Death Clock : indique les secondes qu'il vous reste à vivre

Martin Jud Traduction: traduction automatique 17/7/2025

Avec l'Horloge de la Mort, il vous suffit d'appuyer sur un bouton pour connaître les secondes restantes avant votre mort. Cette horloge de bureau à l'aspect bois rétro n'est pas destinée à effrayer, mais à faire réfléchir.

La chaîne Youtube Vsauce s'intéresse dans une vidéo à la manière dont nous continuons d'exister après notre mort. Le présentateur Michael Stevens se penche sur les fantômes métaphoriques que nous laissons derrière nous. En d'autres termes, la persistance des souvenirs, influences et autres traces que nous générons dans notre corps physique au cours de notre vie. Il s'agit de l'identité, du temps et de l'héritage.

La vidéo fait partie du projet Mox Nox (en latin, «bientôt la nuit» ou «il est temps»), qui comprend depuis peu un contenu non numérique : l'horloge de la mort.

Comment fonctionne l'horloge de la mort ?

Avant de commencer à utiliser la Death Clock, vous remplissez un questionnaire. Vous fournissez des informations sur votre âge, votre poids, vos habitudes et bien plus encore, ce qui donne une estimation du temps qu'il vous reste à vivre. Ensuite, vous reportez les secondes sur la montre - par exemple 1 262 278 080 pour 40 ans. En appuyant sur le bouton rouge situé sur le dessus, vous transformez l'aiguille des heures LED en horloge de la mort.

Elle s'évanouit. Mais au fait, qu'est-ce que le temps ?

Pour revenir en arrière, il suffit d'appuyer sur le bouton gris à côté.

Ne trichez pas lors de la mise en place. Sinon, vous finirez par savoir si l'horloge s'arrête simplement à 0.

Sur le côté droit, un bouton rotatif et deux autres boutons vous aident à effectuer des réglages. A gauche, vous pouvez modifier la luminosité de l'écran.

Les secondes qui s'écoulent ne sont pas les seules à vous faire réfléchir, les phrases en façade le font aussi.

Bien que la Death Clock soit conçue pour fonctionner sur secteur, elle n'oublie pas vos réglages grâce à une pile. Pour le reste, pas grand-chose à se mettre sous la dent avec cette horloge au look bois rétro, style années 80. Il n'y a pas de Bluetooth, pas de réseau numérique - seulement des composants purement mécaniques et électroniques. En plus de l'inscription Mox-Nox en bas à gauche de la façade, il y en a une autre au-dessus de l'écran. On peut y lire : «Omnes vulnerant, ultima necat». Donc : «Toutes (heures ou secondes) blessées, la dernière tue».

Il est temps de ...

L'horloge de table est le résultat d'une collaboration entre Michael Stevens et le magasin en ligne Inq Factory. Cependant, le produit s'inspire de l'application Death Clock du même nom (pour iOS et Android) de Brent Franson. Le fondateur et CEO de Most Days Inc. souhaite que son logiciel, qui fait appel à l'IA, à la psychologie comportementale et à des routines personnalisées, aide à améliorer les habitudes et à améliorer la qualité de vie. Vous pouvez répondre aux questions dans l'application et voir combien de temps il vous reste selon les prévisions, mais vous devez souscrire un abonnement pour l'utiliser ensuite.

La version physique de Death Clock, en revanche, fonctionne indépendamment des applications et des abonnements. Au lieu de cela, elle coûte 79,90 dollars US (hors TVA et frais de port). Vous pouvez la précommander ici. La livraison est prévue pour début 2026.

