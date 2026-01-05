Enfin une norme pour les systèmes Smart Lock : Aliro permet d'ouvrir les portes les mains libres

Nouveautés + tendances
par Jan Johannsen
La norme Aliro, indépendante des fabricants, vise à éliminer le chaos propriétaire des serrures intelligentes. Cela facilitera également l'entrée dans le monde des serrures intelligentes.
Smarthome est sur toutes les lèvres, mais n'en est qu'à ses débuts. En témoigne le fait que les normes et protocoles inter-constructeurs comme Matter commencent tout juste à s'imposer. Dans certains cas, il n'y en a pas encore, comme dans le domaine des serrures de porte intelligentes. Jusqu'à présent, chaque fabricant faisait sa propre cuisine : les serrures ne fonctionnaient qu'avec les applications du fabricant et surtout pas sur plusieurs plateformes.
Mais cela va bientôt changer : Aliro, la norme ouverte de verrouillage intelligent 2023 annoncée pour la première fois, est dans les starting-blocks. Plusieurs sites, comme Ubos, indiquent qu'Aliro 1.0 a été finalisé et que le processus de certification est terminé.
Vous pouvez en savoir plus sur Aliro sur le site CSA.
Aliro sert de protocole pour utiliser les appareils mobiles et les wearables comme clés pour les serrures intelligentes. L'objectif : ouvrir des portes mains libres, quel que soit le fabricant, sans avoir à ouvrir une application, à saisir un code sur un clavier ou à scanner votre empreinte digitale. Avec un système certifié Aliro, peu importe si vos invités utilisent un smartphone Apple ou Android, et aucune application du fabricant n'est nécessaire pour utiliser les clés numériques.
En outre, Aliro vous permet de combiner les serrures intelligentes de différents fabricants et d'utiliser par exemple un produit différent sur la porte d'entrée et sur la porte de la cave. Cela réduit la réticence à passer aux systèmes Smart Lock, car vous n'êtes pas obligé de vous engager définitivement avec une plate-forme.
Au-delà d'Aliro, il y a la Connectivity Standards Alliance (CSA), une organisation qui développe des protocoles et des normes pour la maison intelligente, tous fabricants confondus. La CSA est également responsable de Zigbee et Matter.
Pour le développement d'Aliro, elle s'est associée à des acteurs majeurs du secteur qui ont intérêt à améliorer l'accessibilité et l'adoption des systèmes de verrouillage intelligents. Il s'agit notamment d'Apple, Google, Samsung et Qualcomm. Au total, près de 200 entreprises sont impliquées, selon leurs propres dires.
Aliro définit un protocole unifié pour l'utilisation de NFC (Near Field Communication), BLE (Bluetooth Low Energy) et UWB (Ultra-Wideband). Le NFC permet d'ouvrir une porte en tapant sur le smartphone, comme vous le savez peut-être déjà avec le paiement sans contact.
UWB est une technologie sans fil qui permet à la serrure de déterminer la position d'un appareil autorisé à quelques centimètres près. Vous pouvez ainsi déterminer avec précision à quelle distance la porte doit s'ouvrir : Un véritable déverrouillage judicieux «hands-free Unlocking» est possible avec UWB. Ainsi, la porte reste fermée si quelqu'un se promène avec son smartphone à proximité - et s'ouvre si vous vous tenez juste devant avec des sacs de courses pleins.
Dans Apple Home Key, UWB fonctionne déjà, mais il n'y avait pas de définition commune pour Android. Aliro intègre désormais les fonctionnalités UWB d'Apple dans son standard ouvert, les rendant ainsi disponibles pour les utilisateurs d'Android.
Le standard devrait être utilisé aussi bien dans le domaine privé que dans les entreprises, les hôtels et les systèmes d'accès. On peut s'attendre à ce que les grands fabricants de verrous intelligents tels que Yale, Nuki et Aqara intègrent Aliro dans le développement futur de leurs produits. Malheureusement, de nombreuses serrures de porte intelligentes existantes ne pourront pas mettre à jour la norme, car cela nécessite l'intégration de modules NFC et UWB. Les premiers produits certifiés Aliro sont attendus dans le courant de l'année 2026. Le respect des normes de sécurité est une condition préalable à la certification Aliro.
