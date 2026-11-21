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« GTA 6 » : Rockstar annonce le plus grand lancement de divertissement de tous les temps

Domagoj Belancic Traduction : traduction automatique 21/11/2026

L'éditeur Take Two publie les premiers chiffres de « GTA 6 ». Le blockbuster bat tous les records.

«Grand Theft Auto 6» est officiellement le plus grand lancement médiatique de tous les temps. Qu'il s'agisse de jeux, de films ou de séries : aucun autre média de divertissement n'a jamais connu un démarrage aussi réussi. L'éditeur Take Two confirme que l'épopée de gangsters s'est déjà vendue à 32,5 millions d'exemplaires avant même sa sortie officielle. Le jeu réalise ainsi un chiffre d'affaires de 3,79 milliards de dollars américains dès son premier jour de vente. Avec cette somme, Rockstar a largement rentabilisé les coûts de développement estimés à environ 1,5 milliard de dollars américains.

Sam Houser, président et fondateur de Rockstar Games, s'exprime dans une rare déclaration : «Nous sommes profondément reconnaissants de pouvoir ouvrir un nouveau chapitre de l'histoire de Rockstar Games avec la sortie de ‹Grand Theft Auto 6›. Les réactions des joueurs du monde entier nous submergent. Nous ne pourrions être plus heureux de partager ce moment avec vous.»

Rockstar Games et Take Two nagent dans l'argent – même sans braquages de banque.

Source : Rockstar Games

Comparaisons avec d'autres jeux et films

Pour vous aider à situer l'immense démarrage de «GTA 6», voici quelques comparaisons avec d'autres lancements de jeux réussis ces dernières années :

«GTA 5» n'a rapporté environ un milliard de dollars américains à Rockstar Games qu'en 2013, trois jours après sa sortie – pour «Red Dead Redemption 2», ce chiffre n'était que de 725 millions après trois jours.

«Hogwarts Legacy» a été en 2023 le lancement de jeu le plus réussi de tous les temps pour l'éditeur Warner Bros. Games. Après deux semaines, le jeu «Harry Potter» s'est vendu à plus de 12 millions d'exemplaires et a généré environ 850 millions de dollars américains de chiffre d'affaires.

Nintendo a récemment battu ses propres records avec le lancement de «The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom» et «Pokémon Écarlate & Violet». Les deux jeux se sont vendus à plus de 10 millions d'exemplaires au cours des trois premiers jours – et ce, sur une seule plateforme.

En comparaison, les récents records de Sony semblent modérés. «Spider-Man 2» atteint 2,5 millions d'unités vendues en une journée. «God of War: Ragnarök» en a réalisé 5,1 millions en une semaine.

Rockstar a également battu tous les records de l'industrie cinématographique. «GTA 6» a généré plus de revenus le premier jour de vente que «Avengers: Endgame» pendant toute la durée de son exploitation en salles (2,94 milliards de dollars américains). Le jeu de gangsters de Rockstar pulvérise également facilement le démarrage au cinéma : «Avengers: Endgame» a rapporté 1,2 milliard de dollars américains lors de son premier week-end en salles.

Voici les films les plus réussis au cinéma (durée totale) :

«Avengers: Endgame» (2,94 milliards de dollars américains)

«Avatar» (2,92 milliards de dollars américains)

«Spider-Man: Brand New Day» (2,5 milliards de dollars américains)

«Avatar: The Way of Water» (2,3 milliards de dollars américains)

«Titanic» (2,2 milliards de dollars américains)

Plus d'informations sur «GTA 6» :

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Photo d’en-tête : Jeux Rockstar

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