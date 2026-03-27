La PS5 devient plus chère - encore une fois

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La pénurie de stockage devrait durer des années
par Kevin Hofer
Sony augmente une nouvelle fois les prix de la PS5. Tous les modèles sont concernés, y compris Playstation Portal.
Nous vivons une époque étrange. Au lieu que les consoles deviennent de moins en moins chères au cours de leur cycle de vie, les prix ne cessent d'augmenter. Dans un Blogpost, Sony annonce une augmentation de prix pour toute la famille PS5.
Vous trouverez ci-dessous les nouveaux prix de vente conseillés pour l'Europe - ils seront applicables à partir du 2 avril :
C'est la quatrième fois que Sony augmente les prix de ses consoles pour cette génération. Ci-dessous, vous pouvez voir comment les prix des modèles ont évolué :
PS5 avec lecteur
PS5 sans lecteur
PS5 Pro
Playstation Portal
« Sony explique l'augmentation des prix par la pression constante de la situation économique mondiale». L'entreprise poursuit : «Nous savons que les changements de prix ont un impact sur notre communauté et, après avoir soigneusement pesé le pour et le contre, nous avons conclu qu'il s'agissait d'une étape nécessaire pour nous assurer de continuer à offrir aux joueurs du monde entier des expériences de jeu innovantes et de qualité.»
Le principal moteur de l'augmentation des coûts est probablement la crise persistante de l'approvisionnement en RAM. Les puces mémoire se font de plus en plus rares et chères, en raison du boom de l'IA. À l'avenir, il pourrait également y avoir des augmentations de prix massives dans le domaine des processeurs. Pour en savoir plus sur ce thème, consultez ces articles de Kevin:
Les autres fabricants de consoles sont également confrontés à des problèmes similaires. Microsoft a également ajusté les prix de ses consoles Xbox de la génération actuelle à plusieurs reprises. Les experts estiment que Nintendo augmentera également le prix de la Switch 2 dans un avenir proche.
Ma passion pour les jeux vidéo s'est éveillée au jeune âge de cinq ans avec la Gameboy originale et a grandi à pas de géant au fil des ans.
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