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La PS5 devient plus chère - encore une fois

Domagoj Belancic Traduction : traduction automatique 27/3/2026

Sony augmente une nouvelle fois les prix de la PS5. Tous les modèles sont concernés, y compris Playstation Portal.

Nous vivons une époque étrange. Au lieu que les consoles deviennent de moins en moins chères au cours de leur cycle de vie, les prix ne cessent d'augmenter. Dans un Blogpost, Sony annonce une augmentation de prix pour toute la famille PS5.

Vous trouverez ci-dessous les nouveaux prix de vente conseillés pour l'Europe - ils seront applicables à partir du 2 avril :

PS5 avec lecteur : 650 euros

: 650 euros PS5 sans lecteur : 600 euros

: 600 euros PS5 Pro : 900 euros

: 900 euros Playstation Portal : 250 euros

C'est la quatrième fois que Sony augmente les prix de ses consoles pour cette génération. Ci-dessous, vous pouvez voir comment les prix des modèles ont évolué :

PS5 avec lecteur

2020 : 500 euros

2022 : 550 euros

2026 : 650 euros

PS5 sans lecteur

2020 : 400 euros

2022 : 450 euros

2025 : 500 euros

2026 : 600 euros

PS5 Pro

2024 : 800 euros

2026 : 900 euros

Playstation Portal

2023 : 220 euros

2026 : 250 euros

Pourquoi tout devient plus cher?

« Sony explique l'augmentation des prix par la pression constante de la situation économique mondiale». L'entreprise poursuit : «Nous savons que les changements de prix ont un impact sur notre communauté et, après avoir soigneusement pesé le pour et le contre, nous avons conclu qu'il s'agissait d'une étape nécessaire pour nous assurer de continuer à offrir aux joueurs du monde entier des expériences de jeu innovantes et de qualité.»

Le principal moteur de l'augmentation des coûts est probablement la crise persistante de l'approvisionnement en RAM. Les puces mémoire se font de plus en plus rares et chères, en raison du boom de l'IA. À l'avenir, il pourrait également y avoir des augmentations de prix massives dans le domaine des processeurs. Pour en savoir plus sur ce thème, consultez ces articles de Kevin:

Nouveautés + tendances La pénurie de stockage devrait durer des années par Kevin Hofer

Nouveautés + tendances La menace d'une hausse des prix des processeurs par Kevin Hofer

Les autres fabricants de consoles sont également confrontés à des problèmes similaires. Microsoft a également ajusté les prix de ses consoles Xbox de la génération actuelle à plusieurs reprises. Les experts estiment que Nintendo augmentera également le prix de la Switch 2 dans un avenir proche.

Photo d’en-tête : Shutterstock

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