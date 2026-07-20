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Le grand retour d'iRobot : six nouveaux robots aspirateurs Roomba

Lorenz Keller Traduction : traduction automatique 21/7/2026

Du modèle d'entrée de gamme à la gamme intermédiaire : iRobot renouvelle sa gamme et lancera cet été six nouveaux robots aspirateurs. Et ce n'est qu'un début.

Depuis le début de l'année, le fabricant américain iRobot a un nouveau propriétaire : le sous-traitant Picea, qui dispose de ses propres sites de production en Chine. Cette acquisition porte désormais ses premiers fruits : après des années difficiles, iRobot lance une nouvelle gamme de produits sur le marché et surprend par ses prix très bas.

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Roomba 115 : l'aspirateur pour débutants

Ce modèle, le plus abordable, est particulièrement intéressant pour tous ceux qui souhaitent uniquement passer l'aspirateur sur le sol. Certes, le Roomba 115 est également équipé d'un chiffon de nettoyage, mais vous devez l'humidifier et le laver à la main. Cela dit, le chiffon se déploie sur le côté pour nettoyer les bords.

Le Roomba 115 ne dispose que d’un seul chiffon pour nettoyer le sol.

L'appareil navigue à l'aide d'un lidar, mais sans caméras. Le robot ne mesure que 7,9 centimètres de haut et se glisse facilement sous les meubles. Sa puissance d'aspiration est de 15 000 – dans cette gamme de prix, rares sont les concurrents capables de rivaliser. La brosse d'angle se déploie sur le côté, ce qui n'est pas non plus une évidence dans cette gamme de prix. Les deux brosses sont dotées d'une fonction anti-enchevêtrement, ce qui empêche les cheveux longs de s'emmêler.

Le Roomba 115 est déjà disponible. Le prix de vente officiel de la version sans station d'aspiration est de 179 francs ou 249 euros ; avec la station d'aspiration, il est de 249 francs ou 349 euros.

Aspirateur robot CHF 179.– iRobot Roomba 105 Combo 7000 Pa, Torchon d'essuyage 14 Aspirateur robot CHF 199.– iRobot Roomba 105 Combo+ 7000 Pa, Torchon d'essuyage 5

Roomba 415 : aspiration et lavage au prix Basic

Le Roomba 415 offre les fonctionnalités Basic : il aspire le sol et le lave à l’aide de deux serpillières rondes. Le robot vide la saleté et la poussière dans la station de recharge, qui nettoie également les serpillières. Le robot aspire à une puissance de 20 000 pascals et, grâce à sa hauteur de 8,3 centimètres, passe facilement sous les canapés ou les lits.

À cela s’ajoutent quelques options que tous les modèles d’entrée de gamme sont loin d’offrir. Ainsi, le robot aspirateur déploie sa serpillière ronde et sa brosse latérale pour nettoyer les bords et les coins. La station d’accueil sèche les serpillières à l’air chaud.

Le Roomba 415 devrait arriver dans la boutique début août. Son prix de vente officiel est de 399 francs ou 499 euros.

Station d'accueil et serpillières rondes : le 415 offre les Basic.

Roomba 515 : une mise à niveau à petit prix

Par rapport au 415, le supplément s'élève à 50 francs. La question est de savoir ce que vous obtenez en contrepartie.

Trois points le distinguent du 415 : le 515 offre une puissance d'aspiration supérieure de 2 000 pascals. Le robot dispose d'un réservoir d'eau propre intégré, qui se remplit via la station d'accueil. Le 515 peut ainsi humidifier directement ses serpillières et doit retourner moins souvent à la station d’accueil que le 415. La station nettoie en outre les tampons à l’eau à 75 degrés, alors que le modèle moins cher utilise de l’eau à température ambiante.

Le modèle 515 humidifie les serpillières directement dans le robot.

