans l'espace.
Date : 15 juin
Lancement sur : PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC
Toutes les images de teasing : «Stelaris : Nomads», «Marvel Rivals», «Subnautica 2», «Aliens : Fireteam Elite 2»
Enfant, je n’avais pas le droit d’avoir de console. Ce n’est qu’avec l’arrivée du PC familial 486 que le monde magique des jeux vidéo s’est ouvert à moi. Aujourd’hui, je compense largement ce manque : seuls le temps et l’argent m’empêchent d’essayer tous les jeux qui existent et de remplir mon étagère de consoles rétro rares.
Du nouvel iPhone à la résurrection de la mode des années 80. La rédaction fait le tri.Tout afficher