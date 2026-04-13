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"Artemis II" : atterrissage réussi après un vol record autour de la Lune

Kim Muntinga Traduction : traduction automatique 13/4/2026

Au cours de son vol, l'équipage de la NASA atteint une distance plus grande que jamais par rapport à la Terre. Après l'amerrissage en toute sécurité, les ingénieurs évaluent les données et préparent le retour de l'homme sur la surface lunaire.

Après un peu plus de dix jours dans l'espace, «Artemis II» est de retour là où la mission a commencé : sur Terre. Dans la nuit du 11 avril 2026, heure d'Europe centrale, la capsule Orion de la NASA a amerri comme prévu dans l'océan Pacifique, au large de la Californie. Le premier voyage habité vers la Lune depuis Apollo 17 se termine ainsi avec succès et fournit des données importantes pour la prochaine phase du programme Artemis.

Vous pouvez lire dans l'article précédent comment cela s'est produit, pourquoi «Artemis II» était une étape intermédiaire délibérée sans alunissage et quel a été le rôle de l'équipage. Cet article complète les dernières informations sur l'atterrissage.

Nouveautés + tendances Mission "Artemis II" de la NASA : premier voyage habité vers la Lune depuis plus de 50 ans par Kim Muntinga

Le moment le plus critique de la mission

L'atterrissage - techniquement correctement appelé splashdown - est la phase la plus dangereuse de toute mission Orion. Lors de la rentrée, la capsule entre dans l'atmosphère à près de 40 000 kilomètres par heure. La température peut alors atteindre 2700 degrés Celsius. Durant cette phase, il y a un silence radio d'environ six minutes.

Le plasma créé a interrompu les communications pendant plusieurs minutes, jusqu'à ce que les parachutes de freinage et les trois parachutes principaux s'ouvrent en plusieurs étapes. Les équipes de récupération de l'US Navy ont recueilli l'équipage - le commandant Reid Wiseman, le pilote Victor Glover, la spécialiste de mission Christina Koch et le Canadien Jeremy Hansen - à bord de l'USS John P. Murtha peu après l'amerrissage.

Le vol en bref

La mission a duré près de dix jours et a établi un nouveau record : L'équipage a atteint une distance de 406 771 kilomètres de la Terre. Ils ont ainsi dépassé le précédent record de la mission Apollo 13 d'environ 6550 kilomètres. Au cours de leur survol de la face cachée de la Lune, les astronautes ont également capturé des images époustouflantes, dont le fameux «Earthset», où la Terre bleue disparaît derrière l'horizon gris de la Lune.

Le sixième jour de vol, le 6 avril, l'équipage a fait le tour de la face cachée de la Lune. Le pilote Victor Glover a déclaré que l'éclipse solaire, lorsque la Lune a caché le Soleil, était le point culminant personnel de la mission : l'équipage a également découvert des cratères inconnus et documenté des coulées de lave et des fissures sur la surface lunaire.

Notre collègue Samuel a déjà rassemblé pour vous les images les plus impressionnantes de cette mission :

Nouveautés + tendances Les plus belles images d'Artemis II par Samuel Buchmann

Les prochaines étapes vers le pôle sud de la Lune

Pendant que l'équipage subit des examens médicaux et se régénère à Houston, les ingénieurs analysent de nombreuses données. Selon les premiers rapports, les systèmes de la capsule Orion ont fonctionné de manière largement autonome et fiable. C'est la condition essentielle pour «Artemis III».

Cette mission doit permettre de ramener des hommes sur la surface lunaire pour la première fois depuis des décennies et est actuellement prévue pour 2027 au plus tôt.

Photo d’en-tête : Joel Kowsky / NASA

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