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Les plus belles images d'Artemis II

Samuel Buchmann Traduction : traduction automatique 10/4/2026

L'équipage de la mission lunaire actuelle prend des photos spectaculaires depuis la capsule spatiale. Elles montrent la Terre et la Lune sous des angles inhabituels.

Les astronautes de la mission lunaire Artemis II ont pris des photos spectaculaires pendant leur voyage autour de la Lune. Voici une collection des plus belles photos. Pour en savoir plus sur Artemis II, cliquez ici:

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Un DSLR vieux de dix ans comme appareil photo principal

Les nerds de la photo comme moi s'intéressent d'abord à ce qu'ils utilisent pour prendre des photos dans l'espace. Dans le cas d'Artemis II, il s'agit de deux appareils photo Nikon. D'une part, le modèle phare actuel Z9, d'autre part le D5, vieux de dix ans. Comme le rapporte «PetaPixel», le vieux reflex est même l'appareil photo principal, car il continue d'offrir la meilleure qualité d'image à des valeurs ISO élevées.

L'astronaute Jeremy Hansen prend des photos à travers un hublot de la capsule spatiale Orion. Un rideau «» avec un trou empêche les reflets.

Source : NASA

Pour Artemis III, qui doit envoyer des hommes sur la Lune pour la première fois depuis 1972, la NASA va définitivement passer à la Z9. Elle a déjà été choisie il y a deux ans comme «Handheld Universal Lunar Camera» (HULC) officiel. Pour cela, Nikon et la NASA revoient entièrement l'électronique afin de la protéger des rayons cosmiques. L'utilisation est adaptée aux gants avec une nouvelle poignée et des boutons spéciaux.

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En plus des appareils photo Nikon, le iPhone 17 Pro Max et la GoPro Hero4 Black sont également utilisés. L'équipe s'en sert pour photographier des scènes dans et autour de la capsule spatiale. Aucun fabricant ne paie pour cela (mais Nikon modifie gratuitement le Z9 pour Artemis III). Cela en fait un coup marketing d'autant plus efficace.

Une GoPro fixe fournit des images de l'une des ailes du panneau solaire.

Source : NASA

Salut, le monde

Au début de la mission, le commandant Reid Wiseman a pris une photo impressionnante de la Terre. On y voit deux aurores boréales (en haut à droite et en bas à gauche). En bas à droite, la lumière zodiacale, une lumière diffuse du Soleil qui se trouve derrière la Terre, brille. Pour cette image, Reid a utilisé un objectif de 14-24 mm.

La Terre le 2 avril 2026. Nikon D5, 22 mm, ƒ/4, 1/4 s, ISO 51200.

Source : NASA

Coucher de terre

En général, sur les photos, le soleil ou la lune se lève ou se couche. En 1968, l'astronaute Bill Anders a pris l'image emblématique «Earthrise» (Lever de Terre) lors de la mission Apollo 8.

La photo iconique Earthrise de 1968.

Source : NASA

L'équipage d'Artemis II a photographié une nouvelle interprétation du motif en hommage et l'a baptisée «Earthset» (Coucher de terre). Cette image spectaculaire a été prise avec une focale plus longue que l'originale. La moitié sombre du globe terrestre est plongée dans la nuit, tandis qu'en haut, on aperçoit des tourbillons de nuages au-dessus de l'Australie et de l'Océanie.

La réinterprétation de 2026. Nikon D5, 400 mm, ƒ/8, 1/1000 s, ISO 400.

Source : NASA

Eclipse de soleil

Le 6 avril dernier, Jeremy Hansen, Victor Glover, Reid Wiseman et Christina Koch ont volé dans leur capsule Orion plus loin de la Terre qu'aucun être humain ne l'avait jamais fait auparavant. Ils ont alors assisté à un spectacle unique : Une éclipse totale de soleil derrière la Lune, qui a duré 54 minutes - bien plus longtemps que le même spectacle sur Terre, en raison de la distance relativement faible avec la Lune.

L'éclipse a duré près d'une heure. Nikon Z9, 35 mm, ƒ/2, 2 s, ISO 1600.

Source : NASA

Autour de la Lune, on peut voir ce que l'on appelle la couronne, un halo de lumière solaire. Celle-ci est si faible que la photo capture simultanément des étoiles. En général, sur les photos de la Lune, le contraste avec les étoiles est trop important pour que l'on puisse tout capturer en une seule image. L'image ci-dessus a été prise avec le Nikon Z9, mais pour la suivante, l'équipe a utilisé le D5. Vénus brille en arrière-plan.

À cause de la faible lumière, l'espace bruisse un peu. Nikon D5, 80mm, ƒ/4.5, 1/6s, ISO 40000.

Source : NASA

La face cachée de la Lune

La Lune tourne toujours la même face vers la Terre. La face arrière «» n'est donc visible que depuis l'espace. L'image suivante montre le satellite vu de côté. Nous voyons l'hémisphère droit depuis la Terre, mais pas le gauche. La frontière passe par l'éminent bassin Oriental et son cratère de 950 kilomètres de large.

La face droite de la Lune, qui nous fait face, est parsemée de taches sombres.

Source : NASA

Une autre image montre la face arrière de la Lune le long de ce que l'on appelle le «Terminator» - la limite entre le jour lunaire et la nuit lunaire. Comme la lumière du soleil tombe à plat, les cratères et les montagnes sont particulièrement impressionnants. Le long du terminateur, vous verrez par exemple le cratère Jules, le cratère Birkhoff et le cratère Stebbins.

L'image de la ligne Terminator a été prise lors du vol d'observation autour de la Lune.

Source : NASA

La vie quotidienne dans l'espace

En plus des images lunaires, les astronautes capturent également des scènes à l'intérieur et autour de la capsule spatiale. Elles permettent d'imaginer ce que cela doit être de flotter dans l'espace à des centaines de milliers de kilomètres de la Terre. Ce n'est que depuis cette année que la NASA autorise les smartphones, qui permettent de prendre plus facilement des selfies et des clichés qu'avec de gros appareils photo.

Il y a des vues, et puis il y a des vues : Le pilote Victor Glover regarde par la fenêtre de la capsule spatiale pendant les sept heures de «Lunar flyby».

Source : NASA

La sécurité d'abord ! Même pour l'observation de l'éclipse depuis l'espace.

Source : NASA

L'iPhone ne sert pas seulement de caméra à selfie, mais aussi de miroir pour se raser.

Source : NASA

Artemis II est maintenant sur le chemin du retour. L'atterrissage est prévu dans la nuit du samedi 11 avril. Vous trouverez toutes les images de la mission ici.

Photo d’en-tête : NASA

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