Nouveautés + tendances
30867

La fraude à Twint est en plein essor : si simple et pourtant si efficace

Florian Bodoky
23/10/2025
Traduction : traduction automatique

L'application de paiement suisse Twint est dans la ligne de mire des cybercriminels. Grâce à différentes astuces, ils parviennent à obtenir l'argent d'utilisateurs qui ne se doutent de rien. Comme le service est considéré comme fiable, les escrocs n'ont pas besoin de beaucoup d'efforts.

Demander au lieu d'envoyer

Ce sont les détails à prendre en compte

Si cette méthode est simple pour les escrocs, elle l'est tout autant pour vous.

D'autres escroqueries Twint connues

Photo d’en-tête : Shutterstock

Florian Bodoky
Editor
Florian.Bodoky@digitecgalaxus.ch

Depuis que j'ai découvert comment activer les deux canaux téléphoniques de la carte RNIS pour obtenir une plus grande bande passante, je bricole des réseaux numériques. Depuis que je sais parler, je travaille sur des réseaux analogiques. Un Winterthourois d'adoption au cœur rouge et bleu. 

