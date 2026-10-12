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Enfin une semaine d'autonomie : Google présente la Fitbit Edge

Michelle Brändle Traduction : traduction automatique 12/10/2026

La Fitbit Edge combine la Google Watch 5 et la Fitbit Air. Le résultat est un tracker de fitness fin doté d'un écran et de nombreuses fonctionnalités. De l'enregistrement automatique des entraînements au GPS, en passant par le suivi du cycle.

Si la Fitbit Air de Google est extrêmement confortable et adaptée à un usage quotidien, il manque peut-être à certains un écran, ne serait-ce que pour lire l'heure. De son côté, la Google Watch 5 est très complète, mais aussi assez grande et coûteuse, et sa batterie ne tient pas plus de deux jours.

Avec la Fitbit Edge, Google souhaite combiner le meilleur des deux mondes. Enfin, pas toujours le meilleur, car Google réserve encore certaines fonctionnalités à la Watch. J'ai déjà testé les deux appareils mentionnés, la Fitbit Air et la Google Watch 5 :

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Design et écran : quelque part entre les deux

Comme pour la Google Watch, Google propose la Fitbit Edge avec un boîtier en aluminium dans différents coloris : noir mat, argent, satin et or rose. Son design se positionne clairement entre la Fitbit Air et la Google Watch 5.

L'écran OLED est ovale, étroit et pourtant presque deux fois plus grand que celui de son prédécesseur spirituel, la Fitbit Charge 6 : 1,34 pouce. De plus, il est très léger avec ses 18 grammes (sans bracelet). Google a intégré un bouton mécanique sur le côté pour la navigation.

Outre l'heure, il est possible d'afficher diverses autres informations, tout comme sur la Google Watch : suivi sportif, fréquence cardiaque, nombre de pas et sommeil. Vous pouvez également activer les notifications.

La Fitbit Edge (au centre) est un mélange entre la Fitbit Air (à gauche) et la Google Watch 5 (à droite).

Source : Google

Le bracelet interchangeable est doté d'une nouvelle technologie de clic simple. Vous pouvez ainsi facilement passer d'un bracelet de sport respirant à des variantes en tissu ou en métal. En termes de design, les parallèles avec la Google Watch sont indéniables : des matériaux aux couleurs.

Matériel et fonctionnalités

Le plus grand atout est sans doute l'autonomie de la batterie. Google promet jusqu'à une semaine avec les 65 mAh intégrés. Il faudra alors recharger l'appareil au plus tard. Cinq minutes de charge devraient vous offrir une journée complète d'autonomie. La batterie est pleine après 90 minutes.

La Fitbit Edge propose plus de 40 modes d'entraînement et une détection automatique d'activité. Cette dernière est désormais censée fonctionner de manière fiable pour les sports de raquette, comme le tennis et le squash.

La Fitbit Edge détecte automatiquement lorsque vous jouez au tennis.

Source : Google

Côté capteurs, Google a intégré un capteur SpO2 (pour la saturation en oxygène), un ECG, un capteur de température cutanée ainsi qu'un accéléromètre. Le tracker détecte également la lumière ambiante, les étages gravis et les dénivelés.

La Fitbit Edge dispose également d'un GPS, bien qu'il s'agisse d'une variante un peu moins sophistiquée que celle de l'actuelle Google Watch 5. Des tests ultérieurs permettront de déterminer sa précision. Sinon, vous pouvez utiliser le tracker pour les fonctions habituelles lors de vos séances de jogging, comme le suivi de la distance ou de l'allure.

L'appareil ne dispose malheureusement pas de NFC, il n'est donc pas adapté au paiement sans contact. En revanche, vous pouvez nager avec grâce à sa certification IP68 et son étanchéité jusqu'à 5 ATM.

Toutes les données collectées peuvent être consultées via l'application Google Health. Vous y trouverez diverses analyses, des études sur le sommeil et des résumés de vos entraînements. À ce sujet, il est important de noter que la Fitbit Edge est compatible aussi bien avec Android qu'avec iOS.

Prix et disponibilité

Vous pouvez déjà précommander la Google Fitbit Edge avec des bracelets en noir, vert, rose et bleu clair. Google a choisi les mêmes couleurs que pour la Watch 5. Il existe toutefois désormais un bracelet en métal en or et en argent.

Pour les tenues de soirée, il existe également un bracelet en métal.

Source : Google

La Edge sera livrée à partir du 27 octobre au prix de 169 francs ou 180 euros. Elle se positionne ainsi légèrement au-dessus de la Fitbit Air et bien en dessous de la Google Watch 5.

Photo d’en-tête : Google

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