Nouveautés + tendances 8 2

Ce drone est à peine visible, mais son bruit est assourdissant

Debora Pape Traduction : traduction automatique 20/7/2026

Des chercheurs de l'université Northwestern utilisent le flou de mouvement pour rendre un drone pratiquement invisible en vol. Cette technique pourrait être utilisée pour effectuer des observations discrètes ou créer des effets d'hologramme.

Des chercheurs de l'université Northwestern, dans l'État de l'Illinois, aux États-Unis, ont mis au point un drone quasi invisible. Plutôt que de recourir à des motifs de camouflage, à des matériaux transparents ou à des systèmes de miroirs, ils misent sur l’effet de flou de mouvement : l’œil humain est incapable de percevoir les mouvements très rapides. L’objet apparaît ainsi flou, voire transparent. Vous connaissez ce principe grâce aux hélices d’avion et aux rotors d’hélicoptère.

Sur le prototype du drone, le Phantom Twist d’ «» , ce n’est pas seulement le rotor qui tourne, mais l’ensemble de l’appareil. Avec 15 à 25 tours par seconde, il n’apparaît en vol que comme une tache floue et peut donc facilement passer inaperçu.

À première vue, ce drone de la taille d’une paume ne ressemble pas à un objet capable de voler. Il est porté par une hélice à trois pales. Le moteur est relié à la carte de commande, aux batteries et à un contrepoids par plusieurs entretoises en filigrane. Pour le développement du prototype, l’équipe a utilisé un modèle informatique : celui-ci a calculé 20 000 conceptions de drones permettant une assiette de vol stable. Une intelligence artificielle a ensuite analysé ces conceptions en fonction de leur visibilité en vol et a généré, au terme de plusieurs boucles de rétroaction, la conception optimale pour un prototype.

Presque invisible, mais désagréablement bruyant

Les chercheurs envisagent notamment d’utiliser leur robot comme appareil d’inspection. Ils indiquent que les animaux, les humains et «d’autres systèmes» se comportent différemment lorsqu’ils perçoivent un robot. Les observations peuvent donc être faussées. «Le Phantom Twist» est conçu pour observer discrètement et ainsi collecter des données fiables.

Pour accomplir sa mission, le «Phantom Twist» peut théoriquement transporter jusqu’à 40 grammes de charge utile. Une caméra dite « linéaire » pourrait, grâce à sa rotation rapide, capturer en continu une image tridimensionnelle de l’environnement. Mais le drone pourrait également servir d’écran volant : équipé de LED, il pourrait, à la manière d’un folioscope, générer un hologramme tridimensionnel en suspension à une fréquence pouvant atteindre 25 images par seconde.

À l’heure actuelle, l’appareil est à peine visible dans les airs, mais d’autant plus audible : le drone émet un sifflement désagréablement fort. Cela met un frein à toute observation discrète. Dans son article, l’équipe de chercheurs indique que la réduction du volume sonore n’était jusqu’à présent pas une priorité. Pour les développements futurs, les autrices proposent d’optimiser spécifiquement l’hélice afin d’obtenir un fonctionnement plus silencieux. Des concepts de propulsion alternatifs, sans pièces mobiles, pourraient également rendre le drone plus silencieux.

Jusqu’à dix minutes de vol stationnaire précis

Contrairement aux hélicoptères et aux quadricoptères, le Phantom Twist de «» ne peut pas décoller à partir d’une position immobile. Un dispositif de décollage à commande manuelle, visible dans la vidéo, met le drone en rotation jusqu’à ce qu’il atteigne la vitesse de rotation nécessaire à un fonctionnement stable. Il peut alors voler de manière autonome.

Selon les travaux de recherche, la position du drone peut être contrôlée avec une précision pouvant atteindre trois centimètres. Toutefois, aucun test n’a encore été effectué par vent fort. Actuellement, une charge de batterie permet au Phantom Twist d’ «» de rester en vol jusqu’à dix minutes.

Photo d’en-tête : Université Northwestern

Cet article me plaît ! Cet article plaît à 8 personne(s)







