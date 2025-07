Nouveautés + tendances 65 60

La première bande-annonce de "Battlefield 6" est disponible

Domagoj Belancic Traduction: traduction automatique 24/7/2025

Après un playtest mondial et de nombreuses fuites, Electronic Arts annonce officiellement "Battlefield 6". Le tout accompagné d'une bande-annonce éblouissante !

Le dernier épisode de la longue série de jeux de tir d'EA, «Battlefield 2042», a été très critiqué par la presse spécialisée et le public. Avec «Battlefield 6», la franchise espère retrouver sa force d'antan. Electronic Arts dévoile aujourd'hui une première bande-annonce de son prochain FPS, et elle semble très prometteuse.

La bande-annonce s'ouvre sur un discours sombre du président américain, qui met en garde contre les attaques menées sur le sol américain par le groupe militaire privé «Pax Armata». Son intervention est régulièrement interrompue par de courtes scènes de guerre. Celles-ci promettent une action classique «Battlefield» dans une optique bombastique.

Des hélicoptères explosent et s'écrasent sur les façades des maisons, des chars sèment le chaos, on vole, on conduit, on grimpe et on tire. Même les ponts et les barrages ne sont pas épargnés par la force destructrice. Les armes et les véhicules suggèrent un cadre moderne, mais pas futuriste.

Le jeu est développé par quatre studios sous le nom collectif «Battlefield Studios»: DICE (notamment «Battlefield», «Star Wars : Battlefront»), Ripple Effect Studios (anciennement : DICE LA), Motive Studios (notamment «Dead Space»-Remake) et Criterion Games (notamment «Burnout», «Need for Speed»).

Dès le printemps, EA a lancé un programme de test de jeu pour «un nouveau Battlefield» afin de prendre en compte les commentaires de la communauté dans le développement et l'équilibrage. Ces playtests ont déjà donné lieu à quelques fuites.

EA ne donne pas encore de date de sortie ni de prix. Selon le célèbre leaker Billbil-kun, le jeu sera disponible en précommande le 31 juillet, à un prix très élevé. La version standard pour consoles devrait coûter 80 euros et l'édition de luxe 110 euros. Selon les rumeurs, la version PC coûtera dix euros de moins. La sortie du jeu est prévue pour le 10 octobre

Nous n'aurons sans doute pas à attendre longtemps avant d'avoir toutes les informations sur la sortie. Le 31 juillet à 20h30, un livestream sera organisé avec les développeurs. Celle-ci devrait mettre l'accent sur le mode multijoueur. EA écrit : «L'événement dévoilera pour la première fois de nouveaux détails sur les fonctionnalités multijoueur très attendues de Battlefield 6 et montrera pourquoi il s'agit du titre le plus ambitieux de l'histoire de la série - y compris certaines des cartes sur lesquelles les joueurs se battront, des modes nouveaux et anciens, et bien plus encore.»

EA devrait également dévoiler toutes les autres informations pertinentes sur le titre dans le cadre de la deuxième bande-annonce.

