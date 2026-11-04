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Garmin Descent X10 : un ordinateur de plongée adapté aux débutants

Siri Schubert Traduction : traduction automatique 4/11/2026

Les ordinateurs de plongée sont essentiels pour les aventures sous-marines, mais ils sont coûteux. Garmin vient de présenter une montre de plongée qui coûte moins cher que les modèles précédents du fabricant et qui s'adresse tout particulièrement aux débutants.

Garmin a élargi sa gamme avec une montre destinée à la plongée de loisir. L'une des caractéristiques principales de la Descent X10 est son grand écran MIP de 2,1 pouces. Le rétroéclairage permanent et le format sont conçus pour faciliter la lecture d'informations importantes telles que le temps et la profondeur de plongée sous l'eau.

Les grands écrans sont une tendance chez les ordinateurs de plongée et sont proposés par presque tous les fabricants. Garmin dispose également déjà de modèles grand format dans sa gamme avec la Descent X30 et la Descent X50i, qui sont toutefois davantage conçus pour les plongeurs avancés et les professionnels sous-marins.

50 heures d'autonomie et écran éclairé

L'écran à mémoire de pixels (MIP) économe en énergie permet une utilisation active prolongée allant jusqu'à 50 heures. En mode veille, la batterie devrait même tenir jusqu'à six mois.

Bien que les écrans MIP économisent de l'énergie, ils n'offrent que des niveaux de gris au lieu de couleurs et ne sont pas très lisibles dans des conditions de faible luminosité. Pour contrer cela, la Descent X10 dispose d'un éclairage actif permanent. Ainsi, les informations restent bien visibles sous l'eau à tout moment. Des signaux acoustiques et des alarmes vibrantes assurent une sécurité supplémentaire.

Modes de plongée et planification

La montre est adaptée à la plongée avec bouteille (mode mono-gaz incluant le Nitrox) et à l'apnée jusqu'à une pression de 10 ATM. De plus, vous pouvez l'utiliser en mode profondimètre (Gauge) – par exemple pour la plongée technique –, ce qui dépasse toutefois l'utilisation normale pour les plongeurs moins expérimentés.

L'ordinateur de plongée propose des données de profondeur dites NDL-Aware. Cela vous permet de voir en temps réel comment votre temps de plongée actuel influence votre limite de non-décompression, c'est-à-dire le temps sans palier de décompression. Il offre également une fonction de simulation qui vous permet de voir, dès la planification de la plongée, comment différents paramètres affectent votre consommation de gaz et votre temps de non-décompression.

Sur l'écran, vous avez les informations pertinentes sous les yeux. La protection colorée est disponible séparément.

Source : Garmin Allemagne

La Descent X10 peut être synchronisée avec l'application Garmin Dive pour enregistrer vos plongées et les analyser ultérieurement. La montre elle-même ne dispose que d'une mémoire relativement petite de 120 Mo.

Pour les écoles de plongée, la montre propose différents réglages permettant de l'adapter facilement à différents niveaux de plongée. Les paramètres de plongée peuvent également être synchronisés avec d'autres montres de plongée Garmin, ce qui permet à l'ordinateur de servir également de sauvegarde pour une autre montre.

Matériau et couleurs

Le boîtier noir de la Descent X10 est composé de plastique recyclé renforcé par des fibres. Les boutons étanches sont conçus pour être faciles à utiliser, même avec des gants. De plus, vous pouvez acheter séparément une protection de lunette dans les couleurs Amp Yellow, Aqua, Purple Iris et noir.

La Garmin Descent X10 devrait coûter environ 340 francs/350 euros. La date à laquelle nous aurons cet ordinateur de plongée dans notre assortiment, et si nous l'aurons, n'est pas encore fixée.

Photo d’en-tête : Garmin Allemagne

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