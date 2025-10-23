La fraude à Twint est en plein essor : si simple et pourtant si efficace

En coulisse
par Flavio von Rickenbach
L'application de paiement suisse Twint est dans la ligne de mire des cybercriminels. Grâce à différentes astuces, ils parviennent à obtenir l'argent d'utilisateurs qui ne se doutent de rien. Comme le service est considéré comme fiable, les escrocs n'ont pas besoin de beaucoup d'efforts.
Si cette méthode est simple pour les escrocs, elle l'est tout autant pour vous.
Pour beaucoup, le premier regard sur l'appareil mobile fait partie du réveil. Avant même que la journée ne commence, vous pouvez vérifier les informations, la météo ou voir un message Twint sur l'écran. C'est précisément ce moment que les fraudeurs exploitent actuellement de manière ciblée. L'Office fédéral de la cybersécurité (OFCOM) met en garde contre une nouvelle arnaque dans laquelle les cybercriminels tentent de surprendre les utilisateurs de Twint dans un état de déconcentration.
La méthode est simple mais efficace : tôt le matin, vous recevez une demande de paiement avec un texte d'apparence anodine comme «Avec mes remerciements en retour» ou «Dettes d'hier». Beaucoup pensent à ce moment-là que quelqu'un veut régler une dette en cours et tapent automatiquement sur «Confirmer». En réalité, ils autorisent ainsi un paiement - l'argent n'est pas versé à eux, mais aux escrocs. Selon l'application, la mention «Créance» ne figure pas vraiment en bonne place dans le message.
Il s'agit souvent de petits montants - 20, 50 ou 80 francs. Ainsi, les transactions n'éveillent guère les soupçons et de nombreuses personnes concernées ne réalisent que des heures plus tard qu'elles ont été piégées. Souvent, les demandes proviennent de numéros prépayés ou de l'application Twint prépayée, qui peut également être utilisée avec des numéros de téléphone portables allemands, autrichiens ou liechtensteinois. Parfois, les auteurs utilisent également des photos de profil pour suggérer plus d'authenticité.
En plus de cette escroquerie à faible clé, d'autres astuces sont utilisées pour dépouiller les utilisateurs de Twint de leur argent. Par exemple, Cybercrimepolice.ch signale que plusieurs SMS prétendument envoyés par Twint sont en circulation. Au choix, un avertissement d'un prochain blocage de compte ou une demande de données. Vous êtes attiré dans un chat WhatsApp ou sur un faux site Web Twint qui vous demande des informations de paiement. Si vous êtes victime d'une telle arnaque, vous devriez faire bloquer les cartes concernées et signaler le cas sur ce site Web.
