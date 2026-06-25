Nouveautés + tendances
97

Apple augmente les prix des Mac et des iPad

Samuel Buchmann
25/6/2026
Traduction : traduction automatique
Photos: Samuel Buchmann

La crise de la mémoire touche désormais Apple également. Les prix des ordinateurs, des tablettes et des produits domestiques augmentent dans de nombreux cas de près de 20 pour cent. L'iPhone est pour l'instant épargné.

Apple augmente avec effet immédiat les prix de nombreux Mac, iPad et accessoires. Sur sa boutique en ligne, le fabricant a revu les tarifs à la hausse, parfois de manière significative. Le groupe réagit ainsi à la forte hausse des coûts des puces mémoire et des SSD, qui sont devenus rares et onéreux en raison de l’essor mondial de l’IA.

Sont concernés les Mac, les iPad, les appareils domestiques et le Vision Pro. L'iPhone, l'Apple Watch et les AirPods ne sont pour l'instant pas concernés. Voici les hausses concrètes en dollars américains (pour les modèles de base) :

  • MacBook Neo : 599 → 699 USD (+16,7 %)
  • MacBook Air 13" : 1 099 → 1 299 USD (+18,2 %)
  • MacBook Air 15" : 1 299 → 1 499 USD (+15,4 %)
  • 14" MacBook Pro : 1 699 → 1 999 USD (+17,7 %)
  • MacBook Pro 16" : 2 499 → 2 999 USD (+15,4 %)
  • iMac : 1 299 → 1 499 USD (+15,4 %)
  • Mac Studio : 1 999 → 2 499 USD (+25 %)
  • Mac mini M4 Pro 1 399 → 1 599 USD (+14,3 %)
  • iPad Pro 11" : 999 → 1 199 USD (+20 %)
  • iPad Pro 13" : 1 299 → 1 499 USD (+15,4 %)
  • iPad Air 11" : 599 → 749 USD (+25 %)
  • iPad Air 13" : 799 → 949 USD (+18,8 %)
  • iPad : 349 → 449 USD (+28,7 %)
  • iPad mini : 499 → 599 USD (+20 %)
  • HomePod : 299 → 349 USD (+16,7 %)
  • HomePod mini : 99 → 129 USD (+30,3 %)
  • Apple TV : 129 → 199 USD (+54,3 %)
  • Apple Vision Pro : 3 499 → 3 699 USD (+5,7 %)

Ces hausses de prix s’appliquent à l’échelle mondiale ; les prix locaux varient en fonction du marché, de la fiscalité et du taux de change. En Suisse, les pourcentages d’augmentation sont similaires à ceux observés aux États-Unis. Le MacBook Neo coûte désormais 679 francs au lieu de 579 auparavant. Les revendeurs (tels que Digitec Galaxus) pourraient certes proposer à court terme d’anciens stocks à des conditions plus avantageuses, mais à moyen terme, les prix plus élevés devraient s’imposer partout.

Apple MacBook Neo – 2026 (13", 256 Go, 8 Go, CH, Apple A18 Pro)
Ordinateur portable
CHF550.–

Apple MacBook Neo – 2026

13", 256 Go, 8 Go, CH, Apple A18 Pro

Apple Mac Mini - 2024 (512 Go, 24 Go, M4 Pro, Apple M4 Pro 16-Core)
PC
CHF1267.–

Apple Mac Mini - 2024

512 Go, 24 Go, M4 Pro, Apple M4 Pro 16-Core

Apple iPad Air 11 2025 (WLAN uniquement, 11", 128 Go, Gris sidéral)
Tablette
Dans notre showroom
Étiquette énergétique G
CHF449.–

Apple iPad Air 11 2025

WLAN uniquement, 11", 128 Go, Gris sidéral

Apple MacBook Neo – 2026 (13", 256 Go, 8 Go, CH, Apple A18 Pro)
Ordinateur portable
CHF550.–

