Un clavier à faire tourner

David Lee Traduction : traduction automatique 7/10/2025

Cet article n'a pas été écrit avec le clavier illustré ci-dessus, mais il est tout de même court.

Il n'est pas nécessaire d'être toujours efficace. Cela ne conduit qu'à une surproduction, et dans le cas des claviers, à un bavardage exaspérant. Je me souviens avec plaisir de l'époque où écrire - à la main - était si laborieux que les gens étaient agréablement brefs. Un effet secondaire positif : les écrits sont mieux mémorisés lorsque des mouvements complexes doivent être exécutés pour cela.

De ce point de vue, le clavier à cadran développé par GBoard Japan est une aubaine pour l'humanité. Même la touche Entrée doit être tournée sur elle-même, comme le montre la vidéo. Pour les lettres, les développeurs ont simplement repris la disposition QWERTY existante, même si - ou plutôt parce que - cela n'a aucun sens ici. Ainsi, le A, l'une des lettres les plus fréquentes en anglais, est la plus difficile à écrire. Il aurait été possible d'organiser les lettres en fonction de leur fréquence - en anglais ETAOIN SHRDLU - mais cela aurait empêché la décélération nécessaire.

Les claviers innovants développés par GBoard Japan au cours des années précédentes sont dans le même esprit. Par exemple, le très polyvalent clavier à une ligne ou ce drôle de ... chose.

Le clavier à une ligne.

Le clavier à cadran ne peut pas être acheté, mais peut être imprimé en modèle 3D.

Photo d’en-tête : Google

