Premiers aperçus du nouveau "Battlefield" et de "Battlefield Labs".

Kim Muntinga Traduction: traduction automatique 4/2/2025

Dans le cadre de la présentation de son nouveau programme de test de jeu impliquant la communauté, EA a montré les premières images de gameplay du nouveau jeu "Battlefield". Vous trouverez tous les détails sur le programme et les nouvelles informations sur le jeu dans l'article.

Electronic Arts (EA) a récemment publié les premières scènes de gameplay du très attendu nouveau "Battlefield". Ces scènes faisaient partie de la présentation de "Battlefield Labs". Ce programme a pour but de permettre à des joueurs sélectionnés de participer au développement du jeu et de donner leur avis très tôt. Il s'agit d'une réponse aux critiques reçues par les précédents opus de la série, notamment "Battlefield 2042".

Les scènes de gameplay ne durent que quelques secondes chacune. Le reste de la vidéo de cinq minutes est consacré à la vision de l'équipe de développement pour leur prochain jeu et à son processus de création. Les scènes montrent par exemple des combats dans des environnements urbains et ruraux qui impressionnent par des effets de destruction réalistes et des effets de particules détaillés. Les joueurs peuvent s'attendre à un gameplay rapide et chaotique dans lequel l'infanterie et les chars travaillent ensemble de manière transparente, expliquent les développeurs. Dans la bande-annonce, on peut par exemple voir un char de combat M1 Abrams et des fusils M4.

Le jeu se déroule dans un décor de guerre moderne, similaire aux titres populaires "Battlefield 3" et "Battlefield 4". Le décor rappelle un environnement méridional. Le Moyen-Orient devrait également jouer un rôle. Au lieu de spécialistes, on retrouvera les classes qui ont fait leurs preuves : Pionnier, Médecin, Soldat d'assaut, Tireur d'élite et Soldat de ravitaillement. Pour le multijoueur, le directeur de la franchise Vince Zampella a confirmé que l'on reviendrait de 128 à 64 joueurs.

Quatre studios impliqués : Qui fait quoi?

Le nouveau "Battlefield" n'a pas encore de nom. Il est développé par une association de quatre studios. Sous l'égide de Battlefield Studios, Dice, Motive, Criterion Games et Ripple Effect travaillent ensemble sur ce projet. Dice se concentre sur l'aspect multijoueur du jeu. Motive développe à la fois des cartes multijoueurs et du contenu de mission pour le jeu solo, tandis que Criterion est principalement responsable de la campagne solo. Ripple Effect, quant à lui, se mêle un peu de tout.

"Battlefield Labs" comme playtest pour la communauté

Parallèlement au développement du nouveau "Battlefield", EA a lancé le projet "Battlefield Labs" : un playtest officiel. Les premiers essais seront lancés dans les semaines à venir en Europe et en Amérique du Nord. Les joueurs peuvent s'inscrire sur le site web pour participer à ces essais et ainsi contribuer activement au développement du jeu.

L'accès n'est toutefois pas garanti. Au début, "quelques milliers de personnes" seront autorisées à participer. Par la suite, ce pool de joueurs sera élargi. Le playtest est disponible sur PS5, Xbox Series X/S et PC, selon EA.

Le jeu est actuellement en phase de pré-alpha. Aucune date de sortie précise n'a encore été annoncée. On s'attend toutefois à ce que le jeu soit commercialisé fin 2025. Selon le producteur David Sirland, les aspects suivants seront notamment examinés lors du playtest :

Équilibrage et feedback des armes, des véhicules et des gadgets

Les techniques de combat

Maps

Nouvelles fonctionnalités

Les sensations de jeu

Modes de jeu

Destruction

"Battlefield Labs" peut être considéré comme le successeur direct du programme CTE (Community Test Environment).

Quelles sont vos attentes pour le nouveau "Battlefield" ? Dites-le moi dans les commentaires.

Photo d’en-tête : Electronic Arts

