Projecteurs portables en main : XGIMI et LG présentent leurs nouveaux mini-projecteurs

Les projecteurs portables sont plus en vogue que jamais. Des fabricants comme XGIMI et LG l'ont bien compris. Je me suis rendu à l'IFA pour voir leurs deux derniers produits.

"Un 'projecteur à emporter', s'il vous plaît", dit-on actuellement à l'IFA de Berlin. Du moins, c'est ce que l'on pourrait croire. Je n'ai pas souvenir d'avoir vu autant de projecteurs portables lors du plus grand salon technique d'Europe. Apparemment, ils semblent gagner en popularité ; les fabricants réagissent à cela.

En bref, les projecteurs portables font tout ce que font leurs grands frères, mais un peu moins bien. En revanche, ils sont beaucoup plus petits, plus maniables, certains fonctionnent même sur batterie et peuvent donc être emportés partout, même à l'extérieur. C'est ce que disent les fabricants. XGIMI et LG ont présenté deux projecteurs de ce type pour la première fois en Europe. Je suis allé les voir.

XGIMI MoGo 3 Pro - Aussi grand qu'une tasse de café Starbucks Venti

Petit ne signifie pas cracher de petits sons. Au contraire. Avec le MoGo 3 Pro, XGIMI veut "changer l'expérience du cinéma mobile en plein air". Mais bonjour!

La MoGo 3 Pro a été la favorite secrète parmi nous, journalistes, sur le stand XGIMI.

L'année dernière, j'ai qualifié XGIMI (prononcé "X-Tchimi") de TCL de l'industrie des projecteurs, parce que les deux sociétés sont chinoises, qu'elles étudient, développent et produisent tout le matériel dans leurs propres usines - et qu'elles ont réussi à prendre le marché par l'arrière.

Mais qu'est-ce qui rend le MoGo 3 Pro si spécial ? Tout d'abord, son design. Lorsqu'il est fermé, il ressemble à un gobelet Starbucks. En fait, sa taille est similaire à celle d'une tasse à café Venti, soit environ 20 centimètres de haut et neuf centimètres de diamètre. Mais il est plus lourd : il pèse 1,1 kilogramme. Pour moi, cela fait presque un peu bon marché. Mais XGIMI préfère parler de légèreté et de compacité.

J'ai presque envie d'essayer d'y boire mon Pumpkin Spice Latte.

En ce qui concerne la luminosité, il peut atteindre 450 lumens ISO. Pour un projecteur portable, c'est tout à fait correct. Le The Freestyle de Samsung de deuxième génération, également portable, émet 550 lumens ISO - mais coûte une centaine d'euros de plus.

Le MoGo 3 Pro a une résolution allant jusqu'au FullHD - ce qui est également le cas du Freestyle de Samsung -, prend même en charge le HDR10 et peut afficher une surface de projection de 40 à 200 pouces avec une grande netteté, selon la distance. Le matériel présenté, comme une bande-annonce colorée du prochain film d'animation de Dreamworks "The Wild Robot", avait l'air fantastique.

Ce n'est pas une blague, mais une fonctionnalité présentée : si vous tirez légèrement le projecteur vers l'extérieur sans tourner la lentille vers l'extérieur, vous pouvez également utiliser le MoGo 3 Pro comme un lampadaire.

Précisons brièvement le son : deux haut-parleurs Harman/Kardon de 5 watts sont intégrés dans la base du projecteur et prennent en charge le Dolby Digital Plus. C'est correct. Comme entrée, le MoGo 3 Pro accepte le micro-HDMI (ARC), l'USB 2.0 et, bien sûr, le contenu que vous diffusez en streaming via WiFi et Google TV à partir de tous les services de streaming courants - cette année, enfin, Netflix sous licence. Mais vous pouvez aussi lire du contenu directement depuis votre smartphone grâce à un Chromecast intégré.

Et le MoGo 3 Pro est doté des fonctions Auto Keystone Correction, Intelligent Screen Alignment et Obstacle Avoidance. Il est donc incroyablement facile à placer et à installer partout.

