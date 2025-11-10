Deux nouveaux NAS à 4 baies d'Ugreen - un plus rapide, un plus fin

Test de produit
Beaucoup de NAS pour "peu" d'argent : Ugreen NASync DXP4800 Plus en test longue durée
par Martin Jud
Deux nouveaux modèles, plus de puissance CPU, des caractéristiques différentes : Ugreen étend sa gamme de NAS avec le NASync DXP4800S et le DXP4800 Pro. Ils sont déjà disponibles en Chine - une annonce internationale est encore attendue.
Avec les NASync DXP4800 et DXP4800 Plus, Ugreen a montré qu'il était possible d'avoir beaucoup de NAS pour peu d'argent. Deux nouvelles variantes suivent maintenant : Le NASync DXP4800 Pro est à la base un modèle plus avec un processeur plus puissant et plus de RAM en option. Le DXP4800S est doté d'un CPU plus rapide, mais sans noyau de performance, et n'est pas équipé de 10 Gigabit Ethernet. Les deux appareils ne sont pour l'instant référencés que sur des plateformes chinoises - il manque une page produit globale.
Le modèle Pro s'appuie sur un Intel Core i3-1315U à six cœurs (2 de performance + 4 d'efficacité) et, au choix, 8 ou 16 gigaoctets (Go) de RAM DDR5 (officiellement extensible jusqu'à 64 Go). En plus des quatre baies SATA, il y a deux slots NVMe M.2 (plus 1 × SSD système). À cela s'ajoutent un port Ethernet 10 Gigabit, un port Ethernet 2,5 Gigabit supplémentaire, HDMI 2.1, USB-C avec 10 Gigabit par seconde, quatre ports USB-A et un lecteur de carte SD. La connectivité est la même que celle du modèle Plus précédent.
Le DXP4800S s'appuie sur le processeur Intel N150 - avec quatre cœurs efficaces et une fréquence plus élevée, mais sans cœur de performance comme le Pentium Gold 8505 du modèle Plus. Il dispose de 8 Go de RAM DDR5, de deux slots M.2 et de quatre baies de disque dur. En ce qui concerne la connexion réseau, il n'y a que deux ports Ethernet 2,5 Gigabit au lieu de 10 et 2,5 Gigabit. Pour les autres connexions, il y a un port USB A en moins, mais sinon tout est identique.
Les deux modèles ne sont pour l'instant disponibles que sur les plateformes chinoises. Une annonce internationale ou un référencement dans la boutique européenne d'Ugreen n'a pas encore été faite. Les prix chinois, selon les caractéristiques, sont l'équivalent de 330 euros pour le DXP4800S et d'environ 400 euros pour la version 8 Go et 425 euros pour la version 16 Go du modèle Pro.
