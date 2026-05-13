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Les nouvelles montres de course à pied d'entrée de gamme de Garmin offrent un meilleur retour sur l'entraînement

Siri Schubert Traduction : traduction automatique 13/5/2026

Les nouvelles montres Garmin-Forerunner s'adressent certes aux débutants. Avec les plans d'entraînement et la mesure de la récupération, elles offrent une assistance étendue. Des fonctions qui étaient jusqu'à présent réservées aux appareils professionnels.

Garmin lance pas moins de trois nouvelles montres de course à pied : la Forerunner 70, la Forerunner 170 et la Forerunner 170 Music. Elles sont officiellement destinées aux débutants qui souhaitent améliorer leurs performances de course à l'aide de données et de feedback. Elles offrent toute une série d'outils d'entraînement qui étaient jusqu'à présent réservés aux montres Garmin plus onéreuses. Et avec lesquelles les coureurs avancés peuvent également gérer leur entraînement.

Plus de données d'entraînement et de santé que son prédécesseur

Les Forerunner 70 et 170 vous donnent beaucoup plus d'outils que la précédente montre d'entrée de gamme, la Forerunner 55. La Forerunner 70, avec son écran tactile Amoled de 1,2 pouce, affiche la distance, la vitesse et la fréquence cardiaque.

En plus de ces basiques, elle doit, selon les indications du fabricant, montrer l'efficacité de l'entraînement et les points à améliorer. La consommation maximale d'oxygène (Vo2-Max) et d'autres données de performance sont également affichées. La montre mesure désormais la puissance et l'économie de course au poignet.

Des données de récupération complètes sont également disponibles. Elles vous indiquent dans quelle mesure vous avez récupéré après la séance précédente en fonction de la variabilité de la fréquence cardiaque, du temps écoulé et du niveau d'activité. Vous pouvez également voir à quel point vous êtes prêt à vous entraîner en fonction des données d'entraînement, de sommeil et d'activité.

Avec des plans d'entraînement et un coach de sommeil

Si vous vous entraînez pour atteindre un objectif spécifique, Garmin indique que vous pouvez utiliser les plans d'entraînement du Garmin Running Coaches directement sur votre montre. Ils indiquent quel entraînement - des courses de base lentes aux intervalles durs - vous rapprochera de votre objectif un jour donné.

La Forerunner 70 propose également des plans de marche de course et des distances courtes pour ceux qui débutent dans la course à pied. La montre mesure également votre niveau de stress, la saturation en oxygène et le schéma respiratoire pendant le sommeil afin de détecter une éventuelle apnée du sommeil.

La montre permet également de naviguer, mais pas avec des cartes hors ligne. Celles-ci restent réservées aux modèles plus chers. Vous pouvez également afficher des instructions de musculation, d'étirement ou d'entraînement Pilates sur la montre. Selon Garmin, la Forerunner 70 a une autonomie de 13 jours.

Les deux modèles sont disponibles en plusieurs couleurs - ici la Forerunner 170 Music.

Forerunner 170 avec Garmin Pay et musique

En plus des fonctionnalités de la Forerunner 70, la Forerunner 170 permet le paiement sans contact via Garmin Pay. Associée à la ceinture thoracique HRM, elle devrait fournir des données encore plus précises sur la fréquence cardiaque et l'économie de course. L'autonomie de la batterie est estimée à une dizaine de jours.

La Forerunner 170 Music offre la possibilité de sauvegarder vos chansons de course directement sur la montre. La mémoire est de quatre Go.

Les trois montres sont conçues comme des montres de course, mais cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas les utiliser pour d'autres sports. Ainsi, 80 profils sportifs sont préinstallés, une nette mise à niveau par rapport aux 25 existants sur la Forerunner 55.

Il faudra voir si les montres se comportent bien dans la pratique. Un essai est prévu.

Photo d’en-tête : Garmin

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