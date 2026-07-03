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Les bandes-annonces et annonces de jeux les plus importantes de la semaine

Domagoj Belancic Traduction : traduction automatique 4/7/2026

La rédaction a rassemblé pour vous les bandes-annonces et les annonces les plus excitantes de la semaine dernière (du 27 juin au 4 juillet).

Sur la photo de couverture, de gauche à droite : «Sandcastle», «The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered», «Anno 117: Pax Romana – The Hippodrome».

Amusez-vous bien à naviguer et à ajouter à votre liste de souhaits !

Nouveaux jeux annoncés

Ces titres ont été nouvellement annoncés.

«The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered»

D'accord, ce n'est pas strictement une nouvelle annonce. Mais le fait que le remaster d'«Oblivion» arrive sur la Switch 2 est une grande nouvelle, c'est pourquoi j'inclus quand même la bande-annonce ici.

Particulièrement cool : le jeu entier sort sur une cartouche. Pas de carte de clé de jeu. Pas de code dans une boîte.

Tu entends ça, Sony ? Un vrai jeu physique.

Date : 11 août

Sortie sur : Switch 2, déjà disponible sur PS5, Xbox Series X/S, PC

«Guns of Eschaton»

Un shooter de type Soulslike avec un décor de Far West. Le design artistique est de Viktor Antonov, décédé en 2025, qui a également travaillé sur «Half Life 2» et «Dishonored». Ça a l'air rafraîchissant et différent. Je n'aurai probablement pas les nerfs pour cette combinaison de genres.

Date : ???

Sortie sur : PS5, Xbox Series X/S, PC

«League of Legends: Classic»

«League of Legends» ramène un mode de jeu classique. Ce que cela signifie exactement, vous ne le saurez qu'aux finales du MSI le 11 juillet.

Date : ???

Sortie sur : PC

«Adhain»

«Nous avons 'Black & White' à la maison.»

Date : ???

Sortie sur : PC

Mises à jour des bandes-annonces pour les jeux déjà annoncés

Ces jeux et extensions ont déjà été présentés et reçoivent de nouvelles bandes-annonces qui offrent des aperçus approfondis du gameplay et de l'histoire.

«Assassin's Creed Black Flag Resynced»

La nouvelle bande-annonce du remake de «Black Flag» montre ce que les joueurs peuvent attendre sur la PS5 Pro. C'est magnifique. En tant que personne qui a manqué l'original (Honte, honte, honte), je suis partant.

Date : 9 juillet

Sortie sur : PS5, Xbox Series X/S, PC

«Sandcastle»

J'ai rarement vu une bande-annonce aussi relaxante et satisfaisante. Il ne se passe pas grand-chose. Je vois quelqu'un construire de jolis petits châteaux de sable. Mais les sons... ahh, merveilleux. La belle eau... ambiance de vacances. On dirait le jeu ultime pour se détendre.

Date : ???

Sortie sur : PC

«Onimusha: Way of the Sword»

Capcom présente de nouvelles images de gameplay pour le jeu d'action à l'épée «Onimusha». De plus, le titre a été avancé. Au lieu du 25 septembre, le jeu sortira désormais le 4 septembre. Une belle surprise.

Date : 4 septembre

Sortie sur : PS5, Xbox Series X/S, Switch 2, PC

«Nivalis Nights»

Une magnifique simulation de vie cyberpunk. Avec la nouvelle bande-annonce colorée, il y a enfin une date de sortie. Malheureusement, elle tombe en septembre, le mois infernal.

Date : 29 septembre

Sortie sur : PC

«Turok: Origins»

Le nouveau jeu «Turok» montre un gameplay frais. Ça a l'air cool, mais l'accent mis sur le multijoueur me rend sceptique.

Date : Fin 2026

Sortie sur : PS5, Xbox Series X/S, Switch 2, PC

«Marvel Tōkon: Fighting Souls»

Le jeu de combat présente une autre équipe : les Samurai Outriders. Avec Ghost Rider, Blade, Loki et Deadpool.

Date : 6 août

Sortie sur : PS5, PC

«Splatoon Raiders»

Dans un «Splatoon Raiders Direct», Nintendo montre comment se joue le prochain spin-off de «Splatoon». Vous pouvez lire mes premières impressions ici :

Date : 23 juillet

Sortie sur : Switch 2

Bandes-annonces de jeux déjà sortis

Ces jeux sont déjà sortis, mais reçoivent des mises à jour ou d'autres nouvelles informations.

«Anno 117: Pax Romana – The Hippodrome»

Le nouveau DLC pour «Anno 117: Pax Romana» introduit la plus grande structure du jeu à ce jour : l'Hippodrome. Cette structure n'a pas seulement l'air incroyablement grande, mais elle nécessitera également une préparation, une stratégie et des ressources considérables pour être construite.

Date : ???

Sortie sur : PS5, Xbox Series X/S, PC

«The Crew: Motorfest»

Saviez-vous qu'en plus du leader «Forza Horizon», il existe un autre jeu de course en monde ouvert qui a l'air super, reçoit des mises à jour depuis des années et a une base de fans fidèles ? «The Crew: Motorfest» célèbre sa dixième saison avec une jolie bande-annonce.

J'ai testé le jeu à son lancement il y a quatre ans et je me suis beaucoup amusé. Peut-être que je devrais y jeter un coup d'œil à nouveau.

Critique « The Crew Motorfest » : vacances virtuelles pour pilotes à Hawaï Domagoj Belancic 22 16

Date : dès maintenant

Sortie sur : PS5, Xbox Series X/S, PC

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