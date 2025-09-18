Nouveautés + tendances 17 8

Hiroh Phone avec /e/OS : désactiver les caméras, le microphone et les connexions avec des commutateurs

Jan Johannsen Traduction: traduction automatique 18/9/2025

Jusqu'à présent, la version /e/OS d'Android sans Google ne pouvait être installée qu'ultérieurement sur d'autres smartphones. Le "Hiroh Phone Powered by Murena" n'est disponible qu'avec /e/OS. Il est possible de désactiver les caméras, le microphone et toutes les connexions à l'aide d'un interrupteur.

Les interrupteurs du Hiroh Phone doivent permettre à chacun de contrôler ce que le smartphone reçoit. Il s'agit d'un smartphone de milieu de gamme, mais il est proposé à un prix très élevé.

Désactiver les caméras et le microphone et couper les connexions

Deux boutons sont situés à droite et à gauche du cadre du Hiroh Phone. L'un d'entre eux est un interrupteur marche/arrêt qui déconnecte ou établit les circuits des caméras et des microphones. Le téléphone s'assure ainsi que les composants sont réellement éteints. Le second interrupteur désactive immédiatement toutes les connexions sans fil. Le réseau mobile, le WLAN, le Bluetooth et le NFC sont désactivés en un seul mouvement, plus rapidement qu'avec le mode avion.

Murena présente son partenaire de coopération Hiroh comme l'inventeur du Kill-Switch. Cependant, ce nom ne me dit rien et jusqu'à présent, j'ai supposé que les interrupteurs (d'arrêt d'urgence) existaient depuis très longtemps. Mais ils sont très rares sur les smartphones.

Smartphone de milieu de gamme avec /e/OS

Si vous ne le désactivez pas délibérément, vous voulez quand même avoir un bon smartphone entre les mains. Ici, le Hiroh Phone offre un équipement de milieu de gamme et devrait être bien utilisable :

Écran : 6,67 pouces AMOLED, 120 Hertz, 1800 Nits, Gorilla Glass Victus

Chipset : Mediatek Dimensity 8300

Mémoire vive : 16 gigaoctets

Mémoire : 512 gigaoctets

Caméra principale : 108 mégapixels

Caméra ultra grand angle : 13 mégapixels

Caméra frontale : 32 mégapixels

Batterie 5000 mAh, charge jusqu'à 33 watts

Connectivité : 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2

Le système d'exploitation embarqué est /e/OS, dont la version 3.1.1 vient d'être présentée. Le principal reproche que l'on peut faire à Android, qui ne dépend pas de Google, est que les mises à jour de sécurité sont retardées. Ce qui n'est pas attractif pour un appareil dont la sécurité est au centre des préoccupations.

Prix et disponibilité

Pour l'instant, le Hiroh Phone ne peut être précommandé qu'en exclusivité sur le site web de Murena. En échange d'un acompte de 99 euros, un bon d'achat de 299 euros est disponible. Avec celui-ci, le smartphone coûtera au final 999 euros au lieu du prix normal de 1199 euros. La livraison devrait avoir lieu en janvier ou février 2026.

Photo d’en-tête : Murena

