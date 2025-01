Les moniteurs de Samsung pour le CES 2025

Les écrans QD-OLED avec une résolution 4K sur 27 pouces seront probablement l'une des tendances du CES de cette année à Las Vegas. En outre, Samsung présentera quatre autres appareils.

Après LG, Samsung, le deuxième grand fabricant d'écrans, présente son line-up pour le CES 2025. La principale nouveauté est un Gaming OLED de 27 pouces avec une densité de pixels de 165 pixels par pouce (ppi). Un deuxième 27 pouces arrive avec une résolution moindre, mais avec une fréquence d'image élevée de 500 Hertz. Et pour la première fois, la firme sud-coréenne utilise également une dalle QD-OLED dans un appareil de bureau de 32 pouces.

Comme toujours chez Samsung, les noms des produits prêtent à confusion, le fabricant mélangeant une salade de noms de modèles simplifiés et exacts. Par exemple, l'une des nouveautés s'appelle "Odyssey OLED G8". Mais il existe déjà en réalité. Samsung doit donc ajouter la désignation exacte entre parenthèses : G81SF. C'est cette dernière que j'utilise dans la suite de l'article.

Odyssey G81SF, Odyssey G60SF, Odyssey G90XF

Jusqu'à présent, la densité maximale de pixels des écrans OLED était d'environ 140 ppi. Le Samsung Odyssey OLED G81SF de 27 pouces avec une résolution UHD (3840 × 2160 pixels) repousse pour la première fois cette limite à 165 ppi. Cela permet d'obtenir une image plus nette, combinée aux niveaux de noir parfaits auxquels l'OLED nous a habitués.

L'Odyssey G81SF est le premier moniteur OLED à offrir une densité de pixels supérieure à 160 ppi.

Source : Samsung

Le reste des spécifications : une fréquence d'image de 240 Hertz, un temps de réponse de 0,03 seconde, le support de Nvidia G-Sync et AMD FreeSync Premium Pro. Samsung mise également sur un revêtement mat. Aucune information sur la connectique n'est pour l'instant disponible.

L'Odyssey G60SF est également un 27 pouces, mais il se concentre sur une fréquence d'images plus élevée. Ici, la résolution est de 2560 × 1440 pixels, mais le moniteur peut afficher 500 images par seconde. La dalle QD-OLED est donc légèrement supérieure à son homologue WOLED de LG, qui affiche 480 hertz. Le ancien G6 de Samsung n'était "que" de 360 Hertz.

Moins de pixels, plus de Hertz : le Samsung Odyssey G60SF.

Source : Samsung

Le fabricant sud-coréen présente une nouvelle fois au CES 2025 son troisième écran de 27 pouces de diagonale, l'Odyssey G90XF, un modèle 3D. L'écran affiche des images différentes pour l'œil droit et l'œil gauche grâce à des lentilles lenticulaires. Cela permet de créer un effet 3D sans lunettes. Samsung avait déjà montré cette technologie sous forme de concept il y a un an et l'a à nouveau présentée en août à la Gamescom. A l'époque, il s'agissait d'une version de 37 pouces. Il semblerait que celle-ci ait été supprimée.

Smart Monitor M90SF, ViewFinity S80UD

En plus des moniteurs de jeu, il y en a aussi deux pour le bureau. Le Smart Monitor M9 a un design moderne avec des bords d'écran très fins et des coins arrondis. Il est supposé abriter la même dalle QD OLED de 32 pouces de diagonale que celle de l'Odyssey OLED G8, que j'ai déjà testé - avec une fréquence d'image légèrement réduite à 165 Hertz.

Le Smart Monitor M90SF est censé optimiser automatiquement les réglages par IA.

Source : Samsung

Samsung reprend également le système d'exploitation Tizen de son frère gamer. Selon le communiqué de presse, la nouveauté est un "optimiseur d'image IA qui analyse les signaux d'entrée et adapte automatiquement les paramètres d'affichage". Dans les jeux, l'IA devrait même reconnaître le genre du jeu et optimiser les paramètres d'image en conséquence. Un "suréchantillonnage de l'IA" permettrait en outre de mieux agrandir les images en basse résolution en 4K. Reste à savoir quelle sera l'utilité de ce blanchiment de l'IA dans la vie quotidienne.

Le dernier moniteur est un 37 pouces au format 16:9 avec une résolution UHD. Le ViewFinity S80UD est le seul nouveau modèle à ne pas être doté d'une dalle OLED, mais à être basé sur la technologie LCD traditionnelle. Samsung n'a pas encore fourni de détails techniques supplémentaires, ni d'indications sur les prix et la disponibilité de tous les moniteurs.