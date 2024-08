Samsung lance un moniteur pour le jeu en 3D sans lunettes

L'Odyssey 3D affiche une image différente pour l'œil gauche et l'œil droit. Selon Samsung, il peut convertir des contenus 2D en 3D et devrait être commercialisé cette année.

Samsung présente à la Gamescom un écran pour le jeu en 3D sans lunettes. Le Odyssey 3D est au format 16:9 et se décline en deux tailles : 27 et 37 pouces (oui, pas 32). Il utilise le suivi oculaire et des lentilles lenticulaires pour afficher des images différentes pour l'œil gauche et l'œil droit. Si vous ne voulez pas jouer en trois dimensions, vous pouvez utiliser l'écran en mode 2D.

La dalle QLED a une résolution de 4K, une fréquence d'image de 165 Hertz et un temps de réponse de 1 milliseconde. L'écran prend en charge AMD Freesync et est livré avec DisplayPort 1.4 et HDMI 2.1. Le design, avec son pied plat argenté, provient des moniteurs OLED de Samsung.

Deux images pour deux yeux

Samsung appelle sa technologie 3D "Light Field Display" (LFD). Elle fonctionne sur le même principe de stéréoscopie que d'autres fabricants - comme les "Spatial Labs" d'Acer : des caméras filment la personne devant l'écran, qui suit ainsi en temps réel la position des yeux.

Le logiciel calcule ensuite deux images différentes pour la distance spécifique entre les yeux. Grâce aux lentilles lenticulaires, votre œil gauche voit alors une image différente de celle de votre œil droit - et votre cerveau assemble le tout en une perception spatiale. Comme le moniteur doit afficher deux images simultanément, sa résolution est divisée par deux en mode 3D. De 3840 × 2160 à 1920 × 2160 pixels.

Les lentilles lenticulaires permettent de voir une image différente selon l'angle de vue.

Source : Wikipedia

Samsung affirme que le moniteur peut convertir du contenu 2D en contenu 3D. Reste à voir si cela fonctionne bien en pratique dans différents jeux. Tout comme la qualité d'image en mode 2D. De plus, la technologie ne fonctionne que pour une seule personne devant l'écran. Heureusement, ce dernier point devrait rarement poser problème pour le jeu.

Viendra cette année, sera probablement cher

Le Samsung Odyssey 3D devrait être disponible cette année, mais son prix n'est pas encore connu. Le moniteur ne devrait pas être bon marché s'il s'aligne sur les prix de la concurrence : Le Acer Predator SpatialLabs View 27 coûte par exemple 1999 dollars aux États-Unis.