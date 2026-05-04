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Apple supprime le Mac Mini le moins cher de son assortiment

Samuel Buchmann Traduction : traduction automatique Samuel Buchmann Photos: 4/5/2026

Le Mac de bureau le moins cher démarre désormais à 799 francs ou 949 euros. Ceci parce qu'Apple ne peut plus répondre à la demande croissante des utilisateurs d'IA à domicile. D'autres Mac sont également confrontés à des problèmes de livraison.

Auparavant, le Mac Mini le moins cher coûtait 599 francs ou 699 euros. Pour ce prix, il était équipé de la puce M4, de 16 gigaoctets (Go) de mémoire vive (RAM) et d'un disque SSD de 256 Go. À ce prix, le petit ordinateur faisait partie des meilleures affaires d'Apple. Désormais, la version de base disparaît de l'assortiment. Désormais, le Mac Mini est uniquement disponible avec au moins 512 Go de SSD. Pour cela, il faudra débourser au moins 799 francs ou 949 euros.

Test de produit Test du Mac Mini M4 : petit mais vaillant par Samuel Buchmann

En mars encore, la Mini de base pouvait être achetée chez nous à un prix inférieur au prix officiel, soit 516 francs ou 592 euros. Ces dernières semaines, les prix ont augmenté et la disponibilité a diminué dans le monde entier. Les versions avec mise à niveau de la RAM, en particulier, ont actuellement de longs délais de livraison dans l'Apple Store. Les raisons invoquées par Apple sont, d'une part, le manque de mémoire et, d'autre part, une augmentation de la demande de la part des personnes qui font tourner des modèles d'IA locaux sur le Mac Mini.

Le CEO Tim Cook a donc prévenu lors de l'Earnings Call de la semaine dernière que la disponibilité du Mac Mini et du Mac Studio serait limitée pendant des mois. Il en va de même pour le MacBook Neo, pour lequel Apple semble avoir été surpris par une demande extrêmement élevée.

Le Mac Mini le moins cher était un très bon ordinateur de bureau à un prix raisonnable. Dans les configurations plus chères, le rapport qualité-prix se dégrade.

Les nouveaux Macs M5 sont-ils imminents ?

La World Wide Developers Conference (WWDC) d'Apple aura lieu du 8 au 12 juin. La firme californienne pourrait y présenter de nouvelles versions du Mac Mini et du Mac Studio équipés de la puce M5. En général, lorsqu'une annonce est faite, Apple a toujours suffisamment de produits en stock pour répondre à la première demande. Compte tenu de la crise de la mémoire, les nouveaux Mac pourraient donc être retardés jusqu'à ce que les stocks nécessaires soient constitués.

Il est également possible qu'Apple ait déjà entièrement transféré ses capacités de production sur le M5 en raison de l'imminence du lancement et que c'est la seule raison pour laquelle il ne peut plus répondre à la demande surprise de Mac M4. Dans ce cas, les commandes en cours pourraient ne plus être livrées. Dans de tels cas, les clients reçoivent généralement une mise à niveau gratuite vers les modèles suivants après l'annonce de leur sortie.

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