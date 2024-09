Le projecteur laser en main : le VisionMaster Max est un atout pour les joueurs

Un projecteur laser avec un input lag de seulement quatre millisecondes ? AWOL Vision présente à l'IFA le VisionMaster Max, qui veut combiner le home cinéma et le jeu. Je suis allé voir par moi-même s'il répondait aux attentes élevées.

"Seulement quatre millisecondes !?", je m'étonne. Andy Zhao, PDG d'AWOL Vision et de Valerion, est en train de m'expliquer la profondeur du décalage d'entrée de son nouveau projecteur pour le jeu. Il fait nuit noire autour de nous, assis dans une salle de cinéma improvisée au milieu du salon technologique IFA de Berlin. Sur un écran de 210 pouces, le VisionMaster Max - le projecteur en question - diffuse une scène d' "Aquaman" en résolution 4K d'une grande netteté.

Qui sont AWOL Vision et Valerion? AWOL Vision est une société américaine spécialisée dans la fabrication de projecteurs laser. Valerion est une marque appartenant à AWOL Vision qui s'adresse moins au grand public qu'aux passionnés de home cinéma et aux gamers, tant sur le plan matériel que sur le plan du design.

Andy continue de parler. Je ne comprends cependant pas un mot. Au milieu du bruit brutal de la scène d'action, c'est trop fort pour moi. Mais je reste profondément impressionné par ce qui m'est montré. Lorsque nous quittons finalement la salle, je ressens l'enthousiasme du fondateur de l'entreprise, qui continue de parler, dans chacune de ses phrases.

Ce n'est pas étonnant : le VisionMaster Max est sans aucun doute l'un des meilleurs projecteurs que l'on peut voir sur le salon, notamment pour les joueurs.

Le design rencontre la technologie : j'aime son look exceptionnel

J'ai tout de suite compris une chose en parlant avec Andy Zhao : le VisionMaster Max ne veut pas seulement donner le ton sur le plan matériel, mais aussi sur le plan visuel. Les rainures et les nervures latérales, ainsi que le boîtier élégant, donnent au projecteur l'aspect d'un PC de jeu haut de gamme moderne. Andy ne répond pas directement à ma question de savoir si les rainures métalliques sont une sorte de dissipation de la chaleur, comme pour une carte graphique. Au lieu de cela, il me fait asseoir à côté d'un VisionMaster Max en exposition.

"Yep, le vent chaud se fait clairement sentir", me dis-je.

Selon la fiche technique, les rainures et les nervures ne servent certes qu'à stabiliser. Je ne serais toutefois pas surpris qu'elles dissipent également la chaleur.

Source : Luca Fontana

Comme source de lumière, le projecteur de jeu utilise un système triple laser. Contrairement aux anciens projecteurs laser, il n'utilise pas un seul laser dont la lumière est ensuite colorée par une roue chromatique. Au lieu de cela, il y a un faisceau laser dédié pour chaque couleur de base rouge, vert et bleu (RVB)

C'est une technologie haut de gamme. C'est la seule façon pour le VisionMaster Max d'atteindre une excellente couverture de l'espace colorimétrique. En chiffres : 110 pour cent de l'espace colorimétrique Rec.2020. C'est nettement plus que ce que j'ai jamais mesuré dans un de mes essais de téléviseurs. De plus, la fidélité des couleurs serait particulièrement élevée en mode image certifié ISF.

Pourquoi la couverture de l'espace colorimétrique et la fidélité des couleurs sont-elles importantes? Plus la couverture de l'espace colorimétrique est grande, plus les couleurs peuvent être représentées et plus l'image paraît naturelle. La couverture de l'espace colorimétrique - également appelée gamut - est importante pour les contenus HDR, car ils font appel à de grands espaces colorimétriques grâce à la plage dynamique élevée qui leur a donné leur nom et aux valeurs de contraste élevées qui en découlent. La fidélité des couleurs indique quant à elle la précision avec laquelle les couleurs sont représentées. Plus la fidélité des couleurs est bonne, plus le projecteur est précis dans la représentation des couleurs souhaitées.

Le système d'iris flexible intégré au projecteur devant les lentilles semble également intéressant. Comme l'iris de l'œil humain, il adapte le diamètre de son ouverture à la luminosité ; dans les scènes sombres, il laisse passer moins de lumière pour permettre des niveaux de noir profonds. Dans les scènes lumineuses, il laisse passer plus de lumière pour atteindre des pics de luminosité élevés. Andy parle de 3000 lumens ISO et d'un rapport de contraste de 15'000:1, sans aucun logiciel dynamique. C'est fort.

Je ne regarderais jamais directement la lumière ; les diodes laser émettent jusqu'à 3000 lumens ISO puissants.

Source : Luca Fontana

Ajoutons à cela la possibilité de déplacer l'image de 100% vers le haut ou vers le bas sans déplacer le projecteur lui-même, ainsi que le zoom optique tout aussi puissant de 0,9 à 1,5x. Ce dernier est important si vous avez besoin de plus de flexibilité pour placer le projecteur.

Sans entrer dans les détails : La distance focale de 0,9 à 1,5 signifie que vous pouvez placer le projecteur assez près du mur ou assez loin sans avoir à subir une dégradation de la résolution lorsque vous zoomez en avant ou en arrière. C'est ce que le lecteur schnellchecker a déjà correctement noté dans cet article :

Nouveautés + tendances Projecteurs portables en main : XGIMI et LG présentent leurs nouveaux mini-projecteurs par Luca Fontana

Pour regarder des films et des séries, le VisionMaster Max est donc déjà super. Il est également capable d'afficher une image de 100 à 300 pouces en 4K et prend en charge les formats HDR tels que Dolby Vision, IMAX Enhanced, HDR10+ et HLG.

La diffusion en streaming se fait d'ailleurs via Google TV. Vous avez ainsi accès aux services de streaming les plus courants tels que Netflix, Disney+, Prime Video, Apple TV+ et YouTube. Mais grâce à Apple AirPlay 2 et Chromecast intégré, vous pouvez également diffuser directement depuis votre smartphone vers le projecteur. De plus, le VisionMaster Max communique aussi bien avec Google Home qu'avec Apple Home et Alexa.

"Andy, qu'est-ce que le projecteur ne fait pas ?", demande-je un jour au fondateur de l'entreprise. Il sourit, gêné, sans répondre.

Des performances de jeu très bonnes grâce à un input lag impressionnant

Pour finir, je reviens sur le gaming. Dans la salle de cinéma précédente, je pouvais à peine comprendre un mot. Andy se montre patient. Il semble particulièrement fier du processeur MT-9618 intégré au projecteur. Il ne se contente pas d'assurer un bon upscaling et de maintenir la fluidité de l'ensemble du système d'exploitation. Il serait également à l'origine du faible input lag de quatre millisecondes. Du moins pour une résolution FullHD à 240 images par seconde. Avec du contenu 4K à 60 images par seconde, le VisionMaster Max atteint tout de même un excellent input lag de 15 millisecondes - j'ai déjà testé des téléviseurs qui faisaient pire en la matière.

Le design du VisionMaster Max de Valerion est définitivement différent.

Source : Luca Fontana

Vous connectez votre PC ou votre console de jeu à l'une des deux entrées HDMI 2.1 qui, grâce à ALLM, détectent automatiquement lorsque vous lancez un jeu et passent en mode jeu en conséquence. Si vous avez une barre de son, il y a une troisième entrée HDMI 2.0 avec eARC. Sinon, le VisionMaster Max dispose de deux haut-parleurs de 10 watts qui prennent en charge les formats Dolby Digital et DTS Virtual:X.

Kickstarter pour le lancement

Il faudra encore attendre un certain temps avant que le VisionMaster Max ne soit disponible dans les magasins ; l'appareil ne sera disponible qu'à partir de mars 2025. Tout d'abord, une campagne Kickstarter sera lancée fin septembre, grâce à laquelle vous pourrez obtenir un prix particulièrement intéressant pour l'appareil. Cliquez simplement sur ce lien et ensuite sur "Pay Deposit".

Sur un imposant écran de 210 pouces, je contemple l'image ultra-nette du VisionMaster Max.

Source : Luca Fontana

Au cas où vous vous demanderiez pourquoi cela s'appelle "Deposit" : jusqu'à ce que la campagne soit lancée fin septembre, vous pouvez obtenir un bon d'achat de 200 dollars contre une caution de 50 dollars, qui sera ensuite déduite du prix d'achat du VisionMaster Max. Ainsi, si vous payez la caution et participez à la campagne Kickstarter, vous obtiendrez le projecteur à un prix plutôt raisonnable d'environ 1799 dollars. Les projecteurs comparables sont en effet plus chers. Certains sont même beaucoup plus chers.

"Une chose est sûre, dis-je à Andy Zhao, dès qu'un tel appareil sera disponible à l'essai, je veux en être informé !"