Le Roomba 515 devrait être disponible dans la boutique début août. Son prix de vente officiel est de 449 francs ou 599 euros. Le supplément de 50 francs par rapport au modèle 415 en vaut largement la peine si le robot est utilisé régulièrement.

Roomba 575 : franchit les seuils

Du modèle 515 au 575, le fabricant applique à nouveau une augmentation de prix de 50 francs. Et une fois encore, il s’appuie sur la même base, avec de nouvelles améliorations

En termes de puissance d'aspiration, nous atteignons désormais 25 000 pascals. La station de recharge se distingue par son aspect bois. La principale amélioration reste le système de navigation : si iRobot continue de se passer de caméras, le lidar est toutefois capable de cartographier en trois dimensions et de mieux détecter les petits objets. Le modèle 575 détecte en outre les obstacles grâce à des processus d’apprentissage basés sur l’IA.

Le modèle 575 aspire plus puissamment et crée une carte 3D pour la navigation.

De plus, le modèle 575 franchit des seuils plus hauts. Alors que le modèle 115 franchit des obstacles jusqu’à 19 millimètres, les modèles 415 et 515 atteignent 25 millimètres. Le 575 incline son châssis et franchit ainsi, selon le fabricant, des seuils allant jusqu’à 35 millimètres.

Le Roomba 575 devrait être disponible dans la boutique début août en version noire ; pour le modèle blanc, il faudra attendre jusqu’à la mi-octobre. Le prix de vente officiel s’élève à 499 francs ou 699 euros. Si vous avez besoin d’un appareil capable de franchir des obstacles ou si des jouets d’enfants et d’animaux de compagnie traînent par terre, vous ne regretterez pas de débourser ces 50 francs supplémentaires.

La station d'accueil du 575, avec son aspect bois, est un peu plus élégante.

Roomba 675C : asperger les taches d’eau

Les modèles plus abordables, du 415 au 575, utilisent deux serpillières rondes pour nettoyer le sol. Le 675C, en revanche, frotte le sol à l’aide d’un rouleau recouvert d’un tissu, qui est lavé en continu à l’intérieur du robot avec de l’eau à 60 degrés. Si le système de capteurs IA, équipé d’un lidar et d’une caméra, détecte des salissures plus importantes, le robot recule pour s’en approcher et les asperge d’eau. Après un bref trempage, il essuie le tout.

La station de recharge nettoie le rouleau du robot à l’eau à 80 degrés, puis le sèche à l’air chaud à 55 degrés. Il vous suffit ainsi de faire le plein d’eau propre et de vider l’eau usée – et ce, pendant des semaines, voire des mois.

Par ailleurs, le modèle 675C offre tout ce que vous êtes en droit d’attendre d’un appareil de gamme moyenne supérieure : une puissance d’aspiration de 30 000 pascals, un rouleau et une brosse latérale rétractables, ainsi qu’une capacité à franchir des obstacles jusqu’à 35 millimètres.

Le robot devrait être commercialisé fin octobre au prix d’environ 600 francs.

Ce n’est qu’un début

Avec ces nouveaux modèles, iRobot couvre le segment d’entrée de gamme et le milieu de gamme. Il y aura bientôt un modèle adapté à chaque besoin. Mais cela signifie également que vous devriez examiner attentivement les fonctionnalités dont vous avez réellement besoin. Il convient de noter qu’iRobot convertit ses prix en francs suisses à des taux très équitables. Dans la zone euro, ces appareils sont plus chers.

Le pionnier américain des robots aspirateurs fera également son retour prochainement avec ses modèles haut de gamme. iRobot a annoncé une grande présentation pour le salon de l'électronique IFA à Berlin, début septembre. Selon certaines rumeurs, le fabricant y dévoilera alors de nouveaux modèles haut de gamme.

Je vais également tester les nouveaux modèles iRobot. Lequel vous intéresse le plus ? Indiquez-le dans les commentaires.

Photo d’en-tête : iRobot

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