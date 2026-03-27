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La PS5 devient plus chère - encore une fois

Domagoj Belancic
27/3/2026
Traduction : traduction automatique

Sony augmente une nouvelle fois les prix de la PS5. Tous les modèles sont concernés, y compris Playstation Portal.

Nous vivons une époque étrange. Au lieu que les consoles deviennent de moins en moins chères au cours de leur cycle de vie, les prix ne cessent d'augmenter. Dans un Blogpost, Sony annonce une augmentation de prix pour toute la famille PS5.

Vous trouverez ci-dessous les nouveaux prix de vente conseillés pour l'Europe - ils seront applicables à partir du 2 avril :

  • PS5 avec lecteur : 650 euros
  • PS5 sans lecteur : 600 euros
  • PS5 Pro : 900 euros
  • Playstation Portal : 250 euros

C'est la quatrième fois que Sony augmente les prix de ses consoles pour cette génération. Ci-dessous, vous pouvez voir comment les prix des modèles ont évolué :

PS5 avec lecteur

  • 2020 : 500 euros
  • 2022 : 550 euros
  • 2026 : 650 euros

PS5 sans lecteur

  • 2020 : 400 euros
  • 2022 : 450 euros
  • 2025 : 500 euros
  • 2026 : 600 euros

PS5 Pro

  • 2024 : 800 euros
  • 2026 : 900 euros

Playstation Portal

  • 2023 : 220 euros
  • 2026 : 250 euros

Pourquoi tout devient plus cher?

« Sony explique l'augmentation des prix par la pression constante de la situation économique mondiale». L'entreprise poursuit : «Nous savons que les changements de prix ont un impact sur notre communauté et, après avoir soigneusement pesé le pour et le contre, nous avons conclu qu'il s'agissait d'une étape nécessaire pour nous assurer de continuer à offrir aux joueurs du monde entier des expériences de jeu innovantes et de qualité.»

Le principal moteur de l'augmentation des coûts est probablement la crise persistante de l'approvisionnement en RAM. Les puces mémoire se font de plus en plus rares et chères, en raison du boom de l'IA. À l'avenir, il pourrait également y avoir des augmentations de prix massives dans le domaine des processeurs. Pour en savoir plus sur ce thème, consultez ces articles de Kevin:

  • Nouveautés + tendances

    La pénurie de stockage devrait durer des années

    par Kevin Hofer

  • Nouveautés + tendances

    La menace d'une hausse des prix des processeurs

    par Kevin Hofer

Les autres fabricants de consoles sont également confrontés à des problèmes similaires. Microsoft a également ajusté les prix de ses consoles Xbox de la génération actuelle à plusieurs reprises. Les experts estiment que Nintendo augmentera également le prix de la Switch 2 dans un avenir proche.

Photo d’en-tête : Shutterstock

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Domagoj Belancic
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Domagoj.Belancic@digitecgalaxus.ch

Ma passion pour les jeux vidéo s'est éveillée au jeune âge de cinq ans avec la Gameboy originale et a grandi à pas de géant au fil des ans.

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