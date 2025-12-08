Nouveautés + tendances 109 37

Cette pyramide de sommeil de Serapis vise à améliorer votre sommeil

Kim Muntinga Traduction : traduction automatique 8/12/2025

Serapis veut faciliter l'endormissement avec une pyramide du sommeil. L'appareil concentre différents stimuli censés avoir un effet apaisant.

La jeune entreprise Serapis veut bousculer le marché du sommeil. Avec le All-in-One Sleep Aid System, le fabricant présente un appareil qui regroupe plusieurs technologies de relaxation connues. Il est destiné à remplacer les aides classiques à l'endormissement comme les machines white noise ou les appareils de luminothérapie.

Ce qui frappe, c'est son design pyramidal qui, selon Serapis, devrait créer un effet spatial apaisant. L'appareil mesure 20 × 20 × 20,5 centimètres et pèse 3,1 kilogrammes.

Un système qui veut tout faire

La pyramide du sommeil combine des stimuli sonores, visuels et rythmiques. Serapis utilise pour cela du bruit blanc, des sons naturels, des impulsions de respiration et de lumière et des visuels appelés «Somnofractal». Selon le fabricant, ces motifs (visuels) auraient un effet apaisant. Il n'existe guère de preuves scientifiques indépendantes pour ce type de visualisation et il est donc difficile d'évaluer son efficacité réelle.

Le tout est complété par une résonance Schumann constante de 7,83 hertz. Elle correspond à la fréquence fondamentale des vibrations électromagnétiques de l'atmosphère terrestre. Serapis l'interprète comme favorisant la relaxation et l'associe à un état d'ondes alpha régulières du cerveau.

Les preuves scientifiques de cette hypothèse sont toutefois controversées. Il existe certes de petites études sur les très basses fréquences électromagnétiques et leurs effets possibles sur le sommeil, mais il n'existe pas encore de données claires et solides. Des chercheurs indépendants considèrent donc que l'effet est théoriquement plausible, mais pas suffisamment prouvé.

L'appareil génère des motifs lumineux et sonores qui, selon le fabricant, favoriseraient le sommeil.

Source : Serapis

Serapis positionne le système comme une aide pour les personnes qui ont du mal à se déconnecter le soir ou qui se réveillent souvent la nuit. Pour cela, le système propose différents modes qui s'adaptent à différents schémas de sommeil. Un test de type de sommeil gratuit sur le site du fabricant permet de déterminer le réglage le plus adapté. L'appareil est contrôlé par quelques boutons : pas d'application ni de menus imbriqués. Outre les modes, vous pouvez également régler une minuterie et ajuster les couleurs de la lumière.

Comment la technologie fonctionne en détail

L'élément central est la tonalité dans la zone des ondes alpha, qui est censée s'inspirer étroitement des rythmes cérébraux naturels. En même temps, l'appareil génère un bruit ambiant qui élimine les bruits gênants. L'unité lumineuse pulse au rythme d'une respiration calme et sert ainsi d'aide visuelle à l'endormissement. La combinaison de ces éléments doit permettre une sorte de désescalade multisensorielle : moins de stimuli extérieurs, des motifs réguliers, des signaux clairs envoyés au système nerveux.

Si cela fonctionne pour tous dans la pratique?

Pas (encore) un dispositif médical et pas encore sur le marché

Le système Sleep Aid ne se veut pas un appareil thérapeutique. Les personnes souffrant de troubles graves du sommeil ou soupçonnant des causes médicales doivent continuer à demander une aide médicale. Serapis positionne clairement son produit sur le segment du bien-être : pensé pour le sommeil léger, les nuits agitées ou un environnement domestique bruyant.

Le lancement commercial est prévu au plus tôt en 2026. Actuellement, la phase de précommande est en cours via une campagne de crowdfunding. Le prix de départ est d'environ 120 dollars US ; plus tard, l'appareil devrait coûter environ le double. Comme pour tout projet de crowdfunding, un certain risque subsiste : des modifications techniques, des retards ou des livraisons manquantes ne sont pas exclus.

Photo d’en-tête : Serapis

