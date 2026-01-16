Nouveautés + tendances 10 2

Avec le Ricoh GR IV Monochrome, vous ne voyez que du noir et blanc

Debora Pape Traduction : traduction automatique 16/1/2026

Le Ricoh GR IV Monochrome poursuit ce que la gamme GR a fait de manière cohérente : avec la focale fixe et la fixation sur les images en noir et blanc, vous devez chercher consciemment les sujets.

Un appareil photo haut de gamme qui ne prend que des photos en noir et blanc ? Là où la plupart des gens secouent la tête, les photographes aux ambitions artistiques pourraient tendre l'oreille. Ricoh lancera en février une variante de son appareil compact Ricoh GR IV qui ne prend que des photos en noir et blanc. Comme les autres modèles GR, il dispose en outre d'une focale fixe. Elle coûte environ 1800 euros ou francs.

L'idée n'est pas nouvelle. Leica propose depuis longtemps déjà différents modèles avec un capteur noir et blanc. En décembre, l'entreprise a tout juste présenté le compact Q3 Monochrome. Dans le domaine des reflex numériques, on peut également citer Pentax, qui appartient désormais à Ricoh, et son K-3 Mark III Monochrome.

Le capteur n'enregistre que des informations de luminosité

Le capteur APS-C de 25,74 millions de pixels n'a pas de filtre de couleur et capture uniquement les informations de luminosité. L'interpolation des couleurs est supprimée et chaque pixel contribue directement à la netteté et au dessin des tons. La prise de vue bénéficie ainsi, selon Ricoh, d'une plus grande netteté, de détails plus précis et de nuances de gris plus fines. Parallèlement, le capteur reçoit plus de lumière, ce qui rend l'appareil photo plus performant en cas de faible luminosité et permet d'atteindre des valeurs ISO plus élevées. La plage de sensibilité s'étend jusqu'à 409 600 ISO, soit deux fois plus que le modèle couleur.

Une autre particularité est le filtre rouge physique intégré, qui peut être activé par une touche de fonction. Il renforce les contrastes, par exemple entre le ciel et les nuages, et permet de réaliser des looks classiques en noir et blanc sans accessoire supplémentaire.

Les photos en noir et blanc permettent des compositions qui mettent en valeur de manière dramatique des formations nuageuses par exemple.

Comme tous les appareils GR de Ricoh, la variante monochrome du GR IV est livrée avec une focale fixe de 18,3 millimètres (28 millimètres en équivalent 35 mm). La prise de vue au téléobjectif n'est pas possible. Grâce à la limite de mise au point rapprochée de dix centimètres, les prises de vue macro sont limitées.

Et maintenant la question la plus importante : qui a besoin d'un appareil photo coûteux qui renonce délibérément aux fonctions habituelles?

Pourquoi un appareil photo qui en fait moins ?

Ricoh met en avant le principe de réduction. Les appareils photo peuvent en faire moins, mais le font très bien. La focale fixe élimine les sujets éloignés. C'est pour cette raison et pour son format compact que la gamme GR est appréciée dans la photographie de rue.

Contrairement aux appareils photo couleur, la version monochrome ne vous permet pas de décider après coup si la couleur ou le noir et blanc est plus approprié pour une photo. Les images en noir et blanc pur nécessitent de savoir quelles scènes sont bien mises en valeur sans couleurs.

Le public cible n'achète pas l'appareil photo malgré ses limites, mais précisément pour cette raison. Ceux qui photographient en noir et blanc obtiendront des images plus nettes avec le Ricoh GR IV Monochrome qu'avec les appareils qui n'ont qu'un mode noir et blanc à bord.

