Curiosités à Barcelone : les tendances MWC 2026

Michelle Brändle Traduction : traduction automatique 10/3/2026

Certaines innovations et certains gadgets sont utiles, d'autres sont simplement beaux. Et puis il y a ceux qui ne rentrent dans aucun de ces deux cases. Dans cette collection du MWC, je vous laisse choisir.

Lors du salon technologique de Barcelone, les fabricants présentent leurs derniers produits. Le monde ne les a pas tous attendus, mais ils vous feront peut-être tout de même sourire.

iMoochi : un animal de compagnie tout doux comme «support émotionnel»

L'un de mes coups de cœur au MWC est l'iMoochi duveteux sur le stand de ZTE. L'animal de compagnie IA observe les nombreux visiteurs avec ses yeux de fouine numérique et dort un peu de temps en temps - ce qui est compréhensible.

iMoochi existe en différents modèles et imite visuellement divers animaux, par exemple un chaton blanc, un lapin rose ou un animal de forêt brun avec de petites cornes. Selon ZTE, ils ont tous un signe du zodiaque et des personnalités correspondantes.

Avec iMoochi, vous pouvez choisir entre différents animaux.

Source : Michelle Brändle

L'iMoochi réagit aux caresses, aux mouvements et à votre voix. Il est même censé développer sa personnalité au fil du temps. L'application qui l'accompagne enregistre le comportement et les émotions de la peluche.

L'iMoochi mime un animal domestique, sauf que je n'ai pas besoin de le nourrir.

Source : Michelle Brändle

Le petit animal IA a déjà été financé via une plateforme Kickstarter japonaise. Nous verrons bien si iMoochi arrive jusqu'à nous.

La peluche IA Poketomo de Sharp

Sharp présente également une peluche intelligente. Le Pokemoto ne mesure que douze centimètres et peut exprimer des émotions. Il perçoit son environnement grâce à un microphone et une caméra placés dans sa bouche. La créature duveteuse est alimentée par une puce Snapdragon 662

Poketomo a intelligemment placé la caméra dans sa bouche.

Source : Jan Johannsen

Sharp a doté le gadget de son propre LLM, le CE-LLM (Communication and Empathy Large Language Model). Grâce à ce modèle linguistique, Poketomo n'est pas censé sonner de manière mécanique, mais imiter le ton, le rythme et la façon de parler de l'utilisateur. Il peut également rire et exprimer de l'empathie - et l'illustrer par des LED. Grâce au Wi-Fi, l'IA animal accède également à ChatGPT et répond à vos questions quotidiennes.

L'adaptateur secteur Anker reconnaît automatiquement les iPhones

L'adaptateur secteur Anker Nano de 45 watts s'adresse en premier lieu aux utilisateurs d'iPhone. Le chargeur avec port USB-C est équipé d'un écran et détecte automatiquement lorsque vous connectez le smartphone d'Apple et adapte le processus de charge en conséquence.

L'écran avec la mascotte indique le niveau de charge.

Source : Jan Johannsen

Sur l'écran supérieur, vous voyez d'abord un joyeux bonjour d'une jolie mascotte, puis les informations de charge s'affichent. Il suffit d'appuyer sur l'écran pour que le bloc d'alimentation passe automatiquement en mode de charge douce.

Le bloc d'alimentation orange est assorti à l'iPhone 17 Pro Max orange.

Source : Jan Johannsen

Le chargeur Anker Nano devrait être disponible en avril en noir, blanc, bleu et orange et coûter un peu moins de 50 francs/euros.

Une guitare intelligente de Honor

Cette guitare intelligente fera de moi - sans garantie - la prochaine rock star. Et ce, sans même avoir besoin de s'entraîner. Lorsque j'appuie sur l'un des deux boutons étroits au centre du corps de la guitare, celle-ci joue automatiquement les accords souhaités. À côté se trouvent des boutons tactiles qui simulent des cordes de guitare individuelles.

Je ne comprends pas très bien pourquoi je dois jouer sur un tel instrument - c'est plutôt désagréable. Cependant, selon le site Internet de Honor , la guitare est très demandée

La guitare intelligente de Honor ne me convainc pas.

Source : Michelle Brändle

Je trouve que le design demande un temps d'adaptation. Je suis également déçu lorsque j'essaie mes chansons, qui sonnent normalement bien : on entend à peine ce que je joue. Après tout, la guitare intelligente ne coûte que 250 francs/euros.

Lenovo AI Workmate : un membre du personnel pratique pour le bureau à domicile

L'AI Workmate me fait directement penser à la magnifique lampe-mascotte de Pixar. Le gadget de Lenovo est tout aussi mobile. La tête se compose d'un écran avec un visage et d'un projecteur.

Votre nouveau membre du personnel en home office?

Source : Michelle Brändle

Comme le Workmate est connecté à votre PC, il projette des documents sur le mur via le projecteur ou fait office de second écran. Grâce à l'intégration de l'IA, vous lui donnez des instructions directes en langage naturel. Il peut par exemple rédiger un e-mail ou rechercher un rendez-vous disponible dans le calendrier.

Photo d’en-tête : Jan Johannsen

