Hiroh Phone avec /e/OS : désactiver les caméras, le microphone et les connexions avec des commutateurs

Nouveautés + tendances
Edge 60 Neo et Moto G06 Power : Motorola présente ses nouveaux smartphones
par Jan Johannsen
Jusqu'à présent, la version /e/OS d'Android sans Google ne pouvait être installée qu'ultérieurement sur d'autres smartphones. Le "Hiroh Phone Powered by Murena" n'est disponible qu'avec /e/OS. Il est possible de désactiver les caméras, le microphone et toutes les connexions à l'aide d'un interrupteur.
Les interrupteurs du Hiroh Phone doivent permettre à chacun de contrôler ce que le smartphone reçoit. Il s'agit d'un smartphone de milieu de gamme, mais il est proposé à un prix très élevé.
Deux boutons sont situés à droite et à gauche du cadre du Hiroh Phone. L'un d'entre eux est un interrupteur marche/arrêt qui déconnecte ou établit les circuits des caméras et des microphones. Le téléphone s'assure ainsi que les composants sont réellement éteints. Le second interrupteur désactive immédiatement toutes les connexions sans fil. Le réseau mobile, le WLAN, le Bluetooth et le NFC sont désactivés en un seul mouvement, plus rapidement qu'avec le mode avion.
Murena présente son partenaire de coopération Hiroh comme l'inventeur du Kill-Switch. Cependant, ce nom ne me dit rien et jusqu'à présent, j'ai supposé que les interrupteurs (d'arrêt d'urgence) existaient depuis très longtemps. Mais ils sont très rares sur les smartphones.
Si vous ne le désactivez pas délibérément, vous voulez quand même avoir un bon smartphone entre les mains. Ici, le Hiroh Phone offre un équipement de milieu de gamme et devrait être bien utilisable :
Le système d'exploitation embarqué est /e/OS, dont la version 3.1.1 vient d'être présentée. Le principal reproche que l'on peut faire à Android, qui ne dépend pas de Google, est que les mises à jour de sécurité sont retardées. Ce qui n'est pas attractif pour un appareil dont la sécurité est au centre des préoccupations.
Pour l'instant, le Hiroh Phone ne peut être précommandé qu'en exclusivité sur le site web de Murena. En échange d'un acompte de 99 euros, un bon d'achat de 299 euros est disponible. Avec celui-ci, le smartphone coûtera au final 999 euros au lieu du prix normal de 1199 euros. La livraison devrait avoir lieu en janvier ou février 2026.
Lorsque j'étais à l'école primaire, je m'asseyais dans le salon d'un ami avec de nombreux camarades de classe pour jouer à la Super NES. Aujourd'hui, je mets directement la main sur les dernières technologies et les teste pour vous. Ces dernières années, j'ai travaillé chez Curved, Computer Bild et Netzwelt, et maintenant chez Digitec et Galaxus.
Du nouvel iPhone à la résurrection de la mode des années 80. La rédaction fait le tri.Tout afficher
Nouveautés + tendances
par Jan Johannsen
Nouveautés + tendances
par Jan Johannsen
Nouveautés + tendances
par Jan Johannsen