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Google lance Motion Assist sur Android pour lutter contre le mal des transports

Kim Muntinga Traduction : traduction automatique 26/8/2026

La nouvelle fonctionnalité de Google, « Motion Assist », vise à éviter que vous ayez le mal des transports en regardant votre smartphone dans une voiture en mouvement. L'idée n'est cependant pas nouvelle : Apple et Honor proposent déjà des solutions comparables.

Google commence à déployer Motion Assist sur les smartphones Pixel sous Android 17. Cette fonctionnalité affiche des points ou des formes en mouvement sur les bords de l'écran. Ils réagissent à l'accélération, au freinage et aux virages afin d'atténuer les symptômes du mal des transports. Google n'a pas encore précisé quels modèles Pixel bénéficieront de cette fonction à long terme.

Le mal des transports peut survenir lorsque les yeux et l'organe de l'équilibre envoient des informations contradictoires au cerveau. En voiture, votre corps enregistre le mouvement du véhicule alors que vous regardez un écran largement statique. Motion Assist complète ces informations de mouvement sur l'écran.

Les éléments affichés se déplacent en fonction du trajet et visent à réduire la contradiction entre les perceptions sensorielles. L'efficacité de cette fonction pour soulager les symptômes peut varier d'une personne à l'autre.

Les applications et autres contenus restent visibles. Google superpose principalement ces indicateurs sur les bords de l'écran.

Démarrage automatique dans le véhicule

Vous pouvez activer Motion Assist manuellement via les paramètres ou le laisser s'activer automatiquement lors de la détection d'un trajet. La forme, la taille, la couleur et la transparence des éléments affichés peuvent être personnalisées.

Vous trouverez Motion Assist sous «Paramètres» > «Votre profil» > «Tous les services» dans la section «Sécurité personnelle et de l'appareil». Vous pouvez y activer et configurer la fonction.

Source : Android Authority

Google déploie apparemment Motion Assist via les services Google Play. Pour l'instant, le déploiement ne concerne toutefois que certains appareils Pixel sous Android 17. Il n'est pas encore établi si la fonction sera étendue ultérieurement aux smartphones d'autres fabricants.

Apple et Honor ont été plus rapides

Le concept n'est pas nouveau. Apple a présenté ses «Vehicle Motion Cues» en mai 2024 et les a introduits à l'automne de la même année avec iOS 18. Là aussi, des points se déplacent sur le bord de l'écran en fonction du trajet. Entre-temps, il est possible d'ajuster, entre autres, les motifs, la couleur, la taille et le nombre d'éléments.

Sur Android, Honor a devancé Google. Depuis début 2025, le fabricant propose une fonction comparable appelée «Motion Sickness Relief» dans MagicOS 9. Elle réagit également à l'accélération, au freinage, aux virages et aux autres mouvements du véhicule. Avec la série Honor 400, Honor a étendu cette fonctionnalité à l'international en 2025.

Photo d’en-tête : Android Authority

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