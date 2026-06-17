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Google rend le HomePod Mini intelligent

Lorenz Keller Traduction : traduction automatique 17/6/2026

La nouvelle enceinte Google Home rappelle son équivalent chez Apple. Elle a été conçue principalement pour l'assistant IA Gemini ; certaines fonctionnalités nécessitent un abonnement.

Cette petite boule blanche ou noire a l'air inoffensive. Elle est presque câline avec son revêtement en tissu à mailles larges. Pourtant, l'enceinte Google Home renferme toute la puissance de Gemini, la dernière version de l'intelligence artificielle du groupe américain.

Le matériel de l’enceinte joue un rôle secondaire ; Google n’y consacre pratiquement pas un mot lors de la présentation. Oui, elle diffuse également de la musique. Oui, deux enceintes peuvent être associées pour former une paire stéréo. Oui, il reste compatible avec le mode multiroom et peut ainsi être transformé en un système audio pour tout l’appartement.

Et oui, l’enceinte rappelle le HomePod Mini d’Apple, lui aussi une petite boule colorée dédiée à la maison connectée. Mais Gemini est capable de comprendre le contexte, d’exécuter plusieurs commandes simultanément et de répondre à des questions – ce que Siri ne peut pas faire.

Des LED indiquent lorsque l’assistant vocal est à l’écoute.

Source : Google

L’enceinte comprend des instructions complexes

Je peux donner plusieurs commandes complexes en langage naturel à l’enceinte Google : «Éteins toutes les lumières, sauf la lampe de chevet.» ou «Lance ma playlist « Bonne nuit » et règle un minuteur sur 30 minutes.»

Je peux également corriger ou modifier des commandes en cours d’exécution. Gemini devrait le comprendre. Des questions plus complexes sont également possibles : «Quel temps fera-t-il lors du prochain match de l’équipe nationale suisse de football ?» L’IA recherche quand et où le match a lieu, puis tente de trouver un bulletin météo. Si je demande ensuite : «Qui est l’entraîneur ?», Gemini se souvient du contexte et donne le nom de l’entraîneur.

L’objectif : je donne des instructions à l’enceinte connectée comme je le ferais à une personne – dans plus de 70 langues.

Abonnement au chat IA

Cependant, toutes les fonctionnalités ne sont pas gratuites. Pour certaines fonctionnalités, je dois souscrire à l’abonnement Google Home Premium pour dix francs ou euros par mois, ou 100 francs ou euros par an. En contrepartie, j’ai accès à «Gemini live». Grâce à cette IA, je peux réfléchir, discuter et échanger des idées – comme beaucoup le font aujourd’hui avec ChatGPT.

De plus, l’abonnement comprend des fonctionnalités qui n’ont de sens qu’en combinaison avec les caméras Nest : un historique vidéo de 30 jours reprenant les événements importants, des notifications intelligentes pour les colis, les personnes ou les animaux de compagnie, ainsi que des automatisations pour la maison connectée. Les vidéos enregistrées peuvent être parcourues à l’aide d’une commande vocale.

Cependant, cet abonnement n’a vraiment de sens que si l’on utilise non seulement l’enceinte comme interlocuteur, mais aussi l’écosystème Google Home dans son ensemble. Après tout, six mois d’abonnement gratuit sont inclus à l’achat, ce qui me permet de tout tester.

L’enceinte Google Home mesure 8,6 centimètres de hauteur et 10,7 centimètres de diamètre. Elle pèse un peu moins de 400 grammes. Les trois microphones intégrés peuvent être désactivés à l’aide d’un interrupteur physique. La commercialisation de l’enceinte débutera le 25 juin au prix d’un peu moins de 100 francs ou 120 euros.

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Photo d’en-tête : Google

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