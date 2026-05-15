Nouveautés + tendances 4 0

Les principales bandes-annonces et annonces de jeux de la semaine

Philipp Rüegg Traduction : traduction automatique 16/5/2026

La rédaction a rassemblé pour vous les bandes-annonces et les nouvelles annonces les plus excitantes de la semaine dernière (du 10/05 au 16/05).

Sur la Photo d'en-tête, de gauche à droite : «Marvel Rivals», «Subnautica 2», «Aliens : Fireteam Elite 2».

Bien du plaisir à fouiller et à faire des listes de souhaits!

Nouveaux jeux annoncés

Ces titres ont été annoncés récemment.

«The Talos Principle 3»

La série de puzzles mettant en scène des robots philosophes va bientôt connaître sa fin. Croteam a annoncé le troisième volet avec un court teaser. Il n'y a malheureusement pas encore grand-chose à voir, si ce n'est un paysage enneigé et une pyramide éclairée en arrière-plan.

Date: 2027

Lancement sur : PS5, PC

«Aliens : Fireteam Elite 2»

C'était stupide et répétitif, mais mes potes et moi avons quand même fait la fête. Je ne vais pas laisser passer la suite de ce jeu de tir en coopération dans lequel vous affrontez d'innombrables aliens baveux. De nouveaux types de monstres et des gadgets comme les pièges à gel promettent de varier les plaisirs.

Date: inconnue

Publication sur : PS5, Xbox Series X/S, PC

«Noir Bloom»

Envie d'action gun-fu pixelisée en 2D trépidante ? «Noir Bloom» ressemble au jeu avec lequel John Wick exerce ses réflexes. En tirant, en vous battant et en sautant sur les murs, vous vous frayez un chemin à travers un monde souterrain éclairé au néon. Votre objectif : libérer votre amie des griffes d'un chef de gang.

Date: 2027

Paraît sur : PC

«Arcade Garage : Flying Fire Shark»

En fait, il ne s'agit pas de nouveaux jeux. Cette collection de shoot'em up classiques provient des salles d'arcade. Désormais, vous pouvez vous diriger dans ces enfers de balles avec toutes sortes d'avions, même sans une pile de pièces. Pour les impatients ou ceux qui, comme moi, ne tolèrent pas la frustration, il existe également un mode super facile.

Date : 29 août

Lancement sur : Switch, PS4

Mises à jour des bandes-annonces des jeux déjà annoncés

Ces jeux et extensions ont déjà été présentés et bénéficient de nouvelles bandes-annonces qui offrent un aperçu approfondi du gameplay et de l'histoire.

«Deep Rock Galactic : Rogue Core»

Dans ce nouveau spin-off de Rogue Lite, les nains de l'espace creusent à nouveau à travers des planètes infestées de scarabées à la recherche de minéraux précieux. Jusqu'à quatre personnes peuvent incarner Guardian, Retcon, Spotter et Falconer. Ce dernier peut utiliser son drone pour électrifier les ennemis ou ressusciter ses copains.

Date : 20 mai (accès anticipé)

Lancement pour: PC

«The Edge Of Water»

Vous incarnez une jeune fille capable de marcher sur l'eau et de diriger son village flottant lors d'une migration de poissons. Cela ressemble à une belle aventure marine pleine d'ambiance.

Date: inconnue

Paraît sur: PC

«Fin de l'abysse»

Il n'est pas surprenant que d'anciens développeurs de «Little Nighmares» soient derrière ce jeu d'horreur de science-fiction inquiétant. Vous contrôlez un technicien de combat et affrontez toutes sortes de créatures monstrueuses. La bande-annonce montre un combat de boss contre un monstre à six pattes qui vous crache une bave verte toxique de son énorme bouche. Jummy.

Date: inconnue

Publication sur : PS5, Xbox Series X/S, PC

«Avatar Legends : The Fighting Game»

Bientôt, vous pourrez découvrir lequel des deux avatars, Aang ou Korra, triomphera dans un duel. Dans le prochain jeu de combat, vous pourrez choisir parmi de nombreux personnages de la série télévisée culte. Parmi eux, il y a bien sûr Sokka, la grande gueule au grand cœur, qui fait la démonstration de ses capacités dans la dernière bande-annonce.

Date : 2 juillet

Lancement sur : PS5, Xbox Series X/S, Switch 2, Switch, PC

«Subnautica 2»

Après avoir fait parler de lui, notamment à cause de différends entre l'éditeur Krafton et le studio Unknownworlds, le jeu est enfin disponible en early access. La bande-annonce montre le monde sous-marin magnifique, mais parfois aussi inquiétant, que vous allez explorer. De nouveaux outils et la construction de bases sont également présentés.

Date : déjà disponible

Paraît sur : PC, Xbox Series X/S

«The Shadow Syndicate»

Dans le Brooklyn des années 1930, vous incarnez un détective privé qui doit déjouer un complot à l'échelle de la ville, le tout sous la forme d'un berger anthropomorphe. Ce jeu d'action furtive de film noir est mis en scène de manière cinématographique avec une bande-son jazz délicieusement mélancolique.

Date : inconnue

Paraît sur: PC

Trailer des jeux déjà sortis

Ces jeux sont déjà sortis, mais recevront des mises à jour ou d'autres nouvelles informations.

«Super Adventure Hand»

Le jeu est disponible sur PC depuis un certain temps déjà et il est en fait trop tard de deux jours pour cet aperçu. Mais «Super Adventure Hand» a tout simplement l'air d'un jeu de réflexion délicieusement décalé. Vous contrôlez une main qui doit reprendre son bras à des pieds malveillants. Wednesday approves.

Date : 8 mai

Lancement sur : PS5, Xbox Series X/S, Switch 2, PC

«Marvel Rivals» - Devil Dinosaur

Ça me donne même envie de me remettre au Heroshooter. Le jeu d'action multijoueur s'enrichit d'un nouveau personnage : Devil Dinosaur, un T-Rex à cornes et à tir laser.

Date : 15 mai

Lancement sur : PS5, PS4, Xbox Series X/S, PC

«Stelaris : Nomads»

C'est déjà la dixième saison pour le jeu de stratégie de science-fiction. Avec le DLC «Nomads», il y a un nouvel empire qui n'a pas besoin de conquérir des systèmes ou de coloniser des mondes. Au lieu de cela, vous utilisez d'énormes vaisseaux archaïques comme habitats pour naviguer dans l'espace.

Date : 15 juin

Lancement sur : PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC

Toutes les images de teasing : «Stelaris : Nomads», «Marvel Rivals», «Subnautica 2», «Aliens : Fireteam Elite 2»

Cet article me plaît ! Cet article plaît à 4 personne(s)







