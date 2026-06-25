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Apple augmente les prix des Mac et des iPad

Samuel Buchmann Traduction : traduction automatique Samuel Buchmann Photos: 25/6/2026

La crise de la mémoire touche désormais Apple également. Les prix des ordinateurs, des tablettes et des produits domestiques augmentent dans de nombreux cas de près de 20 pour cent. L'iPhone est pour l'instant épargné.

Apple augmente avec effet immédiat les prix de nombreux Mac, iPad et accessoires. Sur sa boutique en ligne, le fabricant a revu les tarifs à la hausse, parfois de manière significative. Le groupe réagit ainsi à la forte hausse des coûts des puces mémoire et des SSD, qui sont devenus rares et onéreux en raison de l’essor mondial de l’IA.

Sont concernés les Mac, les iPad, les appareils domestiques et le Vision Pro. L'iPhone, l'Apple Watch et les AirPods ne sont pour l'instant pas concernés. Voici les hausses concrètes en dollars américains (pour les modèles de base) :

MacBook Neo : 599 → 699 USD (+16,7 %)

599 → 699 USD (+16,7 %) MacBook Air 13" : 1 099 → 1 299 USD (+18,2 %)

1 099 → 1 299 USD (+18,2 %) MacBook Air 15" : 1 299 → 1 499 USD (+15,4 %)

1 299 → 1 499 USD (+15,4 %) 14" MacBook Pro : 1 699 → 1 999 USD (+17,7 %)

1 699 → 1 999 USD (+17,7 %) MacBook Pro 16" : 2 499 → 2 999 USD (+15,4 %)

2 499 → 2 999 USD (+15,4 %) iMac : 1 299 → 1 499 USD (+15,4 %)

1 299 → 1 499 USD (+15,4 %) Mac Studio : 1 999 → 2 499 USD (+25 %)

1 999 → 2 499 USD (+25 %) Mac mini M4 Pro 1 399 → 1 599 USD (+14,3 %)

1 399 → 1 599 USD (+14,3 %) iPad Pro 11" : 999 → 1 199 USD (+20 %)

999 → 1 199 USD (+20 %) iPad Pro 13" : 1 299 → 1 499 USD (+15,4 %)

1 299 → 1 499 USD (+15,4 %) iPad Air 11" : 599 → 749 USD (+25 %)

599 → 749 USD (+25 %) iPad Air 13" : 799 → 949 USD (+18,8 %)

799 → 949 USD (+18,8 %) iPad : 349 → 449 USD (+28,7 %)

349 → 449 USD (+28,7 %) iPad mini : 499 → 599 USD (+20 %)

499 → 599 USD (+20 %) HomePod : 299 → 349 USD (+16,7 %)

299 → 349 USD (+16,7 %) HomePod mini : 99 → 129 USD (+30,3 %)

99 → 129 USD (+30,3 %) Apple TV : 129 → 199 USD (+54,3 %)

129 → 199 USD (+54,3 %) Apple Vision Pro : 3 499 → 3 699 USD (+5,7 %)

Ces hausses de prix s’appliquent à l’échelle mondiale ; les prix locaux varient en fonction du marché, de la fiscalité et du taux de change. En Suisse, les pourcentages d’augmentation sont similaires à ceux observés aux États-Unis. Le MacBook Neo coûte désormais 679 francs au lieu de 579 auparavant. Les revendeurs (tels que Digitec Galaxus) pourraient certes proposer à court terme d’anciens stocks à des conditions plus avantageuses, mais à moyen terme, les prix plus élevés devraient s’imposer partout.

Ordinateur portable CHF 550.– Apple MacBook Neo – 2026 13", 256 Go, 8 Go, CH, Apple A18 Pro 132 PC CHF 1267.– Apple Mac Mini - 2024 512 Go, 24 Go, M4 Pro, Apple M4 Pro 16-Core 548 Tablette Dans notre showroom CHF 449.– Apple iPad Air 11 2025 WLAN uniquement, 11", 128 Go, Gris sidéral 460 Ordinateur portable CHF 550.– Apple MacBook Neo – 2026 13", 256 Go, 8 Go, CH, Apple A18 Pro 132 PC CHF 1267.– Apple Mac Mini - 2024 512 Go, 24 Go, M4 Pro, Apple M4 Pro 16-Core 548 Dans notre showroom Tablette CHF 449.– Apple iPad Air 11 2025 WLAN uniquement, 11", 128 Go, Gris sidéral 460

La crise des mémoires touche également Apple

Le PDG Tim Cook avait déjà annoncé cette mesure le 17 juin lors d’une interview accordée au «Wall Street Journal». Il justifie cette hausse des prix par une augmentation exceptionnelle des coûts des composants «» . Le groupe a dans un premier temps protégé sa clientèle, mais se heurte désormais à ses limites.

Les mises à niveau de la mémoire vive (RAM) et des disques SSD ont toujours été coûteuses chez Apple. Désormais, les prix de base augmentent également.

Cette situation s’explique par une pénurie massive de mémoires DRAM et Flash. Les fabricants donnent actuellement la priorité aux commandes lucratives destinées aux centres de données d’IA. Ces derniers ont besoin d’énormes quantités de RAM et de capacité SSD pour l’entraînement et l’exploitation de grands modèles. Les prix de certaines puces mémoire ont été multipliés par plusieurs en l’espace d’un an.

Combien coûtera le nouvel iPhone ?

Il était prévisible qu’Apple finirait par être touché à son tour : pour le Mac mini, la configuration de base avait déjà disparu de l’assortiment dès le mois de mai. De plus, les délais de livraison se sont allongés pour de nombreuses configurations. Le MacBook Neo a lui aussi connu des problèmes de disponibilité à certains moments.

Nouveautés + tendances Apple supprime le Mac Mini le moins cher de son assortiment Samuel Buchmann 116 28

Pour Apple, une hausse de prix en plein milieu du cycle de vie d’un produit est très inhabituelle. En règle générale, Cupertino ne modifie ses prix qu’à l’occasion de lancements de nouveaux modèles, en les associant à une avancée technologique. L’iPhone ne devrait faire exception que parce que le nouveau modèle sortira en septembre. C’est probablement à ce moment-là, au plus tard, que le smartphone d’Apple deviendra lui aussi plus cher. Si l’on se réfère aux hausses de prix observées pour les iPad haut de gamme, il faut s’attendre à une augmentation de 200 dollars américains.

Le nouveau PDG, John Ternus, entamera donc son mandat en septembre dans des conditions difficiles. Il devra plus que jamais trouver un équilibre entre l’exigence du haut de gamme, la pression sur les marges et les répercussions économiques du boom de l’IA. La question de savoir jusqu’à quel niveau le marché est encore prêt à accepter des prix élevés deviendra un enjeu stratégique central pour les prochains cycles de produits.

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