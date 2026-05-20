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Le Dreame X60 Pro étend ses essuie-glaces - et se laisse porter dans les escaliers

Lorenz Keller Traduction : traduction automatique 20/5/2026

Dreame lance le premier robot aspirateur capable de monter les escaliers. Mais uniquement avec l'aide du robot de transport Cyber-X. Celui-ci porte la série X60, également nouvellement présentée, pour monter les marches.

Différents fabricants ont annoncé des robots aspirateurs capables de monter les escaliers. Certains robots grimpent seuls, d'autres ont besoin d'aide. Dreame est le premier à commercialiser un modèle de série prêt à l'emploi. Le Cyber X est toutefois un simple système de transport qui prend le robot aspirateur proprement dit sur son dos et le fait monter les marches.

Le Cyber X monte les escaliers sur chenilles avec le robot aspirateur arrimé.

Source : Dreame

Il vient à bout de différents types d'escaliers : en L, droits, en colimaçon ou ouverts. Il est capable de monter des escaliers en bois, en béton ou en métal, ainsi que des escaliers en moquette. Le transporteur peut gravir une pente maximale de 42 degrés. Ce n'est pas très rapide : il lui faut 27 secondes par marche.

Le système ne nettoie pas seulement les différents étages, mais aussi les escaliers. Deux brosses supplémentaires et la force d'aspiration du robot chargé débarrassent les marches de la poussière et des miettes. Un nettoyage humide n'est toutefois pas possible.

Le Cyber X peut être combiné avec différents modèles. Pour le lancement, il porte haut les trois versions de la série X60. Il devrait également être compatible avec les modèles futurs.

Aucun autre aspirateur ne grimpe aussi haut que le X60 Pro

Pour les robots aspirateurs, Dreame, comme d'autres fabricants, suit une double voie. Dans la série Aqua, un rouleau autonettoyant nettoie le sol. Sur le X60 Pro, comme sur son prédécesseur X50, ce sont des serpillières rondes qui sont respectivement nettoyées dans la station de base.

Le fabricant chinois a amélioré le système de mops : ils sont désormais chauffés, de sorte que le robot frotte le sol pendant au moins quatre minutes avec une eau à 40 degrés. Et ce, avec une pression de 15 newtons, ce qui devrait permettre de mieux éliminer les taches. La station de base nettoie les serpillières avec de l'eau à 100 degrés et les sèche à l'air chaud.

Le X60 est doté d'un système de mop conventionnel et d'une brosse dans laquelle les cheveux ne se coincent pas.

Source : Dreame

Équipé de deux caméras IA et d'autres capteurs, le robot reconnaît désormais 320 types d'obstacles et, pour la première fois, des liquides transparents. Il essuie automatiquement ces derniers à l'aide des serpillières. Dreame a également augmenté la puissance d'aspiration : au lieu de 20 000 pascals comme sur le X50, elle est désormais de 42 000 pascals sur le X60.

Le X60 grimpe sans transporteur sur des seuils simples de 5,2 centimètres de haut et des seuils doubles de 10 centimètres de haut. Aucun autre robot aspirateur n'en fait autant.

Rapidement chargé et largement étendu

Le fabricant ne se contente pas d'améliorer les caractéristiques connues, il en ajoute deux nouvelles : une fonction de charge rapide et des bras de nettoyage longs.

Le X60 charge 24 pour cent de la batterie en seulement cinq minutes et demie. Chaque fois que les patins sont nettoyés, l'autonomie augmente, ce qui permet au robot de nettoyer jusqu'à 1000 mètres carrés de surface d'un seul coup.

La brosse latérale s'étend jusqu'à 12 centimètres et le balai à franges sur le côté droit jusqu'à 18 centimètres. Cela est possible grâce à des bras robotisés à deux branches. Le X60 atteint ainsi plus facilement les bords et les coins, mais aussi les zones sous les plinthes et les encoches des meubles, que les robots aspirateurs ne pouvaient pas nettoyer auparavant. À titre de comparaison, le X50 ne pouvait étendre ses bras que de deux et quatre centimètres sur le côté.

Le robot aspirateur étend son balai largement sur le côté.

Source : Dreame

Le X60 Pro est disponible en trois versions, toutes également compatibles avec le robot de transport Cyber X. Le X60 Pro Ultra Complete est le modèle standard. Le X60 Pro Master dispose d'une autre station de base qui peut être raccordée au système d'eau et d'évacuation. Le X60 Pro Ultra Matrix est livré avec une station de changement de serpillière. En fonction du type de sol, elle équipe le robot de trois franges différentes et de produits de nettoyage.

Dreame ne dévoilera la date exacte de commercialisation de ces modèles et leur prix que le 27 mai, lors d'un événement à Paris.

Photo d’en-tête : Dreame

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