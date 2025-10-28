"Grokipedia" - Elon Musk lance un concurrent de Wikipedia

L'xAI d'Elon Musk a lancé une encyclopédie en ligne générée par l'IA. «Grokipedia» dans sa version 0.1 répertorie environ 885 000 articles en anglais, selon la page d'accueil. Elle renonce jusqu'à présent aux images, ce qui entraîne de longs déserts de texte. Il n'y a pas non plus d'édition ouverte à la communauté. Les corrections ne sont possibles que sous forme de suggestions. Une note sous certains articles indique la dernière fois que le chatbot Grok a vérifié le contenu «» .

De nombreux contenus semblent copiés mot à mot de Wikipédia - ou «adaptés», comme le dit Grokipedia. L'interface est également similaire à Wikipédia. En revanche, il n'y a pas d'historique d'édition. Le bouton d'édition ne montre que les modifications déjà effectuées, sans indication de l'auteur ou de l'historique de la discussion. L'identification «de Grok vérifié» est en outre problématique, car les chatbots sont connus pour avoir des informations plausibles mais souvent fausses.

Ressemblance frappante : à gauche Grokipedia, à droite Wikipedia.

Musk a annoncé la concurrence de Wikipédia début octobre. Il affirme depuis longtemps que l'encyclopédie en libre accès est politiquement biaisée. C'est précisément ce reproche que Grokipedia doit désormais accepter. En effet, «Wired»» et «The New York Times» font état d'entrées problématiques à coloration idéologique : les articles traitant de thèmes controversés comme l'esclavage, les transgenres et le VIH contiendraient des formulations et des affirmations soulignant des positions conservatrices ou reprenant des interprétations controversées.

Grokipedia ne représente pour l'instant qu'un peu plus de 10 pour cent de la taille de Wikipédia. Cette dernière propose plus de sept millions d'entrées et également des traductions. Certes, il existe des risques de distorsion en raison des entrées et des éditions pilotées par la communauté sur Wikipédia - mais au moins un système de correction et de discussion transparent. En revanche, les encyclopédies générées par l'IA héritent des biais de modélisation cachés derrière les algorithmes propriétaires.

