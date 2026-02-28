Nouveautés + tendances 13 2

Leica Leitzphone : bague rotative mécanique et extras Leica dans l'application Appareil photo

Jan Johannsen Traduction : traduction automatique Jan Johannsen Photos: 28/2/2026

La collaboration entre Leica et Xiaomi porte de nouveaux fruits : le Leitzphone est un Xiaomi 17 Ultra avec un design différent, son propre launcher et de nombreuses options Leica dans l'application Appareil photo.

Depuis 2022, Xiaomi et Leica travaillent ensemble. Jusqu'à présent, le fabricant allemand d'optiques et d'appareils photo aidait le fabricant chinois pour ses appareils photo pour smartphones. Avec le Leitzphone, Xiaomi aide à son tour son partenaire à produire son smartphone. Il se distingue par son design et offre de nombreuses options aux passionnés de photographie. Leica propose un prix de 2000 euros pour le Leitzphone. Le Xiaomi 17 Ultra avec les mêmes caractéristiques - y compris les appareils photo - est disponible à partir de 1500 euros. Pour un surcoût de 33 pour cent, il y a quelques fonctionnalités supplémentaires.

Une bague rotative mécanique, des extras dans l'application appareil photo et un boîtier Leica

Ce qui est en Chine le Leica Edition du Xiaomi 17 Ultra est commercialisé en Europe avec un design légèrement différent sous le nom de Leica Leitzphone. Le dos du Leitzphone n'est pas divisé en deux, mais constitue une surface continue. Un large cadre en aluminium entoure le plastique qui offre une bonne prise en main. Le cadre reprend les encoches des objectifs Leica. Dans l'ensemble, le design typique du fabricant d'appareils photo - y compris le point rouge Leica - se reflète dans le smartphone.

En matière de design, Leica marque le Leitzphone de son empreinte

Ce n'est pas seulement le cas pour le boîtier, mais aussi pour le système d'exploitation du smartphone. Leica a doté l'HyperOS de Xiaomi, basé sur Android 16, de sa propre interface. Celle-ci est sobre et apporte ses propres widgets. LFI, le magazine de Leica, propose des images changeantes. Un autre widget signale le site «Golden Hour», important pour la photographie, à l'emplacement actuel. Les nombreuses applications de Xiaomi disparaissent sur la deuxième page.

Le launcher du Leitzphone affiche entre autres la Golden Hour.

Leica a également redéveloppé l'application Appareil photo. Outre les modes de prise de vue bien connus, elle propose quelques extras spécifiques au fabricant. Le mode portrait dispose de cinq filtres bokeh qui imitent les objectifs Leica. Le «Leica Looks» est composé de 13 filtres de couleur. Le «Essential Mode» propose un look couleur inspiré du Leica M9 et un profil monochrome inspiré du film monopan du Leica M3. Leica prévoit d'ajouter d'autres modes au Mode Essentiel et à la sélection Bokeh à l'avenir.

Quel objectif Leica choisir ?

Pour une meilleure sensation de l'appareil photo lors de la prise de vue, une bague rotative mécanique se trouve sur le bord de l'élévation de l'appareil. Elle vous permet de contrôler le zoom, la balance des blancs, la correction d'exposition ou la mise au point. Au premier abord, il n'est pas habituel de saisir l'arrière du smartphone pour prendre des photos. Je trouve cela plus agréable en mode paysage qu'en mode portrait.

L'anneau autour de l'arceau de l'appareil photo peut être pivoté.

Une variante du Xiaomi 17 Ultra

En dehors des adaptations mentionnées, le Leitzphone est identique au Xiaomi 17 Ultra. Il en va de même pour ses caméras. Le fleuron de la gamme est, comme pour ses précédents, le capteur 1 pouce de la caméra principale. Celui-ci a une résolution de 50 mégapixels, tout comme le capteur 1/2 pouce de la caméra ultra-large. La caméra télé dispose de 200 mégapixels avec une surface de capteur plus petite de 1/1,4 pouce. Son véritable zoom optique couvre une distance focale de 75 à 100 millimètres - convertie en format 35 mm. La caméra frontale prend des selfies à 50 mégapixels et possède le plus petit capteur de 1/2,87 pouce.

Le Leitzphone est une édition spéciale du Xiaomi 17 Ultra.

Les autres caractéristiques du Leica Leitzphone en bref :

Écran : 6,9 pouces

Processeur : Snapdragon 8 Elite Gen 5

Mémoire vive : 16 gigaoctets

Espace de stockage : 1 téraoctet

Batterie et charge : 6000 mAh, 90 watts et 50 watts sans fil

Autres : IP68, Wi-Fi 7

Côté logiciel, Leica s'occupe du launcher et de l'application caméra. Le reste du système d'exploitation provient de Xiaomi - y compris leur HyperAI ainsi que d'autres services et applications qui font partie de HyperOS. Android 16 est la base de départ et le Leitzphone devrait recevoir des mises à jour du système et de la sécurité pendant cinq ans.

Prix et disponibilité

Leica propose un prix de vente conseillé de 1999 euros pour le Leitzphone dans sa configuration à mémoire unique. Pour l'instant, le smartphone n'est disponible que directement chez Leica ou Xiaomi, pas chez d'autres distributeurs ou boutiques.

Photo d’en-tête : Jan Johannsen

