Cinéma de puces : écran secondaire de 1,14 pouce pour PC de bureau

Martin Jud 23/12/2025

Un maker, c'est-à-dire un bricoleur qui se concentre sur des projets matériels, a réduit son bureau à un écran de 1,14 pouce. Le cinéma de puces fonctionne étonnamment bien - tant qu'il n'y a pas trop de mouvements sur l'écran.

Tucker Shannon montre dans son projet GitHub comment il transforme une petite carte de développement ESP32 avec un écran intégré de 1,14 pouces (135 × 240 pixels) en un second moniteur. Normalement, la carte affiche les valeurs des capteurs ou les messages d'état. Le fait qu'un bureau complet y apparaisse soudainement est donc une petite entorse à la règle.

Comment le mini-moniteur fonctionne

Pour que l'écran puisse afficher quoi que ce soit, c'est le PC qui fait le vrai travail. L'ordinateur exécute un script Python qui génère en permanence des captures d'écran. Chaque image est comparée à la précédente et seuls les pixels qui ont changé sont envoyés. Les données d'image sont traitées avec OpenCV et NumPy et transmises à la carte par Wi-Fi via un protocole dédié.

Pour la capture d'écran, la bibliothèque «mss» est utilisée. L'ESP32 reçoit les paquets et les dessine sur l'écran à l'aide de la bibliothèque graphique TFT_eSPI. On obtient ainsi un mini-moniteur qui n'a pas été conçu pour de telles utilisations, mais qui fonctionne étonnamment bien.

La fluidité du cinéma de puces

Le taux de rafraîchissement dépend directement de l'activité à l'écran. Lorsque presque rien ne bouge, la configuration atteint jusqu'à environ 60 images par seconde (FPS). Dès que des animations, des vidéos ou d'autres contenus rapides entrent en jeu, la quantité de données augmente et le taux de rafraîchissement tombe à environ cinq FPS. Avec un bon Wi-Fi, la latence est inférieure à cent millisecondes. Pour le jeu en dehors de «Minesweeper», les faibles FPS et la latence plutôt élevée ne conviennent pas. Néanmoins, tout peut être affiché - y compris «Doom».

Ce que dit le Maker lui-même

Dans le fil de discussion Reddit correspondant, Shannon répond aux questions de la communauté. Il y souligne, ainsi que dans le projet GitHub, que la carte de développement fait essentiellement office de récepteur, tandis que le PC se charge de la capture d'écran, de la comparaison des images et de la compression. Le taux de rafraîchissement réalisable dépend donc du WLAN et du nombre de pixels qui changent par trame. Il considère ce projet avant tout comme une expérience d'apprentissage autour de l'ESP32, du streaming Wi-Fi et de la transmission efficace d'images. Sur Reddit, il montre également une courte vidéo démontrant la fluidité du mini-écran avec des contenus plutôt statiques.

Shannon voit le mini-écran comme un candidat pour de petits tableaux de bord de surveillance ou IoT, comme un espace d'expérimentation pour ses propres idées ou tout simplement comme une preuve de ce qui peut être fait avec une carte ESP32 bon marché (environ 11 dollars) et un peu de code. Ou comme une curiosité technique.

Photo d’en-tête : Tucker Shannon