Apple MacBook Neo – 2026

13", 256 Go, 8 Go, CH, Apple A18 Pro

Apple Mac Mini - 2024 (512 Go, 24 Go, M4 Pro, Apple M4 Pro 16-Core)
PC
CHF1267.–

Apple Mac Mini - 2024

512 Go, 24 Go, M4 Pro, Apple M4 Pro 16-Core

Apple iPad Air 11 2025 (WLAN uniquement, 11", 128 Go, Gris sidéral)
Dans notre showroom
Étiquette énergétique G
Tablette
CHF449.–

Apple iPad Air 11 2025

WLAN uniquement, 11", 128 Go, Gris sidéral

La crise des mémoires touche également Apple

Le PDG Tim Cook avait déjà annoncé cette mesure le 17 juin lors d’une interview accordée au «Wall Street Journal». Il justifie cette hausse des prix par une augmentation exceptionnelle des coûts des composants «» . Le groupe a dans un premier temps protégé sa clientèle, mais se heurte désormais à ses limites.

Les mises à niveau de la mémoire vive (RAM) et des disques SSD ont toujours été coûteuses chez Apple. Désormais, les prix de base augmentent également.
Les mises à niveau de la mémoire vive (RAM) et des disques SSD ont toujours été coûteuses chez Apple. Désormais, les prix de base augmentent également.

Cette situation s’explique par une pénurie massive de mémoires DRAM et Flash. Les fabricants donnent actuellement la priorité aux commandes lucratives destinées aux centres de données d’IA. Ces derniers ont besoin d’énormes quantités de RAM et de capacité SSD pour l’entraînement et l’exploitation de grands modèles. Les prix de certaines puces mémoire ont été multipliés par plusieurs en l’espace d’un an.

Combien coûtera le nouvel iPhone ?

Il était prévisible qu’Apple finirait par être touché à son tour : pour le Mac mini, la configuration de base avait déjà disparu de l’assortiment dès le mois de mai. De plus, les délais de livraison se sont allongés pour de nombreuses configurations. Le MacBook Neo a lui aussi connu des problèmes de disponibilité à certains moments.

Pour Apple, une hausse de prix en plein milieu du cycle de vie d’un produit est très inhabituelle. En règle générale, Cupertino ne modifie ses prix qu’à l’occasion de lancements de nouveaux modèles, en les associant à une avancée technologique. L’iPhone ne devrait faire exception que parce que le nouveau modèle sortira en septembre. C’est probablement à ce moment-là, au plus tard, que le smartphone d’Apple deviendra lui aussi plus cher. Si l’on se réfère aux hausses de prix observées pour les iPad haut de gamme, il faut s’attendre à une augmentation de 200 dollars américains.

Le nouveau PDG, John Ternus, entamera donc son mandat en septembre dans des conditions difficiles. Il devra plus que jamais trouver un équilibre entre l’exigence du haut de gamme, la pression sur les marges et les répercussions économiques du boom de l’IA. La question de savoir jusqu’à quel niveau le marché est encore prêt à accepter des prix élevés deviendra un enjeu stratégique central pour les prochains cycles de produits.

Cet article plaît à 9 personne(s)

User Avatar
User Avatar
Samuel Buchmann
Senior Editor
Samuel.Buchmann@digitecgalaxus.ch

Mon empreinte digitale change régulièrement au point que mon MacBook ne la reconnaît plus. Pourquoi ? Lorsque je ne suis pas assis devant un écran ou en train de prendre des photos, je suis probablement accroché du bout des doigts au beau milieu d'une paroi rocheuse. 

Ordinateurs portables
Suivez les thèmes et restez informé dans les domaines qui vous intéressent.
Tablette
Suivez les thèmes et restez informé dans les domaines qui vous intéressent.
Informatique
Suivez les thèmes et restez informé dans les domaines qui vous intéressent.
Nouveautés + tendances

Du nouvel iPhone à la résurrection de la mode des années 80. La rédaction fait le tri.

Tout afficher

Ces articles pourraient aussi vous intéresser

7 commentaires

Avatar
later