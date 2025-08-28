Nouveautés + tendances 14 3

La fonction Whatsapp Satellite est là - mais seulement pour les appareils Pixel 10

Google lance une fonctionnalité pour le moment exclusive pour le nouveau Pixel 10 : Dès à présent, une sélection d'utilisateurs américains peut envoyer des messages et passer des appels avec Whatsapp via une connexion satellite.

Les appels d'urgence par satellite étaient jusqu'à présent limités aux communications écrites et unilatérales. Avec les nouveaux appareils Pixel 10, Google étend cette fonctionnalité et vous permet désormais de passer des messages et des appels via Whatsapp, sans aucune connexion radio.

Pourquoi est-ce si important ? Parce qu'il ne s'agit plus seulement d'urgences, mais d'une véritable solution de communication pour la vie quotidienne dans des zones sans couverture réseau - comme en randonnée, en mer ou dans des régions isolées. Google a annoncé la fonctionnalité avec une courte vidéo sur X.

Ecrire un Whatsapp via une connexion satellite ? C'est désormais possible!

La connexion n'est pas si simple

La connexion n'est cependant pas si simple et demande de la patience. Comme pour la fonction d'appel d'urgence des appareils Pixel 9, votre appareil mobile doit être à l'air libre et vous devez l'orienter calmement et précisément vers le satellite. C'est la seule façon d'obtenir une connexion ininterrompue.

Comme pour la fonction d'appel d'urgence actuelle, vous devez orienter votre appareil avec précision en suivant les instructions.

Comme cette fonctionnalité est basée sur Android 16, Google pourrait théoriquement la rendre disponible pour d'autres appareils Android. Mais jusqu'à présent, on ne sait pas si et quand cela se produira. Les coûts futurs ne sont pas non plus encore connus. Alors que la fonction d'appel d'urgence était gratuite chez Google, il pourrait en être autrement pour la communication Whatsapp - après tout, elle consomme beaucoup plus de données.

On ne sait pas encore si et quand la nouvelle fonction satellite sera disponible en dehors des États-Unis. Bien qu'elle ne soit pas limitée en soi aux États-Unis, il faut d'abord trouver des fournisseurs de réseau qui la proposent en Europe.

Photo d’en-tête : Michelle Brändle

Cet article me plaît ! Cet article plaît à 14 personne(s)







