Le Narwal Flow 2 nettoie le sol à l'eau chaude

Narwal Flow 2
31000 Pa, Rouleau d'essuyage
Avec le Flow 2, Narwal veut rattraper Dreame, Roborock et autres. En Suisse, c'est le fabricant zurichois Solis qui se charge de la distribution. Chez nous, il est disponible dès maintenant.
Un élément important pour rattraper son retard dans le jeu des aspirateurs-robots est le nouveau modèle disponible dès maintenant en Suisse et en Europe : le Flow 2.
Le modèle haut de gamme coûte officiellement près de 1300 francs ou euros - dans notre boutique, il est déjà disponible avec une réduction. A ce prix, Narwal joue dans la cour des grands et doit fournir en conséquence.
Et c'est ce que fait le fabricant chinois : il propose une nouveauté qu'aucun produit concurrent actuel ne peut mettre sur le marché. Le Flow 2 intègre un rouleau d'essuyage autonettoyant à grande surface qui lave le sol en continu avec de l'eau chaude à 60 degrés. La plupart des concurrents le font avec de l'eau froide.
Narwal promet que les buses ne se bouchent pas grâce à un design spécial et que le rouleau extensible permet d'atteindre facilement les bords. Malgré une technique d'autonettoyage compliquée, le robot ne mesure que 9,5 centimètres de haut, ce qui lui permet de se glisser sous la plupart des meubles.
En ce qui concerne la puissance d'aspiration, le fabricant parle de 31 000 pascals. Ce n'est pas une valeur très élevée par rapport à la concurrence, qui annonce volontiers 10 000 pascals de plus. Toutefois, les chiffres sont difficilement comparables, car chaque fabricant effectue ses propres mesures et les critères ne sont pas communiqués. La comparaison avec le modèle précédent, le Narwal Flow, qui affichait 22 000 pascals, est plus parlante. Le Flow 2 aspire donc modérément mieux.
Une autre caractéristique peut être plus importante pour l'aspiration : le robot peut abaisser la brosse avec la zone d'aspiration et la presser hermétiquement sur le tapis, ce qui augmente l'efficacité.
D'autres caractéristiques sont aujourd'hui standard dans cette catégorie : par exemple, le rouleau d'essuyage est rincé à 100 degrés puis séché à l'air chaud. Le système peut doser automatiquement le nettoyant pour sol via un réservoir séparé.
J'attends avec impatience l'autonettoyage du réservoir d'eau sale. En effet, le réservoir contenant l'eau sale dans la station de base commence rapidement à sentir mauvais si je ne le nettoie pas régulièrement - ou si je n'y remédie pas avec un produit maison.
Il manque cependant une caractéristique au Flow 2 : le robot aspirateur n'est pas particulièrement doué pour l'escalade. Selon le fabricant, il peut franchir des seuils doubles de quatre centimètres de haut. Chez les concurrents, c'est huit centimètres et plus.
Si Narwal a déjà acquis une certaine notoriété en Allemagne, les choses sérieuses commencent en Suisse. Le fabricant chinois a trouvé un partenaire suisse bien établi en la personne de Solis.
La marque d'électroménager zurichoise, fondée en 1908, assurera la distribution, la commercialisation et le service clientèle. «Narwal by Solis» a démarré en douceur en avril et devrait prendre son envol d'ici l'automne avec des activités de marketing et une plus grande présence.
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