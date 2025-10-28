Shutterstock
"Grokipedia" - Elon Musk lance un concurrent de Wikipedia

Samuel Buchmann
28/10/2025
Traduction : traduction automatique

Parce qu'il trouve Wikipédia "trop à gauche", Elon Musk lance sa propre encyclopédie en ligne. Mais selon les premières analyses, celle-ci semble elle-même teintée de politique et, à d'autres endroits, elle copie Wikipédia mot pour mot.

Une coloration politique pour des thèmes controversés?

Samuel Buchmann
