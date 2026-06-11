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Le nouveau développement RAW d'Apple réduit considérablement le bruit

Samuel Buchmann Traduction : traduction automatique 11/6/2026

Une nouvelle version de "Core Image RAW Processing" d'Apple apporte des progrès significatifs dans le traitement des photos RAW. Qu'elles proviennent de l'iPhone ou d'autres appareils photo.

Loin des feux de la rampe des keynotes, Apple présente à la WWDC une nouveauté passionnante dans le domaine de la photo : un nouveau développement RAW devrait permettre d'améliorer la qualité d'image lors du traitement des photos et des vidéos sur toutes les plates-formes. Cela se ressentira sur l'iPhone lorsque vous prendrez des photos en mode RAW. Mais aussi dans l'application Photos sur Mac, dans l'aperçu du Finder, dans Pixelmator Pro et d'autres applications qui utilisent le moteur.

La version 9 de «Core Image RAW Processing d'Apple» et le «CIRAWFilter API» qui l'accompagne seront déployés en septembre avec iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 et visionOS 27. Selon Apple, le nouveau pipeline améliore de manière significative la netteté de l'image, les couleurs et la réduction du bruit. Ce dernier point est obtenu grâce à de nouveaux algorithmes de machine learning qui combinent le démosaïquage et le denoising en une seule étape. Cela améliore considérablement les résultats finaux, en particulier en cas de bruit important

Cela aide particulièrement les photos provenant de petits capteurs de smartphones, mais pas seulement : le Core Image RAW Pipeline prend également en charge les fichiers RAW provenant d'autres appareils photo. Apple parle actuellement de 784 modèles différents. Les nouveaux appareils photo ont été ajoutés relativement lentement dans le passé. Même les anciennes photos peuvent être redéveloppées avec Core Image RAW 9.

La dernière version de Core Image RAW date de 2017.

Source : Screenshot YouTube / Apple

Il n'est pas clair si ces progrès auront un impact sur les photos de l'iPhone qui ne sont pas prises au format RAW. Celles-ci utilisent leur propre pipeline d'imagerie. Il est bien possible que les nouveaux algorithmes de Core Image RAW Processing y soient également appliqués. Il n'y a pas encore d'informations officielles à ce sujet. La WWDC ne serait pas non plus le bon moment pour cela, mais plutôt le lancement de l'iPhone en septembre. C'est généralement à cette occasion qu'Apple présente des améliorations du pipeline d'imagerie dans le cadre de l'appareil photo.

Photo d’en-tête : Capture d'écran YouTube / Apple

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