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Vous n'avez encore jamais vu la Voie lactée avec autant de détails

Samuel Buchmann Traduction : traduction automatique 25/6/2026

L'ESA a assemblé neuf clichés pris par son télescope spatial pour former une image d'une résolution de 324 mégapixels. Celle-ci est destinée à servir d'image de référence pour la découverte d'exoplanètes.

Le télescope spatial Euclid de l'Agence spatiale européenne (ESA) a pris la photo la plus détaillée à ce jour du centre de la Voie lactée. L'image montre le bulbe galactique «» , la région centrale très dense de notre galaxie, dans le spectre de la lumière visible. On y distingue plus de 60 millions d’étoiles. Ces données devraient révolutionner la recherche d’exoplanètes.

L’emplacement de la partie photographiée de notre galaxie.

Source : ESA

Le 23 mars 2025, Euclid a photographié le centre galactique pendant environ 26 heures. Il en résulte une mosaïque composée de neuf clichés individuels. Chacune d’entre elles représente une zone du ciel plus grande que la pleine lune. L’image finale mesure 18 000 × 18 000 pixels, soit environ 324 mégapixels. Vous la trouverez ici en haute résolution.

Euclid a en réalité été conçu pour cartographier des galaxies lointaines et étudier ainsi la matière noire et l’énergie noire. Sa caméra pour le spectre de la lumière visible est d’une telle haute résolution qu’elle peut distinguer des étoiles individuelles au sein du bulbe surpeuplé. Selon l’ESA, cette caméra offre une netteté similaire à celle de la Wide Field Camera du télescope Hubble, mais couvre une surface du ciel 270 fois plus grande par prise de vue.

L'image complète.

Source : ESA

Image de référence pour la recherche sur les exoplanètes

Cette combinaison de résolution et de champ d'image rend cette nouvelle photo particulièrement précieuse pour la recherche sur les exoplanètes. La zone observée abrite 51 systèmes planétaires connus. Les exoplanètes peuvent être détectées grâce à un phénomène appelé « effet de microlentille ». Lorsqu’une étoile au premier plan passe devant une autre plus éloignée, sa gravité agit comme une loupe cosmique et amplifie la lumière de cette dernière. Si une planète se trouve dans le système, sa gravité modifie très légèrement le profil de luminosité.

Pour enregistrer le déroulement complet d’un événement de microlentille, il faut observer les étoiles pendant plus de 20 jours. La fenêtre d’observation de 26 heures d’Euclid n’est pas suffisante à cet effet. Cette image sert toutefois de référence pour des observations ultérieures, au cours desquelles les étoiles se superposent. Les chercheurs peuvent ainsi déterminer la vitesse et en déduire la masse d’éventuelles planètes.

Collaboration avec la NASA

Euclid sera étroitement coordonné avec le futur télescope spatial de la NASA, Nancy Grace Roman. À partir de fin août 2026 au plus tôt, Roman devrait détecter des milliers de nouvelles exoplanètes grâce à des événements de microlentille. La région que Roman surveillera est entièrement couverte par l’image d’Euclid. Cette nouvelle image fait ainsi office d’horodatage : quiconque découvre un événement avec Roman peut le recouper avec la référence d’Euclid et ainsi améliorer considérablement la précision des mesures.

Les microlentilles sont particulièrement adaptées aux planètes froides orbitant très loin, difficiles à détecter avec d’autres méthodes de recherche. Au cours des 20 dernières années, cette technique a permis de découvrir près de 300 exoplanètes à l’aide de télescopes classiques, toutes situées à proximité du centre galactique. Les nouvelles données d’Euclid pourraient, à long terme, augmenter considérablement ce chiffre. Et bien sûr, l’image est tout simplement magnifique.

Photo d’en-tête : ESA

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