Qu'est-ce que la correction automatique de la distorsion trapézoïdale, l'alignement d'écran intelligent et l'évitement des obstacles? La première fonction corrige automatiquement la déformation de la perspective. Par exemple, si le projecteur ne peut pas être placé de face devant l'écran et projette donc sur le côté de la surface. Le capteur le détecte et déforme l'image jusqu'à ce qu'elle soit parfaitement rectangulaire. La deuxième fonction détecte automatiquement la taille de la surface de projection et adapte la taille et le zoom de la projection en conséquence. La troisième fonction, quant à elle, détecte la présence d'obstacles sur la surface de projection. Un tableau par exemple. Ou une lampe murale. Le projecteur recherche alors automatiquement un espace libre entre de tels obstacles.

Point de vente du projecteur : 499 euros (prix de vente conseillé). Nous ne savons malheureusement pas encore quand et à quel prix le MoGo 3 Pro sera disponible dans notre boutique. Mais je m'attends - comme l'année dernière pour les nouveautés - à une mise en vente à partir de fin septembre.

Une dernière chose : le MoGo 3 Pro n'a pas de batterie intégrée. Je trouve cela dommage, surtout à ce prix ; sans câble et sans prise de courant, rien ne va. Mais il y a un port USB-C. Vous pouvez ainsi alimenter le projecteur en déplacement via une banque d'alimentation. Ou alors, vous pouvez vous procurer le pied séparé pour 129 euros. Si celui-ci est si cher, c'est parce qu'il intègre une banque de puissance qui alimente le MoGo 3 Pro jusqu'à 2,5 heures.

Le CineBeam Q de LG peut même afficher de la 4K

Le CineBeam Q sera certes présenté en "première européenne" lors du salon technologique IFA de Berlin, selon LG. Nous l'avons néanmoins déjà depuis longtemps dans notre boutique. Quoi qu'il en soit, c'est pour moi la première fois que je peux enfin mettre la main sur le CineBeam Q, qui pèse un kilo et demi. Ou, comme LG l'appelle, son plus petit projecteur 4K. Son prix, à ce jour, est de 927 francs.

Le CineBeam Q de LG pourrait bien être le petit projecteur 4K que j'ai jamais vu.

Elle a la forme d'un mini-ordinateur de bureau avec une anse. Dimensions : 13,5 × 13,5 × 8 centimètres. Le design n'est pas aussi beau que celui de la MoGo 3 Pro de XGIMI. En revanche, l'anse peut être tournée à 360 degrés dans un cercle. Ainsi, l'anse peut servir de pied ou ne pas vous gêner si vous souhaitez incliner le projecteur et le projeter au plafond.

Si vous le souhaitez, vous pouvez également acheter une coque fantaisie pour le CineBeam Q. Exactement comme pour les smartphones.

Le CineBeam Q a aussi beaucoup à offrir. Ou dans la boîte. A savoir un système laser RGB qui émet jusqu'à 500 nit et peut afficher une image nette de 50 à 120 pouces. C'est nettement moins que XGIMI, mais c'est en 4K. Il est toutefois un peu surprenant que LG n'ait pas obtenu la certification HDR avec le CineBeam Q. Pourtant, non seulement il est plus lumineux que ses concurrents chinois, mais il couvre 154% de l'espace colorimétrique DCI-P3 utilisé pour les contenus HDR, selon les représentants sur place. Du point de vue matériel, il y a donc plus que suffisamment de puissance dans la boîte.

En revanche, le CineBeam Q dispose d'une correction automatique du trapèze en temps réel. En d'autres termes, si vous le déplacez et que l'image projetée se déforme sur le mur, l'image se corrige en moins d'une seconde. Donc presque en temps réel. Cela donne à peu près ceci :

Cool, n'est-ce pas ?

Mais ce qui est moins cool, c'est l'absence de batterie intégrée. Comme le MoGo 3 Pro de XGIMI, le projecteur peut toutefois être alimenté par une banque d'alimentation à l'écart des prises de courant grâce au port USB-C. Les images de démonstration présentées étaient, sans surprise, fantastiques et d'une grande netteté. Grâce à HDMI ou au système d'exploitation maison de LG, webOS, vous pouvez également diffuser des contenus de Netflix, Prime Video, Disney+, Youtube et Apple TV.

Pendant que le représentant de LG me laisse patiemment prendre des photos à la fin du hands-on, je pense déjà à un triple test dans lequel je comparerai le CineBeam Q de LG, le MoGo 3 Pro de XGIMI et le Freestyle de deuxième génération de Samsung. Qu'en pensez-vous, voudriez-vous lire un tel article ?