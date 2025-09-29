Nouveautés + tendances 48 73

EA est vendue pour 55 milliards de dollars à l'Arabie saoudite et au gendre de Trump

Philipp Rüegg Traduction: traduction automatique 29/9/2025

L'éditeur de jeux vidéo EA est racheté par un consortium d'investisseurs pour 55 milliards de dollars. L'entreprise ne sera donc plus cotée en bourse à l'avenir. Andrew Wilson reste CEO.

EA est l'une des plus grandes entreprises de jeux vidéo au monde, derrière Microsoft, Sony et Nintendo. «EA Sports FC», «Battlefield», «Les Sims» et de nombreuses autres marques célèbres appartiennent à l'entreprise américaine fondée en 1982. Lundi, EA a annoncé qu'elle acceptait un rachat pour 55 milliards de dollars par un groupe d'investisseurs privés.

Saudis et Jared Kushner

Les investisseurs comprennent le fonds d'investissement public saoudien (PIF), la société de capital-investissement Silver Lake et Affinity Partners de Jared Kushner. Kushner est le gendre du président américain Donald Trump. Avant l'acquisition, PIF détenait déjà 9,9 pour cent des actions d'EA. «Pokémon Go» ainsi que le jeu peut-être le plus cher de tous les temps. «Monopoly Go» sont déjà détenus par le groupe d'investisseurs saoudiens.

L'acquisition est couverte par des fonds propres et partiellement soutenue par un prêt de la banque JPMorgan Chase. Il s'agit de la plus grande acquisition privée de l'histoire, entièrement financée en cash et par des investisseurs.

EA, qui fait régulièrement parler d'elle pour ses pratiques commerciales controversées telles que les modèles de microtransactions, l'accès anticipé payant aux jeux et les loot boxes dans «EA Sports FC», a été nommé à plusieurs reprises entreprise la plus impopulaire des Etats-Unis.

Andrew Wilson reste le PDG d'EA.

Source : EA

Andrew Wilson, PDG d'EA depuis 2013 et président du conseil d'administration depuis 2021, conservera son poste. Dans le communiqué de l'entreprise, il se montre confiant sans être concret : «Tournés vers l'avenir, nous continuerons à repousser les limites du divertissement, du sport et de la technologie et à ouvrir de nouvelles possibilités. En collaboration avec nos partenaires, nous allons créer des expériences transformatrices qui inspireront les générations futures. Je suis plus motivé que jamais pour l'avenir que nous sommes en train de construire.» Le siège social devrait rester à Redwood City, dans l'État de Californie.

Cet article me plaît ! Cet article plaît à 48 personne(s)







