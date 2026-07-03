Les bandes-annonces et annonces de jeux les plus importantes de la semaine
La rédaction a rassemblé pour vous les bandes-annonces et les annonces les plus excitantes de la semaine dernière (du 27 juin au 4 juillet).
Sur la photo de couverture, de gauche à droite : «Sandcastle», «The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered», «Anno 117: Pax Romana – The Hippodrome».
Amusez-vous bien à naviguer et à ajouter à votre liste de souhaits !
Nouveaux jeux annoncés
Ces titres ont été nouvellement annoncés.
«The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered»
D'accord, ce n'est pas strictement une nouvelle annonce. Mais le fait que le remaster d'«Oblivion» arrive sur la Switch 2 est une grande nouvelle, c'est pourquoi j'inclus quand même la bande-annonce ici.
Particulièrement cool : le jeu entier sort sur une cartouche. Pas de carte de clé de jeu. Pas de code dans une boîte.
Tu entends ça, Sony ? Un vrai jeu physique.
Date : 11 août
Sortie sur : Switch 2, déjà disponible sur PS5, Xbox Series X/S, PC
«Guns of Eschaton»
Un shooter de type Soulslike avec un décor de Far West. Le design artistique est de Viktor Antonov, décédé en 2025, qui a également travaillé sur «Half Life 2» et «Dishonored». Ça a l'air rafraîchissant et différent. Je n'aurai probablement pas les nerfs pour cette combinaison de genres.
Date : ???
Sortie sur : PS5, Xbox Series X/S, PC
«League of Legends: Classic»
«League of Legends» ramène un mode de jeu classique. Ce que cela signifie exactement, vous ne le saurez qu'aux finales du MSI le 11 juillet.
Date : ???
Sortie sur : PC
«Adhain»
«Nous avons 'Black & White' à la maison.»
Date : ???
Sortie sur : PC
Mises à jour des bandes-annonces pour les jeux déjà annoncés
Ces jeux et extensions ont déjà été présentés et reçoivent de nouvelles bandes-annonces qui offrent des aperçus approfondis du gameplay et de l'histoire.
«Assassin's Creed Black Flag Resynced»
La nouvelle bande-annonce du remake de «Black Flag» montre ce que les joueurs peuvent attendre sur la PS5 Pro. C'est magnifique. En tant que personne qui a manqué l'original (Honte, honte, honte), je suis partant.
Date : 9 juillet
Sortie sur : PS5, Xbox Series X/S, PC
«Sandcastle»
J'ai rarement vu une bande-annonce aussi relaxante et satisfaisante. Il ne se passe pas grand-chose. Je vois quelqu'un construire de jolis petits châteaux de sable. Mais les sons... ahh, merveilleux. La belle eau... ambiance de vacances. On dirait le jeu ultime pour se détendre.
Date : ???
Sortie sur : PC
«Onimusha: Way of the Sword»
Capcom présente de nouvelles images de gameplay pour le jeu d'action à l'épée «Onimusha». De plus, le titre a été avancé. Au lieu du 25 septembre, le jeu sortira désormais le 4 septembre. Une belle surprise.
Date : 4 septembre
Sortie sur : PS5, Xbox Series X/S, Switch 2, PC
«Nivalis Nights»
Une magnifique simulation de vie cyberpunk. Avec la nouvelle bande-annonce colorée, il y a enfin une date de sortie. Malheureusement, elle tombe en septembre, le mois infernal.
Date : 29 septembre
Sortie sur : PC
«Turok: Origins»
Le nouveau jeu «Turok» montre un gameplay frais. Ça a l'air cool, mais l'accent mis sur le multijoueur me rend sceptique.
Date : Fin 2026
Sortie sur : PS5, Xbox Series X/S, Switch 2, PC
«Marvel Tōkon: Fighting Souls»
Le jeu de combat présente une autre équipe : les Samurai Outriders. Avec Ghost Rider, Blade, Loki et Deadpool.
Date : 6 août
Sortie sur : PS5, PC
«Splatoon Raiders»
Dans un «Splatoon Raiders Direct», Nintendo montre comment se joue le prochain spin-off de «Splatoon». Vous pouvez lire mes premières impressions ici :
Date : 23 juillet
Sortie sur : Switch 2
Bandes-annonces de jeux déjà sortis
Ces jeux sont déjà sortis, mais reçoivent des mises à jour ou d'autres nouvelles informations.
«Anno 117: Pax Romana – The Hippodrome»
Le nouveau DLC pour «Anno 117: Pax Romana» introduit la plus grande structure du jeu à ce jour : l'Hippodrome. Cette structure n'a pas seulement l'air incroyablement grande, mais elle nécessitera également une préparation, une stratégie et des ressources considérables pour être construite.
Date : ???
Sortie sur : PS5, Xbox Series X/S, PC
«The Crew: Motorfest»
Saviez-vous qu'en plus du leader «Forza Horizon», il existe un autre jeu de course en monde ouvert qui a l'air super, reçoit des mises à jour depuis des années et a une base de fans fidèles ? «The Crew: Motorfest» célèbre sa dixième saison avec une jolie bande-annonce.
J'ai testé le jeu à son lancement il y a quatre ans et je me suis beaucoup amusé. Peut-être que je devrais y jeter un coup d'œil à nouveau.
Date : dès maintenant
Sortie sur : PS5, Xbox Series X/S, PC
Ma passion pour les jeux vidéo s'est éveillée au jeune âge de cinq ans avec la Gameboy originale et a grandi à pas de géant au fil des ans.
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