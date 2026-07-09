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Apple supprime la prise en charge des disques chiffrés dans le système de fichiers HFS+

Samuel Buchmann Traduction : traduction automatique 9/7/2026

Vous êtes un utilisateur Mac et vous avez de vieux disques durs dans votre placard ? Alors vous devrez peut-être les décrypter ou les reformater.

macOS 28 ne prendra plus en charge les disques durs chiffrés au format « Mac OS étendu » (HFS+). C'est ce qui ressort d'un nouveau document d'assistance. Les disques durs externes, les clés USB ou les supports d'archivage concernés devront être déchiffrés ou reformatés avant la mise à jour si vous souhaitez continuer à les utiliser sous macOS.

Le changement ne concerne que les volumes HFS+ chiffrés. Selon Apple, les volumes non chiffrés pourront toujours être montés sous macOS 28 et les versions ultérieures. HFS+ a longtemps été le système de fichiers standard pour Mac à partir de 1998. En 2017, il a été progressivement remplacé par le système de fichiers Apple (APFS) plus moderne, qui prend en charge le chiffrement nativement, avec macOS High Sierra.

Déchiffrer ou reformater d'ici 2027

Apple n'explique pas le changement en détail. Depuis macOS 26, le système affiche parfois des avertissements lorsqu'un lecteur HFS+ chiffré est connecté. Ceux-ci indiquent que la norme ne sera plus prise en charge dans les futurs systèmes d'exploitation. Dans l'Utilitaire de disque, vous pouvez identifier les volumes concernés par l'indication de format « Mac OS étendu » en combinaison avec « Encrypted » ou « chiffré ».

Apple recommande deux chemins de migration : soit vous déchiffrez le volume et continuez à l'utiliser sans protection. Soit vous faites une sauvegarde, puis vous reformatez le support avec APFS ou APFS (chiffré). Alternativement, un volume HFS+ précédemment déchiffré peut être converti en APFS sans perte de données, puis chiffré à nouveau. Cependant, cette option plus pratique ne fonctionne pas pour les sauvegardes Time Machine.

Pour de nombreux utilisateurs de Mac, le changement devrait rester sans conséquence, car les nouveaux systèmes et médias fonctionnent par défaut avec APFS depuis des années. Cependant, si vous avez encore des archives rarement utilisées, vous devriez les vérifier – sinon, avec macOS 28, vous risquez de perdre l'accès direct. La prochaine version du système d'exploitation d'Apple est attendue à l'automne 2027. Vous avez donc encore plus d'un an.

Photo d’en-tête : Shutterstock

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