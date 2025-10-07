Un clavier à faire tourner

Test de produit
Pourquoi je ne recommande pas la version préconstruite du clavier GMMK Pro
par Kevin Hofer
Cet article n'a pas été écrit avec le clavier illustré ci-dessus, mais il est tout de même court.
Il n'est pas nécessaire d'être toujours efficace. Cela ne conduit qu'à une surproduction, et dans le cas des claviers, à un bavardage exaspérant. Je me souviens avec plaisir de l'époque où écrire - à la main - était si laborieux que les gens étaient agréablement brefs. Un effet secondaire positif : les écrits sont mieux mémorisés lorsque des mouvements complexes doivent être exécutés pour cela.
De ce point de vue, le clavier à cadran développé par GBoard Japan est une aubaine pour l'humanité. Même la touche Entrée doit être tournée sur elle-même, comme le montre la vidéo. Pour les lettres, les développeurs ont simplement repris la disposition QWERTY existante, même si - ou plutôt parce que - cela n'a aucun sens ici. Ainsi, le A, l'une des lettres les plus fréquentes en anglais, est la plus difficile à écrire. Il aurait été possible d'organiser les lettres en fonction de leur fréquence - en anglais ETAOIN SHRDLU - mais cela aurait empêché la décélération nécessaire.
Les claviers innovants développés par GBoard Japan au cours des années précédentes sont dans le même esprit. Par exemple, le très polyvalent clavier à une ligne ou ce drôle de ... chose.
Le clavier à cadran ne peut pas être acheté, mais peut être imprimé en modèle 3D.
Mon intéret pour l'informatique et l'écriture m'a mené relativement tôt (2000) au journalisme technique. Comment utiliser la technologie sans se faire soi-même utiliser m'intéresse. Dans mon temps libre, j'aime faire de la musique où je compense mon talent moyen avec une passion immense.
