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Concours : gagnez une place pour le marathon de la Jungfrau 2026 avec un programme VIP pour votre accompagnateur

Madeleine Bello Traduction : Stéphanie Casada 1/5/2026

Nous tirons au sort une place pour le marathon de la Jungfrau du 5 septembre 2026, ainsi qu’un programme VIP pour votre accompagnateur et un kit de départ Sponser, d’une valeur totale de 679 CHF.

Le marathon de la Jungfrau, dont le départ est donné à Interlaken, compte parmi les marathons les plus spectaculaires et renommés au monde. Le marathon relie Interlaken au glacier de l’Eiger, à 2320 mètres d’altitude. Son parcours longe le lac de Brienz, traverse de pittoresques villages de montagne et offre des vues à couper le souffle sur l’Eiger, le Mönch et la Jungfrau. Avec ses 1953 mètres de dénivelé, il compte également parmi les marathons les plus exigeants. Si les premiers kilomètres après le départ à Interlaken semblent plutôt plats, le dernier tiers du parcours est quant à lui très raide.

Pour y participer, il faut être en excellente condition physique, posséder une solide expérience de la course en montagne et suivre une alimentation sportive adaptée. Sur le site Internet du marathon de la Jungfrau, vous trouverez toutes les informations essentielles sur le parcours du marathon, y compris le profil altimétrique et les heures limites aux points de contrôle, ainsi que des informations sur les ravitaillements proposés.

Vous sentez-vous d’attaque pour relever le défi du marathon de la Jungfrau ? Alors, participez à notre jeu concours :

Concours

Question du concours Combien de gourdes Sponser ont été distribuées aux athlètes à l’arrivée du marathon de la Jungfrau 2025 ? 500 caractères restants Envoyer

Le ou la gagnante est la personne qui se rapproche le plus de la bonne réponse. En cas d’égalité, un tirage au sort sera effectué. La date limite de participation est fixée au 31 mai 2026. Pour participer, vous devez être connecté à votre compte client. Le ou la gagnante sera informée par e-mail.

Le prix est nominatif. Toute revente ou tout paiement en espèces de la valeur du bon sont exclus. Toute voie judiciaire est exclue.

Photo d’en-tête : David Birri